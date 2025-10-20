Los docentes universitarios realizarán otro paro nacional: piden que se aplique el financiamiento para las universidades

Los docentes universitarios realizarán una nueva medida de fuerza (MAXI LUNA/NA)

El conflicto universitario todavía sigue escalando a pesar de la aprobación en el Congreso de la Nación de la Ley de Financiamiento Universitario. En ese marco, desde la Federación nacional de Docentes Universitarios (CONADU) convocaron a un paro y una jornada de protestas para que el Gobierno promulgue la normativa.

El pasado viernes, luego de un plenario donde hubo una participación de gremios de docentes universitarios de todo el país, se llegó a la decisión de convocar a una jornada nacional de protestas para este martes 21 de octubre, mientras que el miércoles 22 de octubre habrá un paro nacional.

En tanto, desde el gremio Conadu Histórica acordaron realizar una huelga a nivel nacional por 48 horas para los mismos días.

El escenario actual se desarrolla tras el extenso debate que culminó con la sanción de la ley en ambas cámaras del Congreso Nacional durante el primer semestre de 2025. El texto estableció un régimen especial de financiamiento, previendo recursos para el funcionamiento de las universidades, fondos para becas y, de manera destacada, la actualización salarial docente a través de paritarias o, ante la falta de acuerdo, mediante incrementos nunca inferiores a la inflación oficial del período.

Tras la sanción, el presidente Javier Milei vetó la iniciativa, argumentando dificultades presupuestarias, pero posteriormente la oposición logró reunir la mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras para rechazar ese veto.

La convocatoria de Conadu a las medidas de fuerza

Este lunes vencieron los plazos legales para la promulgación de la norma. Así, el Poder Ejecutivo no ha concretado la promulgación y en el sector docente crece la preocupación ante la posibilidad de que se repita una situación de no aplicación, como ocurrió con la Ley de Emergencia en Discapacidad que, pese a ser promulgada, quedó sin reglamentar por “falta de recursos”, según argumentó el Gobierno.

Ante este panorama, el Plenario de Secretarías y Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarixs (CONADU) resolvió por unanimidad concretar las medidas de fuerza. El martes 21 de octubre tendrá lugar una jornada de protesta nacional con actividades de visibilización en las universidades y en el espacio público, mientras que el miércoles 22 se realizará un paro general de actividades en adhesión de todas las asociaciones de base.

“La situación en las universidades es sumamente grave. A los salarios de pobreza se agrega la sobrecarga laboral y el desarme de cargos exclusivos que aumenta los cargos simples en una clara precarización de la tarea docente. En paralelo, sabemos que es muy probable que el Gobierno suspenda la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, como ya hizo con la emergencia en discapacidad. En este contexto, y por la falta de diálogo que desconoce a las paritarias del sector, tenemos que fortalecer la organización y los planes de lucha para poder enfrentar el desguace del sistema universitario y científico que sostienen Milei y sus secuaces”, declaró Carlos De Feo, Secretario General de CONADU, según declaraciones recogidas por múltiples medios especializados.

Los docentes universitarios piden que se aplique la Ley de Financiamiento (Foto NA: MARIANO SÁNCHEZ)

La reunión contó con la presencia de delegados de gremios como SIDIU, ADIUC, ADUNTREF, ADUNIPE, SIDIUNLaR, SIDIUNT, FEDUBA, AGDU, ADUNOBA, ADUNA, ADIUNGS, SIDUNCU, ADIUNQ, ADUNCE, ADUM, AFUDI, ADOI, ADEIUNAJ, SIDIUNCAUS, ADUNM, CODIUNNE, ADULP, ADUNSE, ADIUNPAZ, ADAI, AGD Río Cuarto y SIDUNSJ, entre otros.

La jornada nacional de protesta tendrá actividades que incluyen clases públicas, asambleas, volanteadas y movilizaciones frente al Congreso Nacional, los ministerios y las plazas de las principales ciudades del país.

En simultáneo, la CONADU Histórica llevará adelante un paro de 48 horas los mismos días, con el pedido explícito de que la Presidencia “aplique de manera plena y efectiva la Ley de Financiamiento Universitario”, tal como fue confirmada por el Congreso Nacional tras anular el veto presidencial.

Las federaciones docentes insisten en que la demora del Ejecutivo en cumplir con la sanción y promulgación de la ley implica una “grave vulneración de los derechos laborales y educativos” y advierten sobre el deterioro progresivo de los sueldos y el funcionamiento de las universidades.