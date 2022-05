Jaime Perczyk: “Hay chicos de tercer grado que no saben leer y escribir, y esa es una deuda que tenemos que reparar”

Desde hace años, además de un gran ambiente para el mercado editorial, la Feria del Libro se ha convertido en un espacio de reflexión de la cultura del país. Ticmas acompaña esta propuesta con un auditorio en el hall central donde han pasado las principales figuras de la educación. Docentes, intelectuales, representantes de las disciplinas artísticas y científicas: todos ellos participan en encuentros organizados en el auditorio de Ticmas para pensar el futuro de la educación.

El jueves, antes de viajar al interior del país para estudiar la situación de las escuelas, el ministro de Educación de la Nación, Dr. Jaime Perczyck, visitó la Feria del Libro y, respondiendo a la entrevistado de Patricio y ante un auditorio colmado, habló de su gestión durante la pandemia y de cómo espera seguir en los próximos meses.

Estos son algunos pasajes del encuentro, que puede verse en forma completa en el canal de YouTube de Ticmas.

“El balance de lo que hicimos bien y lo que hicimos mal”, dijo, “se va a hacer cuando termine la pandemia. Hay otros que hacen balances y está bien porque se dedican a eso. Pero yo tengo que lograr que haya escolarización plena, que tiene dos partes: que todos los días haya clases, y recuperar a los chicos que se fueron de la escuela, que no volvieron. Y lo mismo con la universidad. Eso es lo que nosotros podemos ver. Hay que recuperar. Va a costar, pero hay que recuperar”.

Las pruebas APRENDER, las pruebas PISA van a mostrar lo que pasó en la pandemia. Y lo que pasó en la pandemia es que perdimos, que aprendimos menos, que enseñamos menos.

—¿Le preocupa el resultado de las pruebas PISA de este año? Le menciono las pruebas PISA para hablar de todas las acreditaciones internacionales.

—Las pruebas APRENDER, las pruebas PISA van a mostrar lo que pasó en la pandemia. Y lo que pasó en la pandemia es que perdimos, que aprendimos menos, que enseñamos menos. Eso es lo que van a mostrar, y tenemos la obligación de recuperarlo. Yo recorro las escuelas y hay chicos de tercer grado que no aprendieron a leer ni escribir, que no tuvieron eso que en la educación llamamos alfabetización inicial; que es el primer proceso en algunos chicos de la sala de 3, otros en la casa, y otros en la sala de 4, y llega hasta tercer grado de la primaria. Hay chicos de tercer grado que no saben leer y escribir, y esa es una deuda que tenemos que reparar . La tarea de reparar: que todos los chicos aprendan a leer y escribir. Eso que se daba en la escuela —en sala de 4, sala de 5— hoy no pasó. Si no hacemos que pase, no va a pasar. Aprender a leer y escribir no es una cuestión natural; es una cuestión que tenemos que hacer. Me preocupan, me ocupan. Muchísimo.

» El resultado de las pruebas PISA se da el año que viene, el de las pruebas APRENDER se da en junio de este año. Si las pruebas PISA o las APRENDER nos dieran mejor, yo vendría el año próximo y vos me dirías: “Para qué está la escuela, si aprendieron más sin ir”. Yo estoy convencido de que el lugar donde aprenden los chicos es la escuela. Las pruebas tienen que dar peor y demostrar que perdimos algo.

—A comienzo de la pandemia, la foto que nos hizo unir a todos respecto de la importancia de quedarnos en casa era la que tenía al Presidente, al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora que estamos volviendo a la escuela ¿se puede dar una foto entre los tres Ministros?

—Lo digo en todas partes: yo no tengo problema. La democracia es con todos. Tienen que estar todos. Yo no solo problema, sino que tengo la responsabilidad de que haya una Nación educativa que involucre que nos haga algo común a los 45 millones de argentinos.

Jaime Perczyk en el auditorio de Ticmas de la feria del libro, entrevistado por Patricio Zunini

Educación y trabajo

Uno de los puntos en los que se detuvo el ministro Perczyk fue en el perfil del estudiante que espera desarrollen los estudiantes cuando llegan al último año del secundario. Aquí señaló tres claves, contenidas en la Ley de Educación: la escuela secundaria es la etapa final de formar un buen ciudadano, hay que formar a los chicos para que puedan continuar estudios superiores, y la educación para el trabajo.

—Ahí tenemos un tema, porque en la educación para el trabajo también hay que fomentar el trabajo ¿Cómo es la relación que se da entre los Ministerios y las Provincias? ¿Cuáles son los trabajos que se están buscando fomentar?

—Ahí hay una discusión interesante, porque la educación para el trabajo no va de la mano del empleo. Nosotros tenemos que lograr generar empleo y que los chicos, las chicas, y los adultos aprendamos y nos preparemos para el mundo del trabajo. La escuela técnica lo hace, la escuela agraria lo hace porque hay algunas provincias más agrotécnicas, los centros de formación profesional lo hacen. Pero nosotros tenemos que lograr en lo que se llama el bachillerato, en la secundaria, en algunas provincias secundaria básica, secundaria orientada; cada provincia tiene un nombre, que esté metida la formación para el trabajo ahí en el medio por varios motivos. Primero, porque tenemos que generar una sociedad de producción y de trabajo, y los que trabajamos somos los seres humanos y para eso tenemos que prepararnos. Si una sociedad tiene a su pueblo preparado con mayor calificación profesional es posible primero ser más productivos, pero además es posible tener mejor capacidad de entrar al mundo del trabajo. Y la escuela tiene un papel en eso. La escuela técnica lo hace, la escuela agraria lo hace, y tenemos que meter la formación para el trabajo en la escuela secundaria común. Algunas cosas estamos haciendo, pero es una discusión. No me voy a la historia, pero la secundaria común --el bachillerato--- no nació para formar para el mundo del trabajo; nació para otra cosa.

—Le hago la última pregunta Doctor, le agradezco mucho. En algún momento, usted venía en el Gobierno, al comienzo estaba el Ministro Trotta y después vino usted y en algún momento se dijo: “¿Adónde me metí?”.

—Hay días en que decís dónde me metí, pero yo lo hago con placer. Me dedico a la educación Yo entré a dar clases en la escuela en el año 86, algunos de los que están aquí no habían nacido. Y nunca dejé de dar clases y he dado clases en varios niveles, hace muchos años doy clases en la Universidad. Sigo dando clases. Esto es en lo que creo, lo que me apasiona. En la educación hay una de las garantías que la Argentina tiene que tener todo su pueblo. Naciste dónde naciste, tenemos que construir una educación que iguale para arriba, que eleve pisos por eso hago tanto hincapié en aquello que no le aseguramos a los chicos: que vaya para arriba esto. Hay argentinos y argentinas que aprenden, y aprenderían, por su grupo familiar, por los padres que tienen, por los estímulos que tienen; pero hay otros que necesitan mucho la escuela. Necesitan a esa maestra que le pone una mano en el hombro y que le dice “vamos que vamos a poder” y a los que les cuesta necesitan muchísimo la escuela. Todos la necesitan, pero algunos sin la escuela no podrían hacer nada. Todos conocemos a un pibe de 14 que, en algún momento, sintió que no podía y alguien un profesor, una profesora, un preceptor que le puso una mano en el hombro y le dijo: “Vamos loco, vas a poder, vamos por este lado”. Y en la sociedad que hablo viven mis hijas, entonces todos queremos eso. Yo creo en la educación, creo en la escuela, con todos los problemas que tiene el mundo, creo que también hay haberes, cosas logradas por la escuela.

