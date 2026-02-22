Cómo cuatro años de guerra han cambiado Rusia

Un hombre pasa en bicicleta junto a un monumento conmemorativo a los soldados soviéticos fallecidos en la Segunda Guerra Mundial y a los militares rusos fallecidos en el conflicto entre Rusia y Ucrania, en Avdiivka (REUTERS/Alexander Ermochenko)

Un hombre de mediana edad vestido con ropa de camuflaje sube a un autobús en el centro de Moscú. Lleva una bolsa de plástico que contiene una botella de vodka y una lata de cerveza. Se balancea ligeramente, con la mirada borrosa, y bebe alternativamente de cada recipiente. Observa a los demás pasajeros y dice sin dirigirse a nadie en particular: “Mantener la defensa. Mantener la defensa”. Los pasajeros apartan la mirada. Quieren evitar el contacto visual con un protagonista de la “operación militar especial” de Rusia en Ucrania.

Muchos rusos intentan ignorar la guerra, que comenzó hace cuatro años esta semana, pero cada vez es más difícil. No hay señales de un colapso inminente, ni político ni económico. Pero ni siquiera el régimen represivo de Vladimir Putin puede ocultar las numerosas formas en que la guerra afecta a la vida cotidiana. Simplemente al desplazarse por el país, los recordatorios son frecuentes. Los sistemas de defensa destinados a frustrar los ataques con drones ucranianos también confunden los navegadores de los coches en Moscú y otras ciudades. Este “spoofing” puede hacer que los dispositivos GPS piensen que se encuentran a 50 kilómetros de su ubicación real. Los conductores deben estudiar las rutas con antelación, utilizar mapas en papel o pedir indicaciones.

Los viajes en avión son otro quebradero de cabeza. El temor a los drones y otras preocupaciones militares provocaron el cierre de más de 500 aeropuertos el año pasado. Las sanciones impiden la importación de piezas de repuesto para los aviones fabricados por Airbus y Boeing, que representan el 90% de los vuelos de pasajeros. El año pasado se produjeron 800 averías, más del triple que el año anterior. Algunas aerolíneas están renovando viejos aviones de fabricación rusa, aunque estos también suelen sufrir averías.

Incluso subir de la calle a los pisos superiores de los edificios puede ser un reto, por razones similares. Muchos ascensores se fabrican en el extranjero y es difícil encontrar repuestos. Cuando algunos moscovitas, enfadados por las frecuentes averías en su bloque de apartamentos, empezaron recientemente a interrogar a los reparadores de ascensores sobre la mala calidad de su trabajo, estos respondieron mirando hacia arriba, como si se dirigieran a un supervisor invisible, y diciendo: “Se lo está preguntando a las personas equivocadas”. La implicación era que las reparaciones duraderas son imposibles mientras las autoridades den prioridad a la guerra sobre las preocupaciones más cotidianas.

Pérdida neta

Las comunicaciones se están volviendo cada día más difíciles. Tras meses de restricciones, YouTube y WhatsApp están ahora completamente bloqueados. Telegram, una aplicación de mensajería y una de las principales fuentes de información no controladas por el Estado, está siendo restringida, lo que ha provocado quejas incluso de miembros de la Duma, el pasivo parlamento ruso. Se está obligando a la gente a utilizar una aplicación rival respaldada por el Estado, Max, que viene preinstalada en todos los nuevos teléfonos inteligentes y tabletas y que se presume que facilita la vigilancia gubernamental. En teoría, sigue siendo posible acceder a muchos sitios web occidentales, pero en la práctica los proveedores de servicios de Internet solo permiten cargar una mínima parte de sus datos. Top10VPN, un servicio de revisión de VPN, contabilizó 58 suspensiones regionales o nacionales de Internet el año pasado, con una duración media de 25 días.

La economía se ha mantenido sorprendentemente bien. A finales de 2021, antes de que comenzara la guerra, los economistas calculaban que Rusia crecería alrededor de un 2% anual en 2022-24. En realidad, creció un poco más rápido que eso, a pesar del conflicto y las severas sanciones occidentales, gracias al auge de las exportaciones de petróleo y a la apertura de los grifos fiscales por parte del Gobierno. En 2025, el crecimiento se ralentizó drásticamente, hasta quizás el 0,6 %. Sin embargo, el desempleo sigue siendo extremadamente bajo, en el 2 %.

Por su parte, la confianza de los consumidores se mantiene cerca de su máximo histórico, según datos de Levada, una empresa de sondeos independiente. Sin embargo, las cifras agregadas ocultan el hecho de que la economía ha cambiado fundamentalmente. El desempleo es tan bajo en gran parte porque la maquinaria bélica rusa ha absorbido mano de obra y cientos de miles de rusos han huido del país. El crecimiento en 2023 y 2024 dependió en gran medida de la generosidad del Estado, no solo en términos de gasto militar, sino también en infraestructura y bienestar social.

La guerra sigue afectando la vida cotidiana de los rusos (REUTERS/Anastasia Barashkova)

Contratar para armas

Ciudades como Izhevsk, en los montes Urales, sede del Grupo Kalashnikov, un gran fabricante de armas, están en auge. Los precios de los inmuebles están subiendo y se están abriendo nuevos restaurantes. A otras partes de la economía no les va tan bien. Rusia, llena de cerebritos, esperaba competir en la carrera de la inteligencia artificial entre Estados Unidos y China. En la práctica, no se ve por ningún lado. Las sanciones han restringido el acceso a chips de última generación, mientras que muchos de los mejores científicos del país se han marchado. ¿Quién ha oído hablar de GigaChat, un chatbot de IA desarrollado por Sberbank, el mayor banco de Rusia?

La economía civil muestra signos de malestar. El número de nuevas empresas registradas el año pasado fue el más bajo en 14 años, y un 20% inferior al de 2024. Los atrasos salariales se han duplicado durante el último año hasta alcanzar los 2.200 millones de rublos (29 millones de dólares), la mayor parte de ellos en el sector de la construcción. Samolet, una gigantesca promotora inmobiliaria, está teniendo dificultades para pagar su deuda y ha pedido ayuda al Gobierno. Avtovaz, el mayor fabricante de automóviles de Rusia, solo opera sus fábricas cuatro días a la semana.

Ni siquiera quienes disponen de medios están a salvo de la crisis económica. Debido a las sanciones, los productos que antes se importaban de la Unión Europea o se fabricaban mediante empresas conjuntas rusas con firmas occidentales han sido sustituidos por productos chinos. El resultado es el cierre de fábricas y una menor variedad de opciones para los consumidores.

El sector privado se enfrenta a numerosos obstáculos, como el fuerte aumento del impuesto de sociedades el año pasado. Pero un gran desincentivo para invertir ha sido la ola de expropiaciones que ha cobrado fuerza a medida que la guerra se prolongaba. Comenzó con las empresas extranjeras que abandonaron Rusia al inicio de la guerra. Sus activos fueron rápidamente confiscados y redistribuidos. Por ejemplo, las operaciones rusas de Danone, un fabricante francés de yogures, se vendieron por una miseria a un sobrino de Ramzan Kadyrov, líder miliciano y amigo del Kremlin.

La apropiación de activos pronto se extendió a las empresas rusas. El caso más reciente es el del aeropuerto Domodedovo de Moscú, que en su día estuvo valorado en 5.000 millones de dólares. Las autoridades lo confiscaron a su propietario y lo vendieron en subasta por menos de 1.000 millones de dólares —la mitad del precio de venta— a una filial del aeropuerto Sheremetyevo, vinculada a Arkady Rotenberg, uno de los compinches de Putin. Aún más desafortunado es Vadim Moshkovich, uno de los hombres más ricos de Rusia y propietario de Rusagro, un conglomerado agrícola que es un objetivo tentador para los cleptócratas. Las sentencias de los tribunales rusos le obligaron a trasladar la sede de la empresa de Chipre a Rusia. El año pasado fue encarcelado por fraude. La empresa está en el punto de mira de una entidad dirigida por Dmitry Patrushev, ministro de Agricultura e hijo de Nikolai Patrushev, antiguo jefe de inteligencia y miembro del círculo íntimo de Putin. “¿Por qué iba a invertir y expandirme si mañana me lo van a quitar?“, se pregunta un empresario.

En la década de 2010, los fiscales rusos no presentaban más de una solicitud de expropiación al año. Desde el inicio de la guerra, más de 500 empresas han sido expropiadas, la mayoría de ellas de propiedad rusa. Entre ellas hay hoteles, centros comerciales, fábricas de pasta y destilerías. Hace un año, Igor Krasnov, fiscal general, se jactó ante Putin de haber recuperado 2,4 billones de rublos “en beneficio del Estado”. Unos meses más tarde, Krasnov fue nombrado presidente del Tribunal Supremo de Rusia.

La guerra ha deformado el sistema legal de muchas maneras. Las personas que se alistan en el ejército suelen quedar exentas de delitos pasados, por muy depravados que sean. Verstka, un medio de comunicación online, ha contabilizado 1112 casos judiciales, incluidos procesos por asesinato y violación, que han sido suspendidos o archivados porque los acusados han firmado contratos militares. Como parte del paquete de prestaciones estándar para los nuevos reclutas, Putin ha concedido a los soldados inmunidad judicial mientras estén en servicio por delitos relativamente graves, incluidos el robo y la agresión.

Las personas que se alistan en el ejército suelen quedar exentas de delitos pasados (REUTERS/Sergey Pivovarov)

Algunos soldados siguen siendo violentos después de regresar a casa. Según Verstka, en los últimos cuatro años, alrededor de 1.000 personas han resultado muertas o heridas por participantes en la guerra. La mitad de los asesinatos fueron cometidos por ex convictos reclutados para el ejército desde las cárceles. Aunque estos delincuentes suelen ser juzgados y devueltos a prisión, a menudo reciben sentencias indulgentes.

Más de 150 hombres de Revda, un suburbio de 60.000 habitantes de la ciudad de Ekaterimburgo, en los Urales, han muerto en la guerra. El año pasado, dos hermanas, de nueve y siete años, murieron atropelladas a la salida de un supermercado después de que un coche derrapara en una carretera resbaladiza y se estrellara contra la tienda. El conductor era un cabo de 37 años, ebrio y drogado, que acababa de regresar del frente. Le habían retirado el carnet tres veces en el pasado, pero todas las sanciones asociadas habían sido anuladas debido a su participación en la guerra.

El asesinato también ha sido santificado por la Iglesia Ortodoxa Rusa, que ha proclamado la invasión de Ucrania como una guerra santa y ha enviado a miles de sacerdotes al frente, tanto para animar a las tropas como, en algunos casos, para luchar ellos mismos. Se cree que al menos 300 sacerdotes han firmado un contrato con el Ministerio de Defensa, por lo que reciben los mismos privilegios que los veteranos.

Desde el comienzo de la guerra, Kirill, el patriarca de la Iglesia, ha prometido que sacrificar la vida en ella borrará todos los pecados, incluso los de los impenitentes. (Por el contrario, un manifestante contra la guerra que exhibía un cartel con la leyenda “No matarás” fue detenido y multado por “desacreditar al ejército ruso”). Alexei Uminsky, un párroco que abandonó Rusia tras ser expulsado del sacerdocio por rezar por la paz en lugar de por la victoria, declaró a los medios de comunicación: “El patriarca ha eliminado la responsabilidad por matar en la guerra”.

A pesar del entusiasmo de la Iglesia, cada vez es más difícil reclutar nuevos miembros. Muchos son hombres de entre 30 y 40 años procedentes de pequeñas ciudades o pueblos de zonas remotas del país, con pocas habilidades o perspectivas de futuro. “Consideraban la operación militar especial como una forma de ponerse al nivel de sus compatriotas más avanzados socialmente en términos de nivel de vida”, explica Vladimir Zvonovsky, sociólogo de Samara. La prima por alistarse, que en 2024 alcanzó los 2,5 millones de rublos en algunas partes del país (las regiones competían por complacer a Putin proporcionándole muchos reclutas), podía utilizarse como depósito para una hipoteca. El salario de 200.000 rublos al mes era cinco veces superior a su salario medio. Parecía una elección racional, que a menudo se tomaba en familia.

Funeral de un soldado ruso caído en la guerra, en la región de Leningrado (REUTERS/Anton Vaganov)

Más riesgo, menos recompensa

Sin embargo, este cálculo parece cada vez menos atractivo. Por un lado, muchos soldados afirman que firmaron un contrato por un año sin darse cuenta de que Putin había aprobado un decreto que otorgaba al ejército la autoridad para prorrogar dichos contratos hasta el final de la guerra. Tampoco esperaban luchar en primera línea. Mientras tanto, sus ingresos han sido menos abundantes de lo que esperaban, tanto por los años de alta inflación como porque la supervivencia a menudo implica pagar cuantiosos sobornos a los oficiales para evitar las operaciones más peligrosas. Si tienen la suerte de regresar a casa, son rechazados, en lugar de ser agasajados como prometía la propaganda. “Me han jodido” es un estribillo habitual.

El resentimiento también está creciendo entre los familiares de los nuevos reclutas. “Mientras nuestros hombres están siendo destruidos allí, aquí nos están exprimiendo”, dice una mujer. “Cada día traen nuevas multas, prohibiciones, impuestos y leyes que anulan los derechos de propiedad. Los precios suben constantemente. Recogemos ayuda humanitaria para el frente, mientras los funcionarios organizan fiestas”. La aparente ineptitud de los generales rusos no ayuda: “Un país con un ejército normal habría terminado con esto en uno o tres meses, no lo habría alargado durante tres años y medio. Él [Putin] lo ha jodido todo por completo”.

El resultado es una escasez de reclutas a pesar del enorme gasto. Según Re:Russia, una red de analistas con sede en Viena, la factura del ejército en mano de obra ha pasado de 3 billones de rublos en 2024 a más de 4 billones en 2025, alrededor del 2% del PIB. Casi el 40% de esa cantidad corresponde a indemnizaciones por muertes en servicio. Sin embargo, las bajas rusas, que se estiman en unos 1.000 hombres al día, pueden superar el número de reclutas del ejército.

Es difícil estar seguro del número de muertos y del mercado laboral, ya que el Gobierno se ha vuelto extremadamente reservado con respecto a los datos demográficos, un indicador claro de que hay malas noticias que está decidido a ocultar. En 2024, Putin suspendió las encuestas oficiales del Gobierno sobre la población hasta 2029. Alexei Raksha, un demógrafo que dio la voz de alarma sobre el bloqueo de información, ha sido declarado “agente extranjero”.

Es de suponer que la muerte de muchos hombres rusos en Ucrania y la huida de muchos otros al extranjero para escapar del servicio militar han agravado la disminución de la población activa que se viene produciendo desde hace décadas. En cualquier caso, el Gobierno está reclutando trabajadores extranjeros para paliar la escasez de mano de obra en Rusia. Ha dificultado esta tarea al reclutar a muchos trabajadores migrantes procedentes de antiguos Estados soviéticos, como Tayikistán, para luchar en Ucrania. El ataque de terroristas tayikos a un centro comercial de Moscú en 2024 y el acoso a los migrantes que le siguió han disuadido aún más los flujos procedentes de los países vecinos de Rusia. En su lugar, las autoridades están importando mano de obra de Cuba, India, Corea del Norte y Sri Lanka. El año pasado expidió 240.000 permisos de trabajo a extranjeros.

Es probable que la guerra también esté acelerando el descenso de la tasa de natalidad en Rusia. En 2023, antes de que Putin detuviera la publicación de datos, la tasa de fertilidad (es decir, el número de hijos que una mujer típica tendría a lo largo de su vida) cayó a 1,3, el nivel más bajo desde 2006. Según una encuesta realizada ese año por la Escuela Superior de Economía de Rusia, casi un tercio de los rusos han decidido posponer o abandonar por completo sus planes de tener un hijo debido a la guerra en Ucrania y al empeoramiento de la situación económica.

Para ayudar a mantener la tasa de natalidad, la Duma prohibió en 2024 la promoción de la ausencia de hijos. Un entusiasta gobernador regional, deseoso de satisfacer el llamamiento de Putin para que se tuvieran más hijos, ofreció dinero a las niñas en edad escolar si se quedaban embarazadas. Varias regiones están restringiendo los abortos en clínicas privadas. Los foros públicos patrocinados por las escuelas en VK, la principal red social de Rusia, se están inundando de eslóganes natalistas como “¿Quieres empezar una nueva vida? ¡Solo tienes que tener un hijo!" y “Los años de estudiante son una ventana para la reproducción”. Al igual que la Iglesia Ortodoxa Rusa ha bendecido la guerra, se ha ordenado a sus sacerdotes, junto con los burócratas, que denuncien el aborto y promuevan el embarazo.

Los rusos viven una censura digital (REUTERS/Ramil Sitdikov/Illustration)

Los rusos de a pie no se quedan de brazos cruzados ante esta avalancha. Muchos han descargado VPN, por ejemplo, para escapar de la censura digital. Pero cada vez están más pesimistas: alrededor del 60% espera que este año sea más duro que el anterior, según las encuestas. Según las estadísticas oficiales de Rusia, los casos diagnosticados de ansiedad y depresión aumentaron un 21% entre 2020 y 2024. Las recetas de antidepresivos aumentaron un 18% interanual en enero.

El año pasado, muchos rusos esperaban que el regreso de Donald Trump al cargo pusiera fin rápidamente a la guerra. La gente empezó a pensar en lo que haría cuando la guerra terminara, dice Elena Panfilova, columnista de Novaya Gazeta, un medio de comunicación online muy acosado. Ese optimismo se ha desvanecido: “Todo se ha congelado y se ha convertido en una pasta gris y viscosa compuesta por bombardeos y tiroteos, negociaciones y mentiras, restricciones y represiones”. Como dice otra mujer: “Me siento como un insecto atrapado en ámbar. La vida sigue fuera, pero tu propia vida está congelada”.

“La gente ahora se da cuenta de que, aunque la guerra terminara, las cosas no volverían a ser como antes y temen que empeoren”, afirma Zvonovsky. Como mínimo, cuando la maquinaria bélica se detenga, la agitación causada por la reasignación generalizada de mano de obra y capital será brutal. Las encuestas revelan sistemáticamente que la gran mayoría de los rusos quieren que la guerra termine. En diciembre, la mayoría también declaró a Levada que prestaba poca o ninguna atención al desarrollo de la guerra. Como los pasajeros de un autobús de Moscú, intentan no pensar en los hombres de camuflaje.

