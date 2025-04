Cómo se piensa y funciona la universidad privada con más cantidad de estudiantes de la Argentina

La Universidad siglo 21 celebra su aniversario número 30

Que el campus de la Universidad Siglo 21 quede a cinco minutos en auto del aeropuerto de la ciudad de Córdoba es toda una alegoría del objetivo con el que nació esta institución: irradiar desde Córdoba la posibilidad de hacer carreras universitarias a casi cualquier habitante del país. Así lo destacó María Belén Mendé, exrectora y actual vicepresidenta de la Fundación Universidad Siglo 21: “Desde su creación esta universidad tiene como uno de sus principales objetivos ayudar a democratizar la educación superior en la Argentina desde el sector privado”.

Invitada por la universidad conocí el campus en el que se celebró su 30 aniversario, el 24 de abril pasado. Ahí, conversé con la rectora Laura Rosso quien me contó cómo trabajan para no ser elitistas y llevar la posibilidad de cursar una carrera universitaria a todas las personas, sin que estas tengan que migrar a los grandes centros urbanos de los cuales muchas veces no vuelven.

Durante el festejo, una proyección de mapping sobre los edificios del campus narró el sentido de la universidad

Para eso el equipo de la Siglo 21 no solo desarrolló durante estas tres décadas modelos educativos mediados por tecnologías —donde una novedad son los hologramas de los profesores dando clases—, sino que también impulsó 320 centros distribuidos en ciudades de todo el país. Estos centros además de ofrecer a los y las estudiantes un espacio de estudio, también se ocupa de relacionarlos con los sectores productivos de la región.

El objetivo, sostuvo Mendé, es que las personas vivan donde vivan desarrollen habilidades académicas y humanas que mejoren su vida y la de su comunidad. “Trabajamos para imprimir tres características ideológicas en nuestros estudiantes: el aprendizaje constante, el ser emprendedores y tener conciencia social, saber que sus decisiones impactan en otros”.

Cómo se aprende en la Siglo 21

Para ello, agregó Rosso, “la tecnología que usamos para enseñar tiene como principal desafío que los y las estudiantes no abandonen, que desarrollen sus capacidades y se reciban”.

En cuanto a cómo se pueden cursar las carreras, el secretario general de Academia y Desarrollo de la universidad, Leonardo Medrano, explicó que “hay carreras que solamente se pueden hacer en forma presencial, como por ejemplo psicología. Pero muchas otras cuentan con distintas modalidades: presencial, a distancia o combinando ambas. Trabajamos con modelos donde hay mucha hibridez, donde los estudiantes pueden cursar una materia en una plataforma digital, diseñada para que pueda ver contenidos, tener autoevaluaciones, participar de foros o hacer simulaciones. También pueden ir a un centro de apoyo universitario o pueden cursar presencial”.

Desde el escudo la Siglo 21 pregona una educación democrática, laica y trascendente. Bajo esos principios ya suma más de 100.000 egresados, más de 90.000 estudiantes y 1.500 académicos.

Así se ve el campus de la universidad ubicado en la ciudad de Córdoba

Como adelanté, la universidad celebró su 30 aniversario con una fiesta en su campus que reunió a miles de referentes de la educación, la ciencia, la política, la economía, los negocios y las finanzas. Y si bien la institución contó siempre con un espacio físico, una de sus principales características fue impulsar la educación superior a distancia o mediada por tecnologías. Conceptos que la mayoría de nosotros incorporó hace tan solo cinco años, obligados por la pandemia del COVID-19, son parte de esta universidad desde su nacimiento.

La fiesta fue la excusa para abrir las puertas del campus diseñado por el arquitecto César Pelli y que ocupa 33 hectáreas en las que se levantan ocho edificios. Verlo y recorrerlo impacta.

En cada construcción conviven aulas con un importante desarrollo tecnológico y espacios reservados a la práctica, la exploración y la simulación. Así, un aula que imita el funcionamiento de una bolsa de valores permite que los y las estudiantes evalúen en tiempo real el impacto de sus decisiones financieras. En el mismo edificio, algunos pisos más arriba, otro aula emula un tribunal de justicia. A tan solo unos metros, en la planta baja vidriada de otra edificación, una sala reproduce espacios y situaciones críticas que debe enfrentar el personal de salud en distintas áreas de un hospital.

Así se ve el aula que permite simular el funcionamiento de la bolsa de valores

Qué proyecta a futuro la Siglo 21

Durante la celebración, Mendé repasó el camino recorrido y enumeró los proyectos que tienen previsto desarrollar. Entre los que se encuentran: el lanzamiento de la carrera de Medicina el próximo año y la construcción de un hospital universitario. Así responden a una necesidad que ellos creen que irá en crecimiento: la de profesionales de la salud vinculados a la asistencia del adulto mayor.

A esto se suma la inversión en carreras de Ingeniería y Ciencias, la consolidación de Insight 21 como la usina de ideas más prestigioso de Latinoamérica, la profundización de la presencia territorial en todo el país y la construcción de un nuevo campus en el parque industrial de la ciudad cordobesa de Villa María. Más la construcción de un estadio deportivo en la ciudad de Córdoba.

María Belén Mendé, Juan Carlos Rabbat y Laura Rosso

Juan Carlos Rabbat, presidente y fundador de la universidad, recordó que desde la creación la Siglo 21 se enfocó en fortalecer la autoestima de sus estudiantes para, a partir de ahí, lograr su desarrollo personal y profesional. Y afirmó: “Hoy, 30 años después, ese propósito sigue vigente porque creo que mejorar la humanidad a través de la educación, cuando se combina con libertad, mérito y ciencia, no tiene límites”.