Educación

La Fundación Barco, y un premio que busca impacto educativo y transformación social

Desde hace más de 50 años, la prestigiosa fundación trabaja a partir de la evidencia y el diálogo en Colombia y América Latina para entender las particularidades, necesidades y oportunidades de cada territorio

Foro de Educación de la Fundación Barco

Construir y transformar a partir de la equidad y el desarrollo social, así piensa sus proyectos la Fundación Barco que, desde hace más de cinco décadas, se focaliza en crear alianzas estratégicas y sostenibles en el tiempo; alianzas que le permiten trabajar su “visión de prosperidad, independencia e innovación para transformar vidas” y donde la educación siempre es un eje clave.

Conocer a fondo el contexto de cada comunidad es la herramienta que permite que esta organización social pueda trabajar con comunidades rurales y semirurales de Colombia. Su excelencia operativa permitió que en el año 2024 llegue a más de 129 mil beneficiarios en sinergia con 261 instituciones educativas en 25 de los 32 departamentos de Colombia.

“Es fundamental comprender a cada comunidad a través de un diálogo cercano y un análisis juicioso de las particularidades y retos de cada territorio. Por eso, la organización cuenta con dos espacios clave con los que conecta al país con la academia a través de un diálogo profundo: el Foro de Educación y el Premio Antonio Restrepo Barco”, explican desde la organización que busca seguir llegando a más personas en el país y en la región.

La última edición del se realizó en octubre, en la Cámara de Comercio de Bogotá

Un barco con un faro educativo

En este camino de articulación y movilización del conocimiento, el Foro de Educación de la Fundación Barco se ha consolidado como uno de los espacios más relevantes de Colombia para debatir, comprender y visibilizar los desafíos más apremiantes del sistema educativo nacional.

Se trata de un encuentro anual pensado siempre en red entre docentes, directivos docentes, líderes comunitarios, organizaciones civiles, entidades públicas y representantes del sector privado para construir reflexiones profundas y proponer soluciones viables que permitan avanzar hacia una educación más inclusiva, equitativa y pertinente para todos los territorios.

“El Foro no solo abre conversaciones: las transforma. A través de agendas rigurosas, paneles con expertos nacionales e internacionales y la participación de comunidades educativas, este escenario se ha convertido en una plataforma de visibilización que impulsa nuevas miradas sobre temas relacionados con la ruralidad educativa, la evaluación en el aula, los efectos del cambio climático en el ámbito educativo y la permanencia escolar”, destacan.

Y agregan que este tipo de encuentros es “clave para acercar la evidencia y las experiencias del territorio a los tomadores de decisión, así como para posicionar la voz de quienes viven a diario los retos educativos del país: los y las estudiantes”; el último foro tuvo lugar el pasado 22 de octubre en la Cámara de Comercio de Bogotá con el foco puesto en transformar las cifras de la deserción escolar.

La Fundación Barco busca generar impacto en educación y transformación social

Un premio que impulsa las olas de la investigación académica

Ya se encuentra abierta la convocatoria a la décima edición del Premio Antonio Restrepo Barco, “el mayor reconocimiento a la investigación sobre la familia en Colombia. Este galardón destaca trabajos rigurosos, críticos y transformadores, y visibiliza investigaciones que aportan evidencia para comprender mejor las dinámicas familiares, las juventudes, las brechas sociales y los fenómenos que configuran la vida cotidiana de millones de colombianos.”

De esta forma la Fundación convoca en cada edición a universidades, centros de pensamiento, grupos de investigación e investigadores de todo el país para presentar sus proyectos de maestría y doctorado. Además de promover la producción académica de alto nivel, también permite conocer realidades y trabajar sobre la acción social.

Con el compromiso puesto en la “movilización del conocimiento”, la Fundación Barco busca que sus programas sean “motores esenciales para avanzar en la construcción de una sociedad más justa, equitativa e informada, orientada por la evidencia.”

Las inscripciones para la décima edición del Premio Antonio Restrepo Barco ya están abiertas. Quienes deseen participar deben consultar las bases de participación y realizar su inscripción en www.premiofamilia.com.

