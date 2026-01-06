Educación

Nueve claves y una convicción para entender la educación del 2026

Con la consolidación de la IA en el campo educativo, se hace necesario una revisión de los programas educativos, los contenidos, la didáctica, la enseñanza de nuevas habilidades

Guardar
Fernando Valenzuela Migoya
Fernando Valenzuela Migoya

La educación es el sector que levanta a todos los demás sectores! Por lo tanto, 2026 será el año en que dejemos de hablar de herramientas… y empecemos a diseñar y construir sistemas.

2026: para comprender la transformación educativa en la era de la Agencia Aumentada, aquí hay nueve claves:

1. La pregunta de fondo: ¿Cómo diseñamos educación capaz de transformar a gran escala (estudiantes y fuerza laboral) en un mundo donde la IA cambia el ritmo de todo? La respuesta empieza con una idea simple: la región no puede competir por capital invertido; debe competir por mejor diseño, enfoque, gobernabilidad, impacto y velocidad de aprendizaje.

2. 2026 marca el paso de “probar apps” a construir infraestructura educativa: identidad, datos, interoperabilidad, analítica, evaluación, credenciales y agentes de IA operando con coherencia. La innovación deja de ser un conjunto de pilotos dispersos y se vuelve arquitectura de propósitos.

3. Estamos viviendo un quiebre: el “ciclo de vida” de muchas habilidades cae de décadas a meses. Si una institución tarda tres años en rediseñar un plan, el sistema queda desfasado por diseño. La crisis de educación superior no es solo costo o deserción: es desalineación entre el ritmo educativo y la velocidad económica.

4. El punto de inflexión: de IA utilizable a IA que “razona”. En educación, la implicación es enorme: la ventaja no será “tener IA”, sino gobernarla con criterios propios (pedagógicos, éticos, regulatorios, culturales).

Fernando Valenzuela está considerado como
Fernando Valenzuela está considerado como uno de las personas más influyentes de la edudación en Latinoamérica

5. Mientras la infraestructura tecnológica se expande, la conexión humana se contrae. Veremos más soluciones “de acompañamiento ” y más uso emocional de IA.

6. Una idea clave para 2026: deuda cognitiva = el costo acumulado cuando delegamos demasiado pensamiento a la IA y dejamos de practicar los músculos mentales. Si la IA siempre responde, pero el estudiante no recupera desde memoria, no lucha productivamente, no verifica, no escribe, no argumenta… el aprendizaje no se consolida. La educación 2026 debe diseñar IA como amplificador del pensamiento, no como sustituto.

7. La evaluación será el campo de batalla. La pregunta deja de ser “¿uso ia?” y pasa a “¿puede demostrar competencia en contexto?”. Portafolios, rúbricas sólidas, simulaciones, tareas auténticas, feedback continuo y trazabilidad de procesos

8. En un mundo incierto, la educación necesita práctica de futuros: escenarios, supuestos alternativos, decisiones valientes y capacidad de adaptación. La institución que ensaya futuros se vuelve menos frágil, más humana y más estratégica.

9. Una de las señales más fuertes de 2026 ocurre fuera del aula, pero la reconfigura por completo: la IA está reduciendo muchos empleos de entrada al automatizar tareas cognitivas rutinarias, provocando la desaparición del primer peldaño profesional donde antes se aprendía haciendo.

Esto exige dos respuestas. A las empresas, crear rutas AI-nativas para talento junior. A las instituciones educativas, pasar de enseñar herramientas a formar criterio (juicio, pensamiento crítico, colaboración, diseño, gobernanza y aprendizaje acelerado) para demostrar competencia real desde el día uno.

Y cierro con una convicción:“Una educación triunfa cuando un docente puede graduarse de la vida del estudiante… y el estudiante nunca se gradúa del acto de aprender”.

Temas Relacionados

Fernando Valenzuela MigoyaEducaciónTendencias 2026

Últimas Noticias

Daniel Gutiérrez Patiño: “No hay nada más contradictorio que un ambientalista”

El CEO y fundador de Shambala Comunidades Ambientales en Bogotá, Colombia, habló con Ticmas sobre la importancia de la educación ambiental desde el ecocentrismo y el aprendizaje de los procesos en el tiempo

Daniel Gutiérrez Patiño: “No hay

El futuro de las universidades está en su reinvención

Con la irrupción de la IA y una vida laboral más extensa, las universidades se enfrentan a nuevos desafíos para ser relevantes. Una posible respuesta, dice el autor de esta columna, es cerrar la brecha entre la educación formal y la no formal y adoptar un modelo de formación que fomente el aprendizaje a lo largo de la vida

El futuro de las universidades

La Fundación Barco, y un premio que busca impacto educativo y transformación social

Desde hace más de 50 años, la prestigiosa fundación trabaja a partir de la evidencia y el diálogo en Colombia y América Latina para entender las particularidades, necesidades y oportunidades de cada territorio

La Fundación Barco, y un

Tras los planes de alfabetización, en 2026 la Nación y las provincias pondrán el foco en matemática

La mejora en esta materia se perfila como una de las prioridades de la agenda educativa de este año. Los ministros de educación de todo el país acordaron avanzar en un Compromiso Federal por la Matemática: en marzo deben presentar sus planes para fortalecer la enseñanza en primaria y secundaria

Tras los planes de alfabetización,

Examen de San Marcos 2026 - II tendrá estas restricciones para postulantes de colegios y otras universidades

Los nuevos lineamientos regulan traslados internos y externos, fijan un pago especial para graduados y buscan mejorar la gestión administrativa de la admisión universitaria

Examen de San Marcos 2026
DEPORTES
La cláusula secreta en el

La cláusula secreta en el contrato de Michael Jordan que marcó un antes y un después en la historia de la NBA

“No vas a tocar la pelota, nene”: la historia completa de cómo Ruggeri le “arruinó” el debut en Primera a Lionel Scaloni

Boca Juniors blindó a tres promesas del club y renovó el contrato de otros tres futbolistas

El escándalo detrás de la separación de una leyenda de Los Pumas y una famosa modelo fitness

Boca Juniors confirmó un amistoso en La Bombonera en homenaje a Miguel Russo: el importante anuncio para los socios adherentes

TELESHOW
Quién fue el primer eliminado

Quién fue el primer eliminado de 2026 en MasterChef Celebrity Argentina

Fátima Florez, abierta al amor en Mar del Plata: “Disfruto el contacto cara a cara”

Zulema Yoma y Zulemita Menem disfrutan sus vacaciones familiares en Punta del Este: todas las fotos

Crecen los rumores que indican que Ciro Martínez estaría en pareja con Luli Bass, su compañera en Los Piojos

El emotivo momento de Martín Bossi con una fanática a la salida del teatro en Mar del Plata: “Me destrozó”

INFOBAE AMÉRICA

La revolución poética de Goma,

La revolución poética de Goma, una editorial de libros inusuales

Del estrés al envejecimiento: las respuestas que hoy la ciencia le da a la vida, en las grandes entrevistas de Infobae

Delcy Rodríguez y su nuevo jefe

El curioso saludo de Delcy Rodríguez a los embajadores de Irán, China y Rusia durante su juramentación como jefa del régimen

Zelensky reemplazó al jefe de seguridad de Ucrania y sumó una asesora económica canadiense