Fernando Valenzuela, Thiago Payva y los desafíos para modernizar realmente la educación

Una exquisita charla se dio en el marco del 3° Seminario de Innovación Educativa de Ticmas. Con la moderación del periodista Gonzalo Aziz, analista político de los noticieros de Canal 13, TN y de Radio Mitre, participaron Fernando Valenzuela y Thiago Payva, dos referentes de la educación a nivel internacional. Valenzuela, mexicano, está considerado como una de las cien personalidades más influyentes en EdTech a nivel mundial; Thiago Payva, brasileño, es ex VP de HolonIQ y un gran impulsor de la educación a nivel regional.

Valenzuela y Payva —el panel también estaba integrado por Mariana Maggio, que no pudo estar presente— hablaron sobre los vínculos entre educación y tecnología, pero fueron mucho más allá: hablaron de las políticas públicas, la relación con las propuestas de los privados, el edutaintement, etc. Una charla imperdible.

Se puede ver completa en el canal de YouTube de Ticmas; aquí las partes más salientes del encuentro:

Fernando Valenzuela y Thiago Payva en el 3° Seminario de Innovación Educativa de Ticmas (Foto: Agustín Brashich)

Thiago Payva: Es muy importante tener siempre una integración entre las políticas públicas y el sector privado. O sea: generar una sinergia muy grande, crear una palanca para que sea posible apoyar la educación. Claro que invertir en educación pública, sea en Argentina o en Brasil, es muy difícil. Los gobiernos cambian cada cuatro años, tenemos diferentes esferas municipales, federales. Es un gran desafío. Pero yo creo que es muy importante crear una acción entre el sector público y privado.

Yo nunca he visto una manifestación de padres saliendo a las calles porque sus hijos no leen bien. Quiere decir que lo único que les importa es qué calificación sacaron (F. Valenzuela)

Fernando Valenzuela: La educación es un sistema complejo con muchos stakeholders. Yo nunca he visto una manifestación de padres saliendo a las calles porque sus hijos no leen bien. Quiere decir que a uno de los stakeholders, los padres, lo único que les importa es si les fue bien en la escuela y qué calificación sacaron.

» Por otro lado, pensamos que la tecnología es como una silver bullet que resuelve todos los problemas para todos los estudiantes en todos los contextos. Eso no existe. ¿Qué existe? Un ecosistema maduro y potente de soluciones digitales que no son gratuitas, que resuelven problemas y que se tiene que manejar en algunos contextos para algunos estudiantes y después escalar. Eso va en contra de cómo compran los gobiernos, que ponen una licitación para resolver un problema a millones de estudiantes. ¿Quién puede concursar en esa licitación? Google, Microsoft, Amazon y nadie más. Los stakeholders no tenemos la capacidad de compra, pero lo más importante es que no tenemos la capacidad de cocrear y experimentar junto con los gobiernos, porque ninguna solución viene lista para resolver el problema en ese contexto y es un proceso de iteración de mejora.

Thiago Payva, ex VP de HolonIQ (Foto: Agustín Brashich)

Thiago Payva: Cuando hablamos de bajar contenido y hablamos de tecnología, sin duda tenemos otro desafío en la región: la conectividad. Para que sea posible transformar la educación, para transformar, impactar en las sociedades y las personas, necesitamos que la calidad de tecnología, la calidad de internet y la calidad de movilidad sea para todas las personas. Más del 60% de zonas rurales no acceden a la internet. Son personas offline que no tienen la posibilidad de estudiar, la posibilidad de conectarse y tener conocimiento y bajar contenido.

Fernando Valenzuela: Acabo de estar en una sesión con Jaime Saavedra, director de educación del Banco Mundial, que hablaba de un terrible diagnóstico sobre la pobreza de aprendizaje. Eso no lo estamos midiendo, no sabemos de qué tamaño. Pero sabemos que somos la región con mayor pobreza de aprendizaje, y el tema es que tratamos de resolver problemas exponencialmente complejos con soluciones linealmente muy parecidas: más formación docente, mejores contenidos, un cambio de la política pública. Yo, la verdad, salí de esa conversación muy decepcionado.

Para transformar la educación necesitamos que la calidad de tecnología, de internet y de movilidad sea para todos (Payva)

» ¿Por qué no hacemos que la educación empate lo que hace el entretenimiento? ¿Saben que Latinoamérica es estratégico para Facebook, Instagram, YouTube? ¿Saben que somos la región que tiene mayor volumen de usuarios que pasan mayor número de horas frente a las redes sociales? Si la política pública lograra que empatemos el uso de Facebook en el uso de educación de calidad, cambiaríamos la región.

Fernando Valenzuela, considerado como una de las cien personalidades más influyentes de EdTech a nivel mundial (Foto: Agustín Brashich)

Thiago Payva: Es muy importante mirar a los docentes. No solamente mirar a la tecnología. Mirar a los docentes y ayudarlos a aportar valor en la educación para todos. Es un desafío muy grande y, como Fernando ha dicho, no podemos depender solamente de la parte pública.

Fernando Valenzuela: Tenemos que involucrarnos, porque si la respuesta es que va a venir un ministro con una gran visión, que va a durar todo el plazo y va a acomodar la tecnología va a resolver la educación, yo me doy por vencido. Eso es una utopía. No va a ocurrir. Tenemos que colaborar entre el sector público y el sector privado, para demandar calidad. Los padres colaborando con las escuelas, las escuelas colaborando con las universidades, las universidades colaborando con las empresas, las empresas colaborando con los fondos de inversión. Yo le apuesto mucho más a esta colaboración radical. La invitación es a que tomemos la educación como un problema de todos y que no pensemos que esto lo va a resolver una política pública o un buen gobierno.

LEER MÁS