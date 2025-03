Ofrecen becas para estudiantes argentinos que quieran formarse en Negocios en el exterior

El programa de Tetr College of Business abarca siete países (Dubai, India, Singapur, Ghana, Argentina, Estados Unidos y un país de Europa): los estudiantes cursan un semestre en cada destino, y aprenden sobre negocios construyendo sus propias empresas.

Un programa de Tetr College of Business acaba de lanzar becas para estudiantes argentinos que quieran cursar una licenciatura de cuatro años en siete países, entre ellos Dubái, India, Singapur, Ghana, Estados Unidos, Argentina y una nación europea.

Se trata de un programa educativo innovador que combina la creación de empresas con experiencias globales. Este modelo, que ya viene funcionando en países como Dubái e India, ahora se abre a los jóvenes argentinos gracias a un fondo de becas de un millón de dólares.

Cada semestre, los participantes se trasladan a un nuevo destino, donde combinan estudios académicos con experiencias empresariales y culturales, informaron desde Tetr. Para postularse, los candidatos deben haber completado la secundaria antes de septiembre de 2025 y deben tener 25 años o menos.

Hay tiempo de anotarse hasta el 25 de marzo (y en abril comenzará una nueva ronda de inscripciones). El inicio del programa está previsto para fines de agosto de 2025.

La iniciativa busca fomentar el desarrollo de futuros líderes empresariales en Argentina, al ofrecerles una oportunidad única de formación académica y práctica, indicaron desde la institución. Y explicaron que el programa está diseñado “para responder a las necesidades de los jóvenes actuales”, que priorizan experiencias multiculturales y aprendizaje práctico sobre los métodos tradicionales de enseñanza.

Los estudiantes no solo asisten a clases impartidas por profesores de universidades de élite como Harvard y Yale, sino que también trabajan directamente con líderes empresariales y ejecutivos de renombre. Durante el programa, los participantes tienen la oportunidad de crear empresas desde cero, adquiriendo así habilidades prácticas y una visión global de los negocios.

En Dubái, por ejemplo, los estudiantes lanzaron 23 emprendimientos basados en comercio electrónico, generaron ingresos significativos y aseguraron financiamiento externo para escalar sus negocios.

En India, el enfoque se centró en la creación de marcas directas al consumidor (D2C), y abarcó sectores como moda urbana y equipamiento deportivo. Además de las actividades empresariales, los estudiantes participaron en inmersiones culturales y académicas, visitaron lugares emblemáticos como el Taj Mahal y el Templo Dorado, y asistieron al Festival de Literatura de Jaipur.

El fundador de Tetr, Pratham Mittal, destacó la contribución de los estudiantes argentinos al programa, y señaló que su pensamiento innovador y capacidad de adaptación enriquecen la comunidad educativa. “Nuestros actuales estudiantes argentinos ejemplifican disciplina y espíritu emprendedor. Estas cualidades son fundamentales para el éxito en la región e inspiran y moldean al resto de los estudiantes de Tetr”, afirmó Mittal.

Entre los estudiantes argentinos que ya están participando del programa se encuentra Juan Ignacio Kurtzemann, que formó parte del programa Cold Start (ahora llamado “Ship It”) en Founders Inc., en San Francisco. Durante esta experiencia, desarrolló un terapeuta conversacional basado en inteligencia artificial en solo nueve días, y lideró un equipo para llevar el producto al mercado.

“Formar parte de un entorno vibrante y conectar con personas de más de 45 países me enseñó lecciones invaluables que ninguna escuela tradicional podría ofrecer. El apoyo inquebrantable de Tetr en el mundo emprendedor me brindó los recursos y la orientación necesaria para superar desafíos y aprovechar oportunidades. También tuve el privilegio de trabajar con mentores que me guiaron en mi camino emprendedor y que me ayudaron a dar forma a mi crecimiento personal”, expresó Kurtzemann.

Por su parte, Mia Malgioglio Spach, otra estudiante argentina, utilizó su formación en ingeniería civil para lanzar un emprendimiento de panadería artesanal junto con una amiga. Además, realizó una pasantía en una empresa líder de construcción en Rosario, lo que le permitió obtener experiencia práctica en su campo.

El programa incluye pasantías en empresas como Talabat, Emaar Properties y Emirates, así como actividades culturales que complementan la formación empresarial. Estas experiencias permiten a los estudiantes desarrollar una perspectiva global y habilidades prácticas que los preparan para enfrentar los desafíos del mundo empresarial actual, explicaron desde Tetr.

Los interesados pueden obtener más información y postularse a las becas a través del sitio web oficial de Tetr College of Business: https://www.tetr.com.