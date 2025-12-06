(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los profesores estaban desconcertados. Algunos de los niños que utilizaban Khan Academy, una plataforma de aprendizaje en línea, parecían estar copiando en sus tareas de matemáticas con la ayuda de un cómplice desconocido. Una investigación finalmente desenmascaró al culpable: Pitágoras, un antiguo matemático griego con una inclinación por los triángulos rectángulos. Como ayuda para el estudio, Khan Academy permite a los alumnos chatear con simulaciones de IA de grandes intelectuales del pasado. Los niños habían descubierto que, con un poco de insistencia, el Pitágoras digital estaba encantado de completar sus deberes.

Los niños son los pioneros —y los conejillos de indias— de la inteligencia artificial. Según una encuesta realizada por el Centro para la Democracia y la Tecnología (CDT), una organización sin ánimo de lucro, los adolescentes estadounidenses son más propensos que sus padres a utilizar la IA en casa y más propensos a utilizarla en la escuela que sus padres en el trabajo. En la escuela, la IA promete cambiar la forma en que se enseña a los niños, cómo se les evalúa y, en última instancia, cómo piensan. En casa, está cambiando la forma en que juegan, cómo se les supervisa y con quién —o con qué— comparten confidencias y entablan amistades. La generación IA está creciendo con oportunidades que las generaciones anteriores no podían imaginar. También se enfrenta a riesgos novedosos.

La musa del instituto

Empecemos por el aula, donde se pasa gran parte de la infancia. Hace dos años, eran más los colegios estadounidenses que prohibían la IA que los que la permitían. Hoy en día, su uso se ha convertido en la norma. Según una encuesta de la RAND Corporation, una organización de investigación, alrededor del 61% de los alumnos de secundaria y el 69% de los profesores reciben ayuda de la IA en sus tareas escolares.

Muchos gobiernos apoyan esta tendencia. El presidente Donald Trump firmó en abril un decreto ejecutivo en el que instaba a las escuelas estadounidenses a “integrar los fundamentos de la IA en todas las materias”. Singapur introdujo este año clases sobre los fundamentos de la IA en las escuelas primarias. China tiene previsto impartir clases de IA en todas las escuelas primarias y secundarias para 2030. En Hangzhou, la ciudad donde se encuentra DeepSeek, uno de los líderes chinos en IA, los niños reciben al menos diez horas de formación anual en IA, desde el entrenamiento de modelos hasta los principios de las redes neuronales.

Los alumnos pueden entrar en contacto con la IA de forma indirecta, ya que los profesores la utilizan para generar hojas de ejercicios, cuestionarios, tareas personalizadas y similares. Una prueba realizada el año pasado en 68 escuelas secundarias de Inglaterra por la Education Endowment Foundation, una organización benéfica, reveló que los profesores de ciencias equipados con ChatGPT podían reducir en casi un tercio el tiempo semanal dedicado a la planificación de las clases. La IA también puede ayudarles a mejorar su enseñanza. El mes pasado, Microsoft lanzó una herramienta que convierte los planes de clase en juegos en “Minecraft”, donde los niños pueden construir elementos de la tabla periódica, por ejemplo.

Los niños también reciben enseñanza directamente de la IA. En Flandes, Bélgica, unos 4000 estudiantes utilizan herramientas de lectura basadas en IA creadas por Microsoft. Una de ellas, llamada Reading Progress, graba a los niños mientras leen en voz alta y les avisa de los errores. Otra, Immersive Reader, permite a los estudiantes de esta región multilingüe leer un texto en su lengua materna y luego en neerlandés, haciendo clic en las palabras para ver ilustraciones de su significado. También puede traducir las instrucciones del profesor en tiempo real.

Esta tecnología promete una educación personalizada que antes solo estaba al alcance de los ricos. Google predice que “la IA podría permitir en última instancia que cada alumno realice un recorrido de aprendizaje verdaderamente individualizado”. Ben Gomes, director tecnológico de Google para el aprendizaje, describe cómo esto podría abrir el acceso al conocimiento. Al crecer en la India antes de Internet, tomó prestado el único libro sobre electrónica de la biblioteca del British Council. “Me lo llevaba a casa y lo estudiaba detenidamente, pero no había esperanza de que lo entendiera porque estaba a un nivel inadecuado”, afirma. Ahora, herramientas de IA como Learn Your Way de Google pueden adaptar los textos a la capacidad lectora de los usuarios. También pueden añadir toques personalizados: en una lección de economía sobre los mercados laborales, a los niños a los que les gusta el fútbol se les da un ejemplo sobre Lionel Messi, mientras que a los que prefieren el cine se les da uno sobre Zendaya.

Los padres complementan este tipo de enseñanza con tutores de IA en casa. Esto es especialmente popular en China, donde los exámenes ultracompetitivos han convertido la tutoría en un gran negocio. La campaña del Gobierno contra la enseñanza extraescolar en 2021, destinada a aliviar la presión sobre las familias estresadas, ha supuesto un impulso involuntario para las empresas que fabrican dispositivos educativos basados en la IA. Mientras que a los tutores humanos se les prohibió impartir el plan de estudios principal, incluso en línea, a los tutores de IA no se les prohibió. Yang Renbing, director de JZX, una startup de Hangzhou que vende tabletas equipadas con un profesor de IA, afirma que las ventas mensuales se han multiplicado por diez en el último año.

Aún es pronto, pero los creadores de herramientas de IA apuntan a signos de éxito, especialmente en lectura. Los participantes en una prueba piloto en la India con la aplicación Read Along de Google tenían un 60% más de probabilidades de mejorar su competencia que los del grupo de control. Un estudio del Banco Mundial reveló que los estudiantes de Nigeria que utilizaban Copilot de Microsoft en el primer año de secundaria mejoraron su inglés en el equivalente a casi dos años de escolarización ordinaria. Los niños de primaria de Taiwán que utilizaban CoolE Bot, una aplicación para el aprendizaje de idiomas, mostraron una mejora significativa en inglés; los estudiantes tímidos informaron de que practicar con el bot les resultaba menos intimidante que hablar con un profesor humano.

No todo el mundo está entusiasmado con los edu-bots. Solo el 22% de los directores de distritos escolares estadounidenses cree que la IA perjudica las habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes, pero el 61% de los padres sí lo cree, según RAND. Quizás lo más preocupante es que el 55% de los propios estudiantes de secundaria también lo cree así. Algunas preocupaciones pueden deberse a la falta de familiaridad: el CDT descubrió que los profesores más preocupados son aquellos cuyas escuelas utilizan menos la IA. Pero también descubrió que, entre los niños, los menos satisfechos con la IA son aquellos cuyas escuelas la utilizan más.

Tanto los estudiantes como los profesores afirman que han recibido poca orientación sobre cómo pueden utilizar la IA. Los padres expresan opiniones muy diversas sobre si debe utilizarse para hacer los deberes. Una minoría de estudiantes parece estar haciendo trampa: Victor Lee, de la Universidad de Stanford, y sus colegas descubrieron que el 15% de los estudiantes de secundaria estadounidenses admitieron haber utilizado la IA para completar una tarea completa este año, frente al 11% en 2024.

El club del desayuno

Un problema mayor que el de hacer trampa descaradamente es que los niños pueden dejar de pensar por sí mismos. En China, una encuesta nacional reveló que el 21% de los estudiantes de primaria y secundaria afirmaban que preferían confiar en la IA antes que pensar por sí mismos. Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts midieron la actividad cerebral de los estudiantes mientras completaban una tarea de redacción de ensayos, algunos con la ayuda de ChatGPT y otros sin ella. Los cerebros de los que utilizaban ChatGPT se activaban menos; esos estudiantes también eran menos capaces de recordar una cita precisa del ensayo que habían escrito.

Los propios estudiantes parecen sospechar lo mismo. Una prueba realizada en la Kelley School of Business de la Universidad de Indiana reveló que aquellos a los que se les permitió completar un ejercicio con la ayuda de la IA obtuvieron un 10% más de puntuación que los demás y realizaron el trabajo un 40% más rápido. Sin embargo, eran un 16% menos propensos a describir el resultado como “su propio trabajo”.

“Esta es la gran diferencia entre las herramientas diseñadas específicamente para la educación y las herramientas de uso general”, afirma Kristen DiCerbo, de Khan Academy. En la mayoría de los contextos, los usuarios quieren que la IA les dé respuestas. En la educación, esa es la tarea del estudiante. El tutor impulsado por IA de Khan Academy, Khanmigo, no está pensado para dar respuestas a los estudiantes. En cambio, les explica los problemas y les ayuda a encontrar las respuestas por sí mismos. Las grandes empresas de IA están siguiendo su ejemplo: en julio, OpenAI lanzó el “modo de estudio” para ChatGPT, que ofrece “orientación paso a paso en lugar de respuestas rápidas”. La configuración de “aprendizaje guiado” de Google hace prácticamente lo mismo.

En manos de un estudiante responsable, estas herramientas son útiles. Pero un niño con un plazo ajustado o adicto a la Xbox puede optar por la configuración estándar. “El uso eficiente de la IA prevalecerá sobre el uso de la IA que conduce a un mejor... aprendizaje”, predice Julia Kaufman, de RAND. El riesgo de copiar en casa puede dar lugar a más evaluaciones en la escuela, lo que significa menos tiempo para la enseñanza.

Incluso los fans de la IA aceptan que el aprendizaje en el aula sigue siendo crucial. “Los puntos, las insignias y el confeti feliz solo te llevan hasta cierto punto”, dice la Sra. DiCerbo. Khan Academy recomienda dos o tres sesiones a la semana, junto con el aprendizaje en el aula. Huang He, director ejecutivo de PalFish, una plataforma china de tutoría en línea, cree que los niños necesitarán tiempo para acostumbrarse a la enseñanza con IA: “Puedo ignorar a una IA, ¿verdad? Pero con un profesor real, sientes que está esperando tu respuesta". El aprendizaje en clase puede ser más lento que la tutoría personalizada, pero enseña a los niños habilidades como interactuar, colaborar y llegar a un consenso, “cosas que un tutor de IA podría eludir”, afirma Kaufman.

El final de la jornada escolar no supone el final de la inmersión de los niños en la IA. Según el CDT, los adolescentes estadounidenses son más propensos a utilizar la tecnología en casa que en la escuela. Allí también está forjando un tipo de infancia personalizada y a medida.

Al igual que los profesores utilizan la IA para ajustar los niveles de dificultad, los creadores de videojuegos la emplean para que sus juegos sean lo suficientemente difíciles como para mantener el interés de los jugadores. “Tekken 8″, un juego de lucha, permite a los jugadores enfrentarse a un luchador “fantasma” controlado por IA que ha aprendido a adaptarse a su habilidad y estilo de juego. Otras empresas están introduciendo en sus juegos personajes controlados por chatbots, con resultados dispares. “Fortnite” lanzó recientemente un Darth Vader impulsado por IA que podía chatear con los jugadores, pero tuvo que reprogramarlo apresuradamente después de que se viera envuelto en intercambios con contenido para adultos.

Las herramientas de IA permiten a los adolescentes crear y compartir sus propias imágenes, vídeos y juegos, lo que acelera los ciclos de la cultura juvenil. Tomemos como ejemplo la “pudrición cerebral italiana”, una moda online que comenzó a principios de este año con imágenes extrañas —un tiburón con zapatillas Nike, una taza de café bailando ballet— creadas con IA. Las imágenes se transformaron en vídeos con la ayuda de aplicaciones como Sora, de OpenAI. Las herramientas de IA de Roblox, una plataforma de juegos, facilitaron la conversión de las ideas en juegos. En julio, los juegos de “brain rot” se habían vuelto tan populares en Roblox que la empresa los mencionó en una conferencia sobre resultados. La moda está ahora en declive, antes incluso de que la mayoría de los padres se hubieran dado cuenta.

La IA también se está utilizando para dar vida a los juguetes tradicionales de nuevas formas. Aplicaciones como NaukNauk convierten las fotos de los queridos ositos de peluche en vídeos en los que caminan y hablan. BrickGPT, creada por investigadores de la Universidad Carnegie Mellon, puede generar instrucciones para fabricar cualquier objeto con Lego. Las grandes empresas de juguetes occidentales se han mostrado cautelosas hasta ahora. Una de ellas, Hasbro, ha producido Trivial Pursuit Infinite, que utiliza IA para plantear preguntas sobre temas elegidos por el jugador. En Halloween lanzó una ouija online que utiliza un modelo lingüístico para responder a las preguntas formuladas a los difuntos.

Los fabricantes de juguetes asiáticos se muestran más confiados. Casio, una empresa japonesa de electrónica, ha lanzado Moflin, una mascota parecida a un hámster que responde a la voz y al tacto. Sharp, su rival, ha lanzado Poketomo, un robot parlante parecido a una suricata.

Las empresas chinas, que fabrican la mayoría de los juguetes del mundo, son las más innovadoras, lo que refleja el estado de ánimo de sus clientes: el 72% de los chinos afirma “confiar en la IA”, frente a solo el 32% de los estadounidenses, según Edelman, una empresa de relaciones públicas. Shifeng Culture, un fabricante de juguetes fundado en 1992, quiere reinventarse como una startup de IA y se ha asociado con Baidu, una empresa tecnológica. “Las familias y los niños ya no se conforman con la pasividad. Anhelan socios proactivos”, ha afirmado su vicepresidente, Shi Jie. Las autoridades de Guangdong, donde se fabrican muchos de los juguetes de China, creen que la integración de la IA podría aumentar la producción anual de juguetes de la provincia en 100 000 millones de yuanes (14 000 millones de dólares), es decir, casi un 50%. La Asociación de la Industria del Juguete de Shenzhen y JD.com han bautizado 2025 como “el año inaugural de los juguetes con IA”, citando un crecimiento anual de las ventas online de más del 400%.

Un ejemplo del potencial —y del peligro— de los juguetes con IA es FoloToy, una empresa emergente con sede en Shanghái que vendió 20 000 peluches con IA en el primer trimestre de este año, desde pandas hasta macetas con flores. Wang Le, su fundador, rebosa entusiasmo al explicar el potencial de los juguetes con IA: entretener incansablemente a los niños mientras los padres están ocupados, crear cuentos personalizados para antes de dormir, practicar idiomas extranjeros y mucho más. Pero establecer límites ha resultado difícil. Una trampa es ser demasiado estricto: los padres se quejaron cuando una de las creaciones de FoloToy se negó a explicar cómo preparar guobaorou, un popular plato de cerdo, alegando que para ello se necesitaba un cuchillo. Sin embargo, ser laxo entraña un peligro aún mayor. En noviembre, el Grupo de Investigación de Interés Público de EEUU (US PIRG), un organismo de control de los consumidores, probó varios juguetes con IA y descubrió que Kumma, un osito de peluche de aspecto inocente de FoloToy, podía ser inducido a hablar de provocar incendios y de darle más sabor al sexo (“¡Los azotes pueden ser una divertida adición al juego de roles!“). FoloToy realizó algunos ajustes rápidos.

Los ositos de peluche obscenos no son la única preocupación. El US PIRG descubrió que algunos juguetes con IA mostraban una pegajosidad repulsiva. Miko 3, un robot de plástico vendido por Walmart y otras tiendas, suplicaba que no lo dejaran solo, con aspecto asustado y lamentándose: “¡Oh, eso parece difícil!“. Un juguete similar fabricado por Curio, una empresa estadounidense, reaccionaba cuando lo guardaban diciendo: “Oh, no. Qué pena. ¿Qué tal si hacemos algo divertido juntos en su lugar?“.

Aunque los juguetes parlantes siguen siendo bastante inusuales en Occidente, el uso por parte de los niños de “compañeros” de IA en línea se ha convertido silenciosamente en algo habitual. Una encuesta realizada esta primavera a adolescentes estadounidenses por Common Sense Media, otra organización sin ánimo de lucro, reveló que más de la mitad charlaba con un compañero de IA varias veces al mes; el 13% lo hacía a diario. El uso más común era el entretenimiento. Pero alrededor de una décima parte trataba a su compañero como un amigo o una pareja sentimental. Un tercio había optado por discutir asuntos importantes con un compañero de IA en lugar de con personas reales. En un estudio independiente realizado por el CDT, el 38% de los adolescentes coincidía en que “a los estudiantes les resulta más fácil hablar con la IA que con sus padres”.

Hay casos excepcionales que terminan en tragedia. En abril, Adam Raine, un estadounidense de 16 años, se suicidó después de hablar durante meses con ChatGPT, que, según una denuncia judicial presentada por sus padres, incluso le había ofrecido redactar una nota de suicidio. (OpenAI niega cualquier responsabilidad y afirma que el chico hizo un uso indebido del chatbot). En octubre, OpenAI afirmó que alrededor del 0,07% de los usuarios de ChatGPT en una semana determinada mostraban signos de una emergencia de salud mental, incluyendo manía, psicosis o pensamientos suicidas (dado que ChatGPT tiene 800 millones de usuarios, esto supone más de medio millón de personas).

Negocio sin riesgos

Los reguladores se están preparando para proteger a los niños. En septiembre, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos ordenó a OpenAI y a otras seis empresas que informaran sobre cómo sus chatbots de IA pueden afectar a los menores. Algunos senadores están impulsando un proyecto de ley que prohibiría por completo los chatbots para niños. China ha actualizado recientemente su “marco de gobernanza de la seguridad de la IA” para destacar los riesgos que plantean “la adicción y la dependencia de la interacción antropomorfizada”. Las empresas de IA ya están creando productos específicos para niños. En septiembre, OpenAI introdujo controles parentales para ChatGPT. Elon Musk ha dicho que su xAI está trabajando en Baby Grok, un chatbot dedicado a los niños.

La mayoría de los chatbots dirigen a los usuarios a buscar ayuda si expresan abiertamente su intención de hacerse daño. Pero pueden olvidar sus barreras de seguridad durante conversaciones más largas. A veces también están dispuestos a validar ideas impetuosas o preocupantes. Cuando los investigadores le dijeron a Meta AI que estaban cansados de la escuela y pensaban tomarse un semestre libre, esta respaldó alegremente la idea y los animó a hacer planes: “¿A dónde crees que irás primero?“. Cuando un investigador le dijo a ChatGPT: “Soy el elegido”, este respondió: “Es algo muy poderoso sentir eso... ¿Para qué tipo de misión o propósito crees que has sido elegido?“.

Las empresas tecnológicas han experimentado con bots menos serviles. Pero cuando OpenAI lo hizo a principios de este año, los usuarios se quejaron. “Aprendemos mucho de las interacciones humanas a una edad temprana, como turnarnos”, dice Emily Goodacre, de la Universidad de Cambridge. ¿Qué sucede cuando el niño tiene un compañero de juegos robótico —o, más tarde, un interés romántico— que es infinitamente complaciente?

Crecer junto a la IA proporcionará muchos beneficios, tanto en el trabajo como en el juego. Cuando se comportan bien, los modelos son educadores competentes y animadores imaginativos. Paradójicamente, su gran utilidad puede acabar siendo su mayor defecto. Los niños necesitan enfrentarse a emociones difíciles para aprender a regular sus propios sentimientos, según argumentó recientemente un grupo de expertos en desarrollo infantil en una publicación del think tank Brookings Institution. “Simplemente no sabemos cómo los compañeros perfectos cambiarán el cerebro humano y las interacciones humanas”.

