La educación es el sector que levanta a todos los demás sectores! Por lo tanto, 2026 será el año en que dejemos de hablar de herramientas… y empecemos a diseñar y construir sistemas.

2026: para comprender la transformación educativa en la era de la Agencia Aumentada, aquí hay nueve claves:

1. La pregunta de fondo: ¿Cómo diseñamos educación capaz de transformar a gran escala (estudiantes y fuerza laboral) en un mundo donde la IA cambia el ritmo de todo? La respuesta empieza con una idea simple: la región no puede competir por capital invertido; debe competir por mejor diseño, enfoque, gobernabilidad, impacto y velocidad de aprendizaje.

2. 2026 marca el paso de “probar apps” a construir infraestructura educativa: identidad, datos, interoperabilidad, analítica, evaluación, credenciales y agentes de IA operando con coherencia. La innovación deja de ser un conjunto de pilotos dispersos y se vuelve arquitectura de propósitos.

3. Estamos viviendo un quiebre: el “ciclo de vida” de muchas habilidades cae de décadas a meses. Si una institución tarda tres años en rediseñar un plan, el sistema queda desfasado por diseño. La crisis de educación superior no es solo costo o deserción: es desalineación entre el ritmo educativo y la velocidad económica.

4. El punto de inflexión: de IA utilizable a IA que “razona”. En educación, la implicación es enorme: la ventaja no será “tener IA”, sino gobernarla con criterios propios (pedagógicos, éticos, regulatorios, culturales).

Fernando Valenzuela está considerado como uno de las personas más influyentes de la edudación en Latinoamérica

5. Mientras la infraestructura tecnológica se expande, la conexión humana se contrae. Veremos más soluciones “de acompañamiento ” y más uso emocional de IA.

6. Una idea clave para 2026: deuda cognitiva = el costo acumulado cuando delegamos demasiado pensamiento a la IA y dejamos de practicar los músculos mentales. Si la IA siempre responde, pero el estudiante no recupera desde memoria, no lucha productivamente, no verifica, no escribe, no argumenta… el aprendizaje no se consolida. La educación 2026 debe diseñar IA como amplificador del pensamiento, no como sustituto.

7. La evaluación será el campo de batalla. La pregunta deja de ser “¿uso ia?” y pasa a “¿puede demostrar competencia en contexto?”. Portafolios, rúbricas sólidas, simulaciones, tareas auténticas, feedback continuo y trazabilidad de procesos

8. En un mundo incierto, la educación necesita práctica de futuros: escenarios, supuestos alternativos, decisiones valientes y capacidad de adaptación. La institución que ensaya futuros se vuelve menos frágil, más humana y más estratégica.

9. Una de las señales más fuertes de 2026 ocurre fuera del aula, pero la reconfigura por completo: la IA está reduciendo muchos empleos de entrada al automatizar tareas cognitivas rutinarias, provocando la desaparición del primer peldaño profesional donde antes se aprendía haciendo.

Esto exige dos respuestas. A las empresas, crear rutas AI-nativas para talento junior. A las instituciones educativas, pasar de enseñar herramientas a formar criterio (juicio, pensamiento crítico, colaboración, diseño, gobernanza y aprendizaje acelerado) para demostrar competencia real desde el día uno.

Y cierro con una convicción:“Una educación triunfa cuando un docente puede graduarse de la vida del estudiante… y el estudiante nunca se gradúa del acto de aprender”.