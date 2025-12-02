Europa está inmersa en una enorme ola de gasto militar (AFP)

Los gobiernos europeos se enfrentan a una urgente crisis de defensa, atrapados entre la agresión rusa y la falta de fiabilidad estadounidense. Pero cada vez hay más pruebas de que, al menos, están empezando a tomarse en serio la amenaza. En mayo, la Comisión Europea lanzó Safe (Acción de Seguridad para Europa), un fondo de 150.000 millones de euros (174.000 millones de dólares) que otorga a los miembros de la UE préstamos a bajo interés para inversiones en defensa. Proporciona fondos para abordar algunas de las deficiencias de capacidad más evidentes de Europa y para impulsar la capacidad industrial mediante la contratación pública común. Los escépticos dudaban de que hubiera muchos interesados. Pero cuando venció el plazo el 30 de noviembre, 19 países habían presentado sus solicitudes y el fondo estaba completamente suscrito. Solo Polonia solicita 43.700 millones de euros.

La seguridad es uno de los dos pilares principales del plan de la UE para impulsar el gasto en defensa, inicialmente denominado “ReArm Europe”, pero posteriormente rebautizado como “Readiness 2030″. El otro es la Cláusula de Escape Nacional (CEN), que permite a los países aumentar el gasto en defensa hasta en un 1,5 % del PIB durante los próximos cuatro años sin incumplir las normas de déficit de la UE. Dieciséis países ya se han adherido, incluida Alemania. La CEN podría desbloquear 650.000 millones de euros adicionales de gasto militar.

En una cumbre de la OTAN celebrada en junio pasado, los miembros europeos de la alianza se comprometieron a aumentar el gasto para 2035 del 2% del PIB al 3,5% en presupuestos militares básicos, además de un 1,5% adicional en infraestructura relacionada con la defensa. Desde entonces, ha aumentado la sensación de urgencia, junto con los temores sobre el compromiso de Estados Unidos con Europa. Se espera que la largamente postergada Revisión de la Postura Global del Pentágono exija la retirada de tropas y la transferencia de capacidades a la región de Asia y el Pacífico. Estados Unidos exige ahora que Europa pague por las armas que envía a Ucrania, y las negociaciones de paz de las últimas semanas han dejado claro que el afán de Donald Trump por poner fin a la guerra podría poner en riesgo la seguridad de Europa.

Mientras tanto, Rusia ha intensificado su economía de guerra, acortando el plazo hasta que pueda representar una amenaza directa para Europa. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), un centro de estudios con sede en Londres, estima que esto podría ocurrir tan pronto como en 2027. Bastian Giegerich, director general del IISS, advierte que, si bien la economía rusa es solo alrededor de una décima parte del tamaño de la europea, en términos de paridad adquisitiva habrá gastado tanto como toda la OTAN europea este año. “La resistencia de Ucrania”, afirma, “le ha dado a Europa una ventana para recuperarse”. La preocupación es que, si la guerra termina, esa ventana comenzará a cerrarse.

Las capacidades que Europa ha dependido de Estados Unidos, y que sus ministerios de defensa ahora deben reemplazar, son inmensas. Incluyen inteligencia, vigilancia y reconocimiento aéreo y geoespacial; transporte aéreo estratégico; ataques terrestres de precisión de largo alcance; y capacidad de computación en la nube a gran escala. El IISS estima que el costo de reemplazar las capacidades no nucleares estadounidenses asignadas a la OTAN es de aproximadamente un billón de dólares.

Sin embargo, estos están lejos de ser los únicos puntos en la lista de tareas pendientes de Europa. Camille Grand, ex secretario general adjunto de la OTAN y director de la Asociación Europea de Aeroespacio, Seguridad y Defensa, un organismo del sector, afirma que la primera prioridad debe ser intensificar el apoyo a Ucrania ahora que Estados Unidos se ha retirado, en particular con sistemas de misiles de largo alcance y activos de defensa aérea. En segundo lugar, añade, está la restauración de las propias formaciones de combate de Europa. La OTAN necesita un sistema de defensa aérea integrado a nivel europeo que pueda abordar todo tipo de armas, desde misiles hipersónicos de planeo hasta drones de ataque. Es difícil calcular un presupuesto para un proyecto tan complejo, pero Mark Rutte, secretario general de la OTAN, exige un aumento del 400% en las capacidades de defensa aérea.

En tercer lugar, el Sr. Grand considera reemplazar las capacidades para las que Europa aún depende de Estados Unidos. Cree que todo esto es factible durante la próxima década. El gasto europeo en defensa ya es un 50% superior en términos nominales al de 2022. El Sr. Grand prevé que aumente en los próximos cinco años hasta situarse entre 500.000 y 700.000 millones de euros al año, de los cuales aproximadamente el 30% se destinará a adquisiciones. Esto debería ser suficiente.

Sin embargo, mucho depende de la velocidad con la que aumente el gasto. España e Italia, donde la percepción de la amenaza rusa es menor, probablemente se quedarán rezagadas. Gran Bretaña y Francia, con limitaciones fiscales, tendrán dificultades para alcanzar siquiera el 3% en cinco años. Pero Polonia gastará el 4,8% el próximo año, y los países nórdicos ricos están progresando rápidamente hacia el 3,5%. Alemania, cuyo presupuesto de defensa casi se ha duplicado desde 2021, aspira a un 3,5% para 2029, o unos 195.000 millones de dólares (aunque es probable que se quede un poco corto). Tras haber liberado parcialmente el freno de la deuda alemana, el canciller Friedrich Merz ha prometido que la Bundeswehr se convertirá en “el ejército convencional más fuerte de Europa”.

Otra pregunta es si los anquilosados ​​sistemas de adquisiciones de Europa pueden avanzar con mayor rapidez y si su base industrial de defensa puede satisfacer la demanda. El Sr. Grand afirma que la industria está respondiendo con inversiones sin precedentes. Tras décadas de contracción, afirma el Sr. Giegerich, las empresas de defensa deben pasar de la escala artesanal a la industrial. Desde 2022, aproximadamente el 53% de los contratos de defensa del continente, en términos de valor, se han adjudicado a empresas europeas; el 36% se destinó a equipos estadounidenses, principalmente el caza F-35. Esa proporción tendrá que aumentar considerablemente.

Pero incluso si se encargaran hoy, la entrega de los sistemas de armas podría tardar de dos a tres años. Programas de colaboración como la iniciativa europea de Ataque de Largo Alcance (ELSA), un proyecto de siete países para desarrollar un misil de crucero terrestre, son necesarios para garantizar la escala y la uniformidad. Sin embargo, son difíciles de manejar. Casi 18 meses después de la creación de ELSA, no hay acuerdo sobre qué debería construir la multinacional MBDA, líder europea en misiles.

Todos los ministerios de defensa hablan ahora de optimizar las adquisiciones y de priorizar el “desarrollo en espiral”, en el que los sistemas suficientemente buenos evolucionan continuamente, por encima de las “capacidades exquisitas”. El objetivo es realizar pedidos rápidamente y otorgar a la industria contratos a largo plazo. Sin embargo, despejar la turbulencia regulatoria es un proceso lento. Alemania exige que los contratos superiores a 25 millones de euros sean aprobados por la comisión de presupuestos del Bundestag. Los Países Bajos e Italia tienen restricciones similares.

Nico Lange, ex jefe de Estado Mayor del Ministerio de Defensa alemán, afirma que la guerra en Ucrania demuestra que la victoria la obtiene quien pueda “abastecer a sus fuerzas de primera línea con tecnología en cantidades relevantes con la mayor rapidez”. Empresas europeas de vanguardia como Rheinmetall se han asociado con ucranianas, y se pueden utilizar préstamos seguros en Ucrania. Los ministerios de Defensa son conscientes de que las nuevas tecnologías desarrolladas por empresas emergentes y financiadas con capital riesgo requieren un enfoque diferente.

El Sr. Lange argumenta que Alemania debería destinar el 10% de su presupuesto de adquisiciones a “proyectos disruptivos”, cifra que aumentará al 30% para 2030. El Ministerio de Defensa británico ha reservado 400 millones de libras (529 millones de dólares) para una unidad de innovación que operará a un ritmo de guerra. Sir Lawrence Freedman, estratega británico, afirma que está surgiendo un nuevo ecosistema en el que “la velocidad de la innovación es asombrosa”. Estos nuevos procesos de adquisición, afirma, deben funcionar en paralelo con los de los sistemas heredados. El Sr. Giegerich coincide: “Los ministerios de Defensa tendrán que andar y masticar chicle al mismo tiempo”.

El desafío de Europa es claro. Debe gastar lo suficiente para cumplir los compromisos asumidos en junio; reformar sus procesos de adquisición de defensa; reducir la dependencia de Estados Unidos; y aumentar la colaboración para obtener más beneficios del euro. Sin embargo, pocos gobiernos de grandes países explican a los votantes por qué la defensa debe primar sobre el gasto social. Mientras tanto, en toda Europa, los partidos de extrema derecha simpatizantes de Rusia representan una gran amenaza. Europa claramente tiene la fuerza financiera, tecnológica e industrial para hacer lo necesario. La pregunta es si tiene la voluntad política.

