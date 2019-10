La dirigente estudiantil señaló que de ahora en más le esperan “años muy duros" a Argentina. “Yo ya me voy de este centro de estudiantes que me enorgullece cada día más. Hay que estar en la calle porque hoy Alberto es presidente, porque no nos fuimos. Le disputamos cada espacio. Este centro de estudiantes tiene un rol importantísimo en eso. Pusimos en pie a un país y no va a ser distinto en estos cuatro años”.