El auditorio de Ticmas, el lugar donde se debate el presente y el futuro de la educación

Florencia Freijo en el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro

Ubicado en el Hall Central de la Feria del Libro, el auditorio de Ticmas se ha convertido en estos días en un espacio que invita a reflexionar sobre la educación que tenemos y la educación que queremos: preguntas que surgen desde diversos enfoques y disciplinas.

Criar, enseñar y escuchar

La abogada y escritora, Julia Moret abrió la primera charla del auditorio de Ticmas para contarnos sobre su experiencia con la neurodiversidad. Autora del libro La música que llevamos adentro (Paidós, 2017), Moret nos brinda una mirada única sobre cómo es criar a un niño con síndrome de Asperger.

A la hora de pensar la educación y las necesidades especiales, Moret enfatizó: “Una maestra te puede cambiar la vida. Fue difícil el miedo de contar, de poner etiquetas. Es verdad que las maestras a veces tienen esa actitud confrontativa, pero a los padres también nos cuesta escuchar cosas de nuestros hijos”

También contó cómo fue el proceso de escritura del libro, donde relata su día a día y su experiencia con su hijo Lucas, y cómo fue contarle que ella necesitó que esa cotidianeidad se transforme en un libro. “Aprendí que la literatura era un refugio enorme, fueron sensaciones que me ordenaron”, reflexionó.

Ana Clara Tortone

Ana Clara Tortone es contadora y profesora del nivel secundario, divulgadora y generadora de un proyecto transmedia “Beto la serie”, que busca desdramatizar la idea de discapacidad y también estuvo en Ticmas.

“Quitar los velos y agregar tranquilidad frente al nacimiento de un hijo con discapacidad. Y yo siempre hago un parangón con el nacimiento de un hijo y el ingreso de un niño a la escuela”, contó Tortone, y se explayó: “Me permite ponerme en el doble rol de mamá y docente y ponerme en la piel de los docentes cuando llega la lista y le aclaran. Mirá que Pepe tiene síndrome de Down y entonces chauuuu.. la oscuridad total. Estoy hablando de aquellos que no se atreven a pensar que hay un puente para cruzar. Beto la serie tiene como intención mover a ese profe, mover a ese tío, a esa madre en el impacto y ayudar e invitar a pensar que nazca un hijo con discapacidad, en principio, no es ningún drama”.

Soledad Barruti

A la hora de pensar en educación y crianza, la figura de Soledad Barruti es clave en lo que comporta a la deconstrucción alimentaria. La autora de Mal comidos (Planeta, 2013) y Mala leche (Planeta, 2018) recorrió los temas que viene trabajando desde hace años acerca de cómo la mala alimentación afecta el nuestro día a día.

Otro de los temas que mencionó fue la ley de etiquetado que se sancionó en nuestro país y desarrolló el conflicto que se generó entre quienes estaban a favor y quienes estaban en contra: “La batalla fue realmente por el derecho a la información. Se supone que ganamos todos y todas. Se supone que vamos a poder identificar esos macronutrientres”, dijo.

También planteó que otros de los grandes debates internacionales que se dan es el llamado “derecho a comer mal”: “En realidad, lo que se saltea eso es en primera medida a la población que no tiene acceso a otros comestibles y tampoco a la información”.

Sofía Lewicki

Sofía Lewicki es psiconeuroeducadora y se especializa en crianza. Autora del libro Tan mal Sí salimos: Cómo empezar a dejar de educar y empezar a criar (Planeta, 2022), pone el foco en la mirada adultocéntrica que se impone a la hora de pensar a los niños y jóvenes y la “violencia naturalizada que tenemos en la sociedad hacia los niños”.

A la hora de pensar en un tema clave en la crianza, está “el tema de los límites, en el que todos nos creemos solos en la crianza, y, sin embargo, de los límites se habla en todas partes del mundo. Yo hablo de qué nos pasa a nosotros con nuestros propios límites. Somos nosotros los adultos los que necesitamos primero aprender y construir nuestros límites para después enseñarlos a los niños”.

Inés Moreno

Con cuarenta y cinco años de experiencia en el campo de la pedagogía, Inés Moreno también estuvo en el audiorio de Ticmas para hablar del juego como vehículo del aprendizaje. La autora de Las llaves del juego (Bonum, 2021, junto a Tamara Moreno), destacó que se puede “generar una situación significativa de cambio de conducta debajo de un árbol o en un aula magna. Y yo no lo haría extensivo a primaria, secundaria o universidad; lo haría extensivo absolutamente a todas las etapas vitales”.

También instó a pensar el juego no solo como una “herramienta para el aprendizaje, sino para abrir caminos de vida a tantas personas que se encuentran limitadas en el campo cognitivo o en el campo procedimental; creo que pondríamos semillitas de crecimiento”.

Fernando Anderlic, Agustina Magenties y Carolina Tocalli junto a Patricio Zunini

Solidaridad y educación

Un encuentro donde el foco estuvo puesto en la ayuda y la empatía fue el que se dio entre Carolina Tocalli, Directora Ejecutiva en Puente (una ONG que desde el año 2005 trabaja para igualar las oportunidades educativas universitarias de los jóvenes argentinos), Agustina Magenties, directora Ejecutiva de la Asociación Civil Pilares (que se enfoca a los grupos más vulnerables y su acceso a la educación) y Fernando Anderlic, Director Nacional de Fe y Alegría (una fundación cuyo eje es la escuela primaria y secundaria).

Todos coincidieron en que hoy sigue siendo muy necesaria la existencia de fundaciones que acompañen el desarrollo educativo de niños y jóvenes más allá de la educación formal; sin la necesidad de caer en un asistencialismo sino practicando la escucha activa y el análisis de contextos y oportunidades.

Verónica Sucakzer

Comprensión lectora

La reconocida escritora Verónica Sukaczer estuvo invitada al auditorio de Ticmas para participar del ciclo enfocado en la lectura. Aunque tiene más de treinta títulos publicados, Sukaczer puso en duda la idea de que es una escritora prolífica. Sin embargo, la escritura siempre está presente en ella, ya desde el mundo periodístico, ya desde las ficciones para el mundo infantil y juvenil.

“Tengo una cosa muy desvergonzada de capitalizar lo que voy viviendo”, aseguró la escritora y contó cómo sus hijos adolescentes siempre le dieron mucho material sobre temáticas como drogas, sexualidad, problemas en la escuela, entre otros.

Eugenia Zicavo

Eugenia Zicavo también se sumó al auditorio de Ticmas. La reconocida crítica, lectora, periodista y gestora reflexionó sobre el oficio de hablar de libros para un público masivo.

“Si tengo que hablar de una reseña de un libro en dos minutos de televisión, no voy a decir que hay que simplificar el mensaje, pero sí hay que apuntar a condiciones muy específicas y, al mismo tiempo, transmitir lo fundamental. Pero ese no es un espacio de la crítica, sino de la recomendación”, señaló. Y bromeó: “Tengo una vocación bastante evangelista. Yo quiero que la gente lea todo eso que me conmovió”.

A la hora de repensar cómo comunicar esas lecturas y hacer un intercambio con los otros lectores destacó a la radio como ese espacio para dar lugar a otras voces. “Para mí el libro es mi mejor refugio y es mi mejor parque de diversiones”, cerró Zicavo que asegura honestamente que lee la mayor parte de los libros que habitan su gran biblioteca.

Matías Jaraj, Valentina Páez y Guadalupe Castagnola

Bookfluencers

Invitados para reflexionar sobre el rol de los influencers digitales en la lectura y la escritura, estuvieron en la Feria del Libro Matías Jaraj (@matiasjaraj), Valentina Páez Meije (@loslibrosabrenlaimaginacion) ambos con cuentas en Instagram, y la booktoker Guadalupe Castagnola (@guada.casta).

Se suele escuchar que las generaciones que nacen ya con el modelo de streaming incorporado tienen un acercamiento distinto a la lectura, con respecto a aquellos criados analógicamente. Matías Jaraj planteó que “Hay una diferencia fundamental que tiene que ver con que en el streaming tenés todo servido en bandeja como espectador, y disfrutás de eso. En cambio, en lo que es el libro, la lectura me parece que vos pasás a formar parte porque sí o sí pone en juego tu imaginación, pone en juego lo que vos sacás de lo que leés y me parece que ahí hay una relación de dos partes”.

“Yo no creo que por ver Netflix no se lea más”, agregó Valentina Páez Meije, y destacó: “También a veces vuelvo del colegio con la cabeza explotada y ver la tele me libera más; también me parece una buena idea que Netflix o cualquier plataforma de streaming está haciendo muchas adaptaciones de libros y es más creo que la obsesión de los más chicos para no leer son los videojuegos, la play que la tele”.

Por otro lado, Guadalupe Castagnola habló de que la exposición a la hora de hablar de libros, si bien tiene su lado positivo, también genera “malos comentarios” y se debe reflexionar “qué se pone en juego cuando uno publica un video, porque es exposición”

Agustina de Diego

Otra invitada especialista en recomendaciones literarias en Instagram es la tallerista y escritora Agustina de Diego (@agusrecomienda)

La autora de Lo que nos falta (Caleta Olivia, 2021) retomó la idea del “ahora se lee menos” y planteó: “Quizás yo no soy de la generación Netflix, pero soy de la generación Blockbuster. En mi casa se alquilaba una película y la veíamos todo el fin de semana, porque había que devolverla a las 48 horas. Me parece que tiene que ver con la inquietud. No es que Netflix te está sacando un tiempo de lectura, aunque sí yo trato de que convivan ambas”

“El proceso de lectura no es un proceso para todos. Si lo pensás un momento es algo introspectivo, es un espacio de quietud, es un espacio de silencio y creo que lo que ahora está pasando es que ahora no nos bancamos estar en silencio y estar quietos”, observó Agustina y agregó: “La lectura son como heridas y cicatrices que te van quedando en el cuerpo y que yo necesito ver y yo necesito tocar todo el tiempo porque es lo que busco en el libro (...) como que te quedan rastros en el cuerpo de lo que vas leyendo”.

Sobre su escritura, la autora reflexionó que “La pérdida es algo necesario, es algo transformador que te despierta” y destacó el interés que le genera crear personajes que buscan algo.

Patricio Lorente

Cultura y Educación

Patricio Lorente fue el primer invitado dentro del Ciclo Cultura y Educación en el auditorio de Ticmas. Profesor y Secretario General en la Universidad Nacional de La Plata, y miembro de Wikimedia, Lorente trajo a la Feria el debate que sigue existiendo sobre si Wikipedia ayuda o entorpece en la educación escolar y académica. Es autor de El conocimiento hereje. Una historia de Wikipedia (Paidós, 2020), un gran ensayo a la vez que un libro que permite entender cómo se crea el contenido socializado, destacó:

“La mera existencia de Wikipedia es una crítica muy fuerte a esto que conocemos como autoridad del conocimiento”, dijo. Y agregó: “Al día de hoy, la Academia sigue teniendo una mirada de distancia, no solo de desconfianza, sino que no quiere saber muy bien qué hay ahí”. Y observó la escasa reflexión que hay “sobre este artefacto que es una historia colosal de información y conocimiento”.

“Hay una anécdota muy famosa. Cuando empezó a ser conocida Wikipedia, un investigador hizo una comparación a ciegas entre capítulos de una enciclopedia británica y Wikipedia -esto fue a fines del año 2005- y el resultado, que se publicó en la revista Nature, fue maravilloso porque había la misma cantidad de errores en la británica que en Wikipedia”, recordó Lorente y sumó: “La enciclopedia británica reaccionó ofendida mientras que los wikipedistas mandaron una carta a la revista preguntando cuáles eran los errores para corregirlos. Y esto tiene que ver con la capacidad, la velocidad, la agilidad que tienen estas nuevas plataformas”.

Cecilia López Mendieta

También la Directora de Movimiento Enseñá por Argentina (ExA), Cecilia López Mendieta estuvo presente en el auditorio de Ticmas para hablar del poder de la educación en nuestras vidas. López Mendieta destacó que desde ExA creen en la educación como verdadero factor de cambio y que la idea de su rol de “movimiento” es el de justamente “conectar actores con programas” donde se vincula a la comunidad educativa en general para generar un verdadero impacto.

Además puso el acento en las plataformas digitales como un espacio para dar una vuelta de tuerca a “la clase tradicional” y para estar “disponibles para que los estudiantes sean cada vez más protagonistas”.

