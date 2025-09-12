Educación

Un espacio para los educadores: en la semana del maestro, Ticmas lanza su Comunidad Docente

Este lunes, 15 de septiembre, se realizará un encuentro virtual que reunirá a Ángela Español y Gustavo Zorzoli en un diálogo sobre innovación, bienestar y aprendizajes básicos

Guardar
Ángela Español y Gustavo Zorzoli
Ángela Español y Gustavo Zorzoli

En la semana del maestro, que está enmarcada por las conmemoraciones de Domingo Faustino Sarmiento y José Manuel Estrada, Ticmas propone un encuentro para celebrar la enseñanza y, al mismo tiempo, abrir una conversación sobre los desafíos que enfrentan hoy quienes están al frente del aula.

Ser docente nunca fue sencillo, y en los últimos años las demandas se multiplicaron. La escuela es un espacio donde se construye el conocimiento, pero también se crean vínculos, se acompaña en la formación emocional y se aprende a convivir con un mundo atravesado por la tecnología.

La tarea exige encontrar un equilibrio delicado. Innovar sin perder de vista lo esencial, sostener la exigencia sin descuidar el bienestar, formar para el futuro sin olvidar las necesidades inmediatas. En esa tensión se mueven día a día maestros y profesores, que reinventan su práctica para responder a lo que cada generación de estudiantes necesita.

La propuesta es dejar que
La propuesta es dejar que las tensiones se expresen: innovación y tradición, cuidado y exigencia, liderazgo y gestión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una comunidad de docentes

Con la mirada puesta en estas problemáticas, el lunes 15 de septiembre a las 19 se realizará un encuentro virtual donde Ticmas presentará su nueva Área de Formación Docente y la Comunidad Docente Ticmas. La propuesta busca crear un espacio vivo para que los educadores puedan encontrarse, compartir experiencias y acceder a herramientas que potencien su desarrollo profesional.

El encuentro del lunes propone un diálogo entre dos prestigiosos referentes de la educación con largas trayectorias en sus disciplinas. Ángela Español, especialista en liderazgo educativo y formación docente, abordará la necesidad de transformar la cultura escolar desde la inspiración y el compromiso colectivo. Su trabajo en República Dominicana la ha llevado a pensar cómo las escuelas pueden convertirse en motores de cambio cuando logran instalar la excelencia como práctica común. Junto a ella, Gustavo Zorzoli, profesor de matemáticas, ex rector del Colegio Nacional Buenos Aires y una figura sobresaliente del Observatorio Argentinos por la Educación. Con la experiencia de la gestión y la investigación, Zorzoli pondrá el foco en los aprendizajes básicos, en la urgencia de una alfabetización sólida en lengua y matemática, y en cómo las políticas educativas pueden sostener a los docentes en esa misión.

La propuesta es dejar que las tensiones se expresen: innovación y tradición, cuidado y exigencia, liderazgo y gestión. Allí se juega el verdadero valor de la conversación, porque es en esos cruces donde aparecen las preguntas que interpelan a la docencia hoy.

La Comunidad Docente Ticmas nace con la convicción de que la enseñanza es una tarea colectiva y que el intercambio, la formación continua y el aprendizaje compartido hace la diferencia. Como propone Ticmas: “Avancemos hacia una educación de calidad”.

Con acceso libre hasta un tope de 500 participantes, requiere de inscripción previa en este link.

Temas Relacionados

Ángela EspañolGustavo ZorzoliTicmas

Últimas Noticias

Catalina Duarte Salcedo: “Seis de cada diez niños no están aprendiendo a leer”

La especialista en Educación de UNICEF Colombia habló con Ticmas de las estrategias educativas para enfrentar los problemas de violencia, desfinanciamiento, urgencias en alfabetización

Catalina Duarte Salcedo: “Seis de

Día del Maestro: pese a la caída salarial y la sobrecarga de tareas, por qué eligen enseñar

Más de un millón de docentes conmemoran su día en un contexto signado por los sueldos más bajos de los últimos 20 años, la multiplicación de demandas sociales, la violencia y la pérdida de autoridad. Sin embargo, las educadoras consultadas en esta nota aseguran que la tarea sigue teniendo sentido

Día del Maestro: pese a

Cecilia Dimate: “Si el maestro no comprende críticamente la IA corre el riesgo de ceder espacio a sistemas automatizados”

La presidenta de ASCOFADE habló con Ticmas sobre los retos de la formación docente en Colombia: del desinterés de los jóvenes por la profesión a la necesidad de un rol innovador, crítico y cercano a la realidad de sus estudiantes

Cecilia Dimate: “Si el maestro

Juan Pablo Santiesteban: “La educación no puede pensarse como un negocio cualquiera”

El vicepresidente de ACOPRICOL habló con Ticmas y repasó los desafíos de la educación privada en Colombia: la baja natalidad, el cierre de colegios y la necesidad de equilibrar innovación tecnológica con el valor insustituible de la relación entre personas

Juan Pablo Santiesteban: “La educación

Premiarán con 500 mil dólares a la “mejor escuela del mundo”

El Global Schools Prize, lanzado este miércoles por Fundación Varkey y Unesco, busca identificar a instituciones educativas innovadoras en todo el mundo. Las postulaciones ya están abiertas: además del premio mayor, habrá 50.000 dólares para las escuelas que resulten ganadoras en cada una de las 10 categorías

Premiarán con 500 mil dólares
ÚLTIMAS NOTICIAS
Crimen de Kim Gómez: rechazaron

Crimen de Kim Gómez: rechazaron beneficiar con arresto domiciliario al menor de 14 años

Los hábitos de Morgan Freeman para mantener una longevidad saludable a los 88 años

Para Luis Caputo “las elecciones de octubre se están sobredimensionando”

Delivery de drogas en moto y vigilancia con “soldaditos”: así operaba un clan familiar narco en Pergamino

Agradable, pero con poco sol: cómo estará el tiempo durante el fin de semana en el AMBA, según el SMN

INFOBAE AMÉRICA
La defensa de Jair Bolsonaro

La defensa de Jair Bolsonaro apelará la condena de 27 años de prisión y llevará el caso ante instancias internacionales

Bolsonaro se convirtió en el tercer ex presidente condenado de Brasil y se une al grupo de ex mandatarios latinoamericanos procesados

La OTAN acusó a Rusia de coordinar un ataque deliberado en Polonia para “provocar” una reacción

El Gobierno de Brasil rechazó las “amenazas” de Estados Unidos tras la condena a Bolsonaro y defendió la independencia judicial

La inteligencia artificial frente al razonamiento y la creatividad, según un físico

TELESHOW
A 34 años de Jugate

A 34 años de Jugate Conmigo: así fue el reencuentro de Luciano Castro y Carla Méndez

Ricardo Darín contó la propuesta que tuvo tras su polémica con Caputo: “Un tipo le quiso poner a un local ‘Empanadarín’”

El motivo por el que Alex Caniggia se fue de viaje a Italia: “Hay niveles”

El enigmático posteo de Priscila Crivocapich, la novia de Roberto García Moritán, en un prestigioso atelier

Cande Molfese contó que preparó su herencia y quién se llevará cada una de sus pertenencias