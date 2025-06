Ashoka, y un libro de cuentos con la migración “como ingrediente clave para sociedades más diversas, equitativas e inclusivas”

—(Cortesía Ticmas)

“¿Qué pasa cuando los jóvenes escriben sobre migración desde su propia voz?” es una de las preguntas disparadoras de la convocatoria que realizó Ashoka Cono Sur para la sexta edición del concurso Esther Kolonsky – Ashoka 2024 que recibió 800 relatos de jóvenes entre de 12 a 20 años de Argentina, Uruguay y Paraguay.

“La migración existe desde que el mundo es mundo. En la actualidad, se calcula que hay más de 280 millones de migrantes internacionales, que equivale a alrededor del 3.5% de la población mundial. Se trata de un fenómeno intrínsecamente humano que ha existido a lo largo de la historia. Las personas han dejado sus países de origen y se mueven en busca de mejores oportunidades, seguridad, libertad y una vida más próspera, entre múltiples motivos”, plantean desde Ashoka en el prólogo del libro y aseguran que la migración es un tema que atraviesa a muchos agentes de cambio.

“Horizontes en movimiento” es un libro con 24 historias “que “desafían estereotipos, visibilizan desafíos y proponen nuevas formas de habitar el mundo”. Y se focaliza en la idea de que: “Contar historias de migración es hablar de transformación y reinvención, de crear un hogar en un lugar nuevo, que te permita ser quien sos el libertad y sin miedo”.

Ticmas conversó con Marianny Pacheco Rivero, Líder de Migración en Ashoka Cono Sur y con uno de los escritores ganadores, y agente de transformación, Alexander Emilio Ticlia Reyes, autor de relato: “La oportunidad de migrar o migrar para la oportunidad”.

Ausencia de dolor

Marianny Pacheco Rivero, Líder de Migración en Ashoka Cono Sur y con uno de los escritores ganadores. —(Cortesía Ticmas)

Partir: ¿Tristeza, miedo? ¿Desafío, oportunidad? Las emociones y la diversidad de realidades se agolpan en cada uno de los relatos que componen la sexta edición del concurso impulsado por la organización Ashoka (cono Sur); que en sánscrito significa “la ausencia activa de tristeza o dolor”.

“Nosotros consideramos en Ashoka que todas las personas somos agentes de cambio y que como tales, en todos los espacios donde estamos, podemos aportar valor y podemos sumar. Desde esa mirada y desde esa visión, las personas migrantes- por ejemplo, yo soy venezolana- también somos agentes de cambio y podemos aportar valor y acompañar y desarrollar espacios de oportunidad y de crecimiento para las comunidades que nos acogen”, reflexionó Marianny Pacheco Rivero.

Y destacó: “Lo que nosotros buscamos hacer desde Ashoka y desde Hola América en particular, es visibilizar la oportunidad y todo lo positivo que también puede traer consigo el proceso migratorio más allá de que también hay mucho dolor, hay mucho desafío, hay mucha complejidad”.

“Hola América nació ya hace unos cinco años y hemos desarrollado distintas instancias de acompañamiento y de visibilización y la necesidad de mostrar un cambio de narrativas, de mostrar una historia distinta”, aseguró la Líder de Migración resaltando cómo conectan a agentes transformadores creando networking, ofreciendo herramientas, mentorías e incluso oportunidades de financiamiento.

La historia de Alexander y su relato ganador

Alexander Emilio Ticlia Reyes, estudiante de derecho de la Universidad Di Tella.—(Cortesía Ticmas)

“Por parte de mi familia tengo una cantidad de personas que vienen de países provenientes limítrofes de Argentina, más allá de que yo nací en Argentina, me crié en Argentina, pero este tema me toca muy de cerca. Quizás pensar que mis papás tuvieron que migrar a los 19 años a un país muy desconocido, empezar desde cero, desde abajo y crear también su hogar y también este permitiéndose crear oportunidades para otras personas”, reflexionó Alexander Emilio Ticlia Reyes quien viene desarrollando habilidades de liderazgo desde hace unos años y actualmente es estudiante de derecho en la Universidad Di Tella.

Además de ser un incipiente escritor, Alexander se considera un agente de cambio en Mendoza: “Yo vengo de un barrio popular en el que desde muy joven, quizás de muy adolescente, trabajé con iniciativas educativas, brindándoles talleres de inglés, de matemática, lengua a todos mis amigos y conocidos del barrio, ya que tuve la oportunidad de asistir a un instituto de inglés”.

Sobre el texto que fue incluido en la antología, Alexander plantea: “El cuento es sobre un joven de 18 años que en medio de la guerra de su país, tiene que decidir si dejar su hogar, su familia y sus amigos para empezar desde cero y quizás sembrar semillas en lugares en los que la gente no veía cómo fértil. La verdad es que estoy muy orgulloso también de que mi cuento haya sido uno de los seleccionados. Poder transmitir no solamente mi historia, sino la historia de muchos jóvenes más del país y fuera de este país. O quizás como a mí, que me tocó migrar de Mendoza para poder estudiar acá en Buenos Aires”

Alexander, quien se animó a escribir por primera vez para este concurso de relatos, llamó a los jóvenes a “que se animen a poder transmitir sus ideas en un papel o en una computadora, a poder quizás tirar todas esas palabras que almacenamos en la mente, en contarlas en un poema, en una historia, en una nota o quizás en un video. Lo que me motivó también fue poder poner a prueba mis conocimientos y poder intentar salir de mi zona de confort”.

“Seamos gestores del cambio y multipliquemos cada una de las oportunidades que alguna vez nos llegan en la vida”, destacó el joven que también fue seleccionado en el proyecto Tribu 24 de Ashoka que identifica y conecta jóvenes que representen a cada región de Argentina “para inspirar y movilizar a la juventud de sus provincias y así transformar sus entornos hacia el bien común”.