Qué pasa si hay un contagio y otras nueve respuestas a las principales dudas de los padres sobre el regreso a clases presenciales

Las dudas sobre los protocolos de regreso a clases (Maximiliano Luna)

Con matices, la decisión del gobierno nacional y los mandatarios provinciales es que en todo el país retomen las clases presenciales en este ciclo lectivo. La Ciudad de Buenos Aires y Jujuy darán el puntapié inicial comenzando el próximo miércoles 17 de febrero y el resto de las jurisdicciones se sumarán desde marzo.

Si bien existen diferencias entre los protocolos provinciales, hay pautas generales que se repiten. A continuación, una guía con las respuestas a las dudas más frecuentes que surgen de cara al regreso de los chicos a las aulas:

1. ¿Qué son las burbujas y cómo funcionan?

Las burbujas son los grupos de pertenencia de los alumnos y docentes. El objetivo es que esos grupos no se quiebren, que solo haya interacción entre sus miembros y no entren en contacto con alumnos de otras burbujas. Con esto, en caso de existir un contagio, no hace falta aislar más que a la burbuja afectada.

El tamaño de la burbuja varía de acuerdo a la jurisdicción. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, desde el próximo ciclo lectivo pasará a ser el curso entero y el docente, sobre todo en secundaria, podrá estar al frente de diferentes divisiones. En la mayoría de los distritos las burbujas serán grupos más reducidos, de no más de 15 chicos.

2. ¿Mis hijos van a ir todos los días a la escuela?

La intención es que las clases comiencen bajo un formato bimodal. Es decir, con los chicos algunos días en las escuelas y otros días con clases en el hogar. El esquema de cuántos días lo define cada jurisdicción y cada escuela de acuerdo a sus posibilidades de distanciamiento. Algunas provincias ya anticiparon que alternarán una semana completa de asistencia con clases virtuales; otras quieren que el grupo A concurra un día y al siguiente el grupo B.

Aquí también la Ciudad de Buenos Aires se desmarcó del resto del país. Sus autoridades le pidieron a las escuelas que los alumnos concurran todos los días al menos cuatro horas por día. Lo que harán los colegios con jornada completa será dividir los turnos en dos: la mitad de los estudiantes a la mañana y la otra mitad a la tarde. Del mismo modo, alientan el uso de espacios abiertos cercanos como clubes o polideportivos. En caso de que ninguna de las dos medidas anteriores pueda cumplirse, sí habilitan un modelo híbrido.

3. ¿Qué pasa si no quiero enviar a mis hijos a la escuela?

Hasta ahora, hay unanimidad en que la asistencia, tal como sucede en un año normal, sea obligatoria. Es decir, los docentes pasarán lista antes de iniciar la clase y computarán las faltas en caso de haberlas. La educación virtual no reemplazará a la presencial.

4. Mi hijo está dentro de los grupos de riesgo, ¿también tiene que ir a la escuela?

Los chicos que sufran alguna comorbilidad asociada al Covid-19 estarán exceptuados de asistir a la escuela. Aquellos que, por ejemplo, tengan una enfermedad pulmonar como EPOC o asma, que tengan insuficiencia cardíaca o sean diabéticos seguirán con clases remotas. La misma lógica se aplicará en caso de que el chico viva en una casa con un familiar dentro de los considerados grupos de riesgo (mayores de 60 años, embarazadas o con enfermedades de base). En todos esos casos la familia deberá presentar un certificado que exima de concurrir al chico al establecimiento.

Clases presenciales en San Juan Foto NA

5. ¿Habrá transporte público para alumnos?

Sí, habrá transporte público tanto para alumnos como docentes. Pasarán a ser considerados como “esenciales”. Todos ellos deberán solicitar online el certificado de movilidad. Del mismo modo, las autoridades pretenden aumentar la frecuencia del transporte en el horario escolar para no generar amontonamientos.

6. ¿Qué pasará con los recreos?

La intención es que las burbujas no se rompan, que no interactúen chicos de distintos grados. Por ende, en caso de no gozar de patios o gimnasios con el espacio suficiente, las escuelas diagramarán turnos. Ya no todos los chicos saldrán a la misma hora al patio, sino que habrá distintos períodos.

Los alumnos estarán bajo la supervisión de un docente que se encargará de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad. No se permitirán los juegos con pelotas o de contacto físico entre los estudiantes. Antes de volver a las aulas, deberán lavarse las manos.

7. ¿Cómo funcionarán los baños?

Habrá un tiempo máximo de permanencia en los baños que será de 15 minutos. Todos deberán contar con los elementos de higiene básicos (alcohol en gel, jabón, agua potable, cestos de basura) y estará señalizada la cantidad máxima de chicos que podrán ingresar al mismo tiempo, que dependerá de las dimensiones del baño.

8. ¿Cómo se darán materias como educación física o música?

Las materias que, por su naturaleza, requieren contacto físico o manipulación de objetos se verán afectadas. Para educación física se exigen medidas de distanciamiento rigurosas: 2 metros de separación en actividades sin desplazamiento y que no producen hiperventilación, 4 metros durante los momentos de recuperación, hasta que se recupere un ritmo respiratorio habitual, y 6 metros durante la práctica de la actividad, cuando el alumno está hiperventilando.

En las clases de música no estará permitido que los chicos toquen algún instrumento de viento o canten ya que eso implicaría quitarse el tapabocas. En tanto, en los talleres o laboratorios se hace hincapié en la desinfección de cada uno de los artículos que se utilizan e incluso se recomienda el uso de una máscara de acetato que acompañe el tapabocas.

9. ¿Qué pasa si un chico o docente se contagia?

Las burbujas tienen como objetivo no generar un aislamiento masivo en la escuela ante un caso positivo o sospechoso de coronavirus. Si se trata de un estudiante, se deberá aislar durante 10 días corridos al curso al cual pertenece y a los maestros que le hayan dado clases hasta 48 horas antes de confirmarse el caso.

En cambio, si el positivo es de un docente, se deberá aislar durante diez días a todas las burbujas con las que tuvo contacto hasta 48 horas antes de recibir el resultado del hisopado.

10. ¿Qué pasa si un chico manifiesta síntomas dentro de la escuela?

Los protocolos piden que la escuela determine un “sector de aislamiento”. Ante la presentación de síntomas compatibles con Covid-19, como dolor de cabeza, pérdida del gusto u olfato, tos o dolor de garganta, las autoridades de la escuela llevarán al chico a ese espacio. Inmediatamente después, incluso sin confirmar el caso, aislarán a la burbuja, contactarán a los padres y a la cobertura de salud con la que cuente.

