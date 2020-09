El mensaje de una docente gremial que pide volver a las clases presenciales: “Tener PC e internet no reemplaza el vínculo que se genera en la escuela”

El aula vacía en un colegio argentino

En tiempos de disputas sazonadas con intereses políticos también surgen voces que rompen el discurso único. Es el caso de Sara García, docente y secretaria de la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica, quien se desmarcó de los gremios que rechazan cualquier propuesta vinculada a la vuelta a clases de forma presencial.

En tiempos de pandemia, el aspecto sanitario ha sido ampliamente abordado y privilegiado por las autoridades, pero el cierre de los colegios es un tema preocupante que crece con el paso de los días, porque por ahora ni siquiera hay acuerdo entre el gobierno nacional y el de la ciudad de Buenos Aires para que los chicos sin conexión a internet puedan reanudar lenatmente el regreso a la escuelas.

En ese marco, la sindicalista Sara García habló con Luis Novaresio por Radio La Red y reclamó la necesidad de avanzar con la reapertura de los colegios: “ No solo tiene que ver con la posibilidad de tener una computadora y conexión a internet, que obviamente no es menor, pero son miles y miles de chicos que se desvincularon por completo de la escuela ”.

En cuanto al debate que protagonizan las autoridades de Nación y las de CABA, García alertó: “Supongamos que ocurriera un milagro, que no va a pasar en la Argentina que hoy tenemos, con semejante niveles de pobreza, que diéramos internet y computadoras a todos los chicos... Eso no es garantía de revincular a los chicos con el proceso de aprendizaje ”.

“ No hay nada que reemplace el vínculo que se genera en la escuela, en el cara a cara con el niño ”, remarcó la docente cordobesa “Es imperioso que encontremos mecanismos porque es un problema gravísimo del que todavía no se ha tomado dimensión”.

Soledad Acuña y Nicolás Trotta, ministros de Educación de CABA y de la Nación, durante una de las charlas que mantuvieron para analizar la vuelta a clases presenciales de 6.500 alumnos porteños

La titular de la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica expresó su inquietud porque no parece haber una intención firma de avanzar con el regreso a las aulas: “ Me niego a creer que vamos a esperar la vacuna o no sé a qué trimestre del año que viene para empezar… es como estar en lo que en física se llama inercia actitudinal. Eso no lo podemos admitir en la Educación”.

“En esa mesa (de discusión entre Nación y Ciudad) no es tan difícil determinar cómo armo los grupos, con qué cantidad de chicos, de qué forma preservo el tema sanitario y cómo vamos mejorando en el recupero de los chicos... El regreso será en la plaza, será en el patio, pero hay que encontrar la forma... ”, reclamó en la misma entrevista.

A modo de recomendación, Sara García destacó la politica de una provincia de la Argentina: “Ya hay una experiencia importantísima aunque hay que medirla semana a semana, que es el caso de La Pampa, donde empezaron con 10.000 alumnos y esta semana lo van a incrementar”.

Además reflexionó: “Siento que los argentinos tomamos por hábito frases preestablecidas, clichés, y el que no me saquen del lugar donde estoy cómodo. Me da mucha vergüenza”.

“Si no tenemos alumnos, no tenemos razón de ser como sindicato porque no hay trabajador a quien defender. Los sindicatos tenemos que mirar siempre no solo la defensa de los derechos. No puedo ponerme hoy a discutir si esta en primer plano la salud, eso es una obviedad. Lo que hay que discutir es cómo, preservando la salud, empiezo a ocuparme de este otro gravísimo problema que todavía no lo hemos dimensionado”, insistió,

Finalmente les envió un mensaje a sus pares sindicales que rechazan la vuelta a clases de forma sistemática, sea cual sea la propuesta: “Les pido que por favor miren la realidad, no todo tiene que ver con hacer una encuesta. Miremos lo que está pasando, miremos los pueblos, el hambre y la pobreza en perspectiva. El coronavirus nos pega unos sopapos cada cinco minutos y no nos deja reaccionar, pero no estamos vencidos aún”.