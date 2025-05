El 70% de los líderes escolares reporta altos niveles de estrés

Encuesta PULS 2024 - Liderazo escolar bajo control

Las transformaciones educativas requieren de líderes, pero entender qué tipos de direcciones son los necesarios en este presente de cambios acelerados es clave. Por ello, desde la organización Global School Leaders realizaron un estudio para poder mapear la situación de quienes deben tomar decisiones, acompañar y ayudar a la transformación educativa.

La Directora de Crecimiento (CGO, por sus siglas en inglés) de Global School Leaders para América Latina, Magdalena Fernández Lemos formó parte del VI Seminario de Innovación Educativa organizado por Ticmas y presentó cifras que invitan a la reflexión.

“Tratamos de reimaginar el liderazgo escolar de las escuelas”, comenzó la especialista frente al público, al que invitó a recordar sobre su paso por la dirección de las escuelas. ¿Qué tan presente teníamos a los directores en ese pasado cercano? ¿Fuimos alguna vez a la dirección? ¿Fue solo por “portarse mal”?

Primer paso: ¿por qué es necesario un líder en la escuela?

Fernández Lemos explicó que lo que buscan con su trabajo “Es entender cuáles son los sistemas que necesitamos para que los liderazgos de las escuelas cada vez hagan mejor su trabajo, porque está súper probado en la evidencia que los directores de las escuelas son el factor que más influye en el aprendizaje de los estudiantes y por ser uno --en vez de muchos docentes-- es el factor más costo efectivo a la hora de invertir en las escuelas”.

A partir de una encuesta centrada en 2024 en el impacto de la tecnología realizada entre 6000 directivos educativos en 18 países de América Latina, Lemos explicó que se trata de empezar el debate por el acceso tecnológico para luego pasar a ver qué se hace educativamente con ese acceso.

Una encuesta: tres aprendizajes

“Yo les vengo a compartir tres aprendizajes, tres provocaciones o tensiones para que podamos pensar juntos”, aseguró Fernández Lemos y destacó: “El primero es las disparidades en el acceso. Hay una inequidad muy fuerte en términos de acceso”.

“El segundo es algo que quizás no es tanto de sentido común, pero es que los directores en general están súper entusiasmados con usar la tecnología en las escuelas. La encuesta nos dice que los directores están súper entusiasmados, les interesa y quieren saber más. Entonces hay una oportunidad enorme de hacer más cosas”, subrayó.

“Y el tercer punto es que en general, cuando se piensa en tecnología en las escuelas, los directores están pensando en la tecnología como una herramienta pedagógica o didáctica, es decir, como una herramienta para el uso dentro del aula. Y creemos que como --spoiler alert-- de lo que voy a decir más adelante la tecnología se puede usar para muchas más cosas”, adelantó.

Doble clic en cada aprendizaje

“Como les contaba, no todos tienen el acceso y no tener el acceso significa muchas cosas”, resaltó y explicó que no solo se trata de tener el acceso a internet sino también ver qué tipo de acceso ya que “no todos los accesos significan el mismo uso”.

La encuesta global marcó --en términos generales-- que África se posiciona como el continente con mayor inequidad en el acceso a internet y a la calidad de los dispositivos, seguido por América Latina y luego por Asia; más allá de las desigualdades entre países de cada región.

“La tecnología genera entusiasmo en los directores. Los directores al escuchar la idea de tecnología tienen ganas de saber más y no es menor el dato que más del 90% de los directores que respondieron a esta escuela dicen que la tecnología facilita la explicación de conceptos y hace el aprendizaje más accesible para los estudiantes”, celebró y resaltó el consenso que se observa sobre una mirada positiva respecto al uso tecnológico en el aprendizaje.

Temas como inteligencia artificial, o las variaciones de género en el uso tecnológico, también son datos analizados en esta encuesta que ofrece que “solo el 34% de los directores han utilizado de alguna manera la inteligencia artificial” o “los hombres en África sienten más facilidad para usar la tecnología, mientras que en Asia es al revés” y en América Latina no hay un diferencia considerable entre géneros.

“Y el último punto es que en general los directores están muy sobrepasados, reportan un alto nivel de estrés, están agotados el 70% de los líderes escolares reportan altos niveles de estrés, y esto es bastante parecido en las tres regiones y dicen que ocupan dos tercios de su tiempo en tareas administrativas”, indicó.

La encuesta PULS convocó a 6000 directivos escolares de 18 países

Tecnología como asistencia real

Sobre este último punto, Fernández Lemos sumó: “Los directores hoy están consumidos en tareas administrativas que sabemos que no tienen un efecto directo en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces están estresados y están súper cargados de tareas administrativas, pero están pensando que la tecnología solo puede servir para los aprendizajes en el aula”.

“Lo que venimos a proponer es qué tal si la tecnología estuviese al servicio de las tareas administrativas de los directores. Qué pasaría si la tecnología ayudara a hacer estas tareas administrativas de forma más fácil, más rápida y entonces pudieran dedicar menos tiempo a las tareas administrativas”, resaltó y destacó la importancia de pensar capacitaciones tecnológicas diferenciadas para directivos y docentes.

Y destacó: “Hay un caso muy interesante en Brasil con una organización que se llama MegaEdu que lo que hace es formar a los directores para que puedan entender qué tipo de infraestructura y dispositivos necesitan para que ellos puedan pedir lo que necesitan y no solamente recibir una donación”, Y resaltó la importancia de poder “diseñar soluciones tecnológicas que aborden las necesidades de los directores en términos de gestión”.

“Hay una oportunidad enorme en trabajar tecnología, pero sobre todo inteligencia artificial en temas de acercarla al mundo de los directores”, planteó y resaltó: “Los directores no tienen que ser expertos en todo, sino que necesitan tener la información necesaria para tomar las mejores decisiones dentro de su comunidad escolar”.

Reflexión final

“En general, lo que vemos que sucede muy sistemáticamente en el sur global es que quienes son directores fueron docentes muchos años. Y no necesariamente haber sido un gran docente significa ser un gran director. Se necesitan otras características, otros intereses”, reflexionó Fernández Lemos tras su presentación y en diálogo con Patricio Zunini.

Y agregó: “Lo que tratamos de empujar mucho es que se piense en carreras de directores, como se piensan carreras docentes. Y esto implica tener formación previa y durante el servicio adaptada para específicamente ese rol”.

A partir de una red global llamada School Leadership Network junto a Fundación Varkey y UNESCO, desde Global School Leaders trabajan para empoderar los liderazgos educativos de un presente que requiere de flexibilidad y apertura a nuevos desafíos; además de ofrecer recursos abiertos y gratuitos.