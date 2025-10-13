No importa la economía real estadounidense: su economía de acuerdos está en auge

Donald Trump ha desatado una bonanza de fusiones y adquisiciones. REUTERS/Suzanne Plunkett

La primera ola de fusiones en Estados Unidos comenzó en la década de 1890 y forjó gigantes en los sectores del acero, el petróleo y los ferrocarriles. Una segunda precedió al colapso de 1929. Los ejecutivos crearon conglomerados en la década de 1960; las firmas de capital privado los desmantelaron en la de 1980. El estallido de la burbuja de internet, la crisis financiera y el aumento de los tipos de interés pusieron fin a las oleadas de adquisiciones en 2000, 2007 y 2022. Un octavo episodio comenzó este verano boreal. Al igual que sus predecesores, se ve impulsado por la promesa tecnológica, el entusiasmo de los mercados crediticios, políticos dispuestos y directivos con gran iniciativa.

El número de megaoperaciones (fusiones, adquisiciones e inversiones por valor de más de 10000 millones de dólares) anunciadas este año se acerca a un máximo histórico. El tercer trimestre fue uno de los más activos de la historia. La revolución MAGA de Donald Trump aún no ha trastocado la economía real. Pero si nos fijamos en la economía de negocios, el capitalismo estadounidense ha cambiado para siempre.

Las fusiones históricas se suceden con rapidez. En julio, Union Pacific y Norfolk Southern, dos de las cuatro compañías ferroviarias de “Clase I” de Estados Unidos, acordaron fusionarse. La compra apalancada de Electronic Arts (EA) por 55000 millones de dólares, anunciada en septiembre, es la mayor de la historia. Jensen Huang y Sam Altman, directores de Nvidia y OpenAI, han tejido una red de participaciones cruzadas que, de romperse, hundiría los mercados. El estado ha adquirido capital corporativo a un ritmo no visto desde los rescates bancarios durante la crisis financiera.

Las operaciones suelen generar más operaciones. Las otras dos grandes compañías ferroviarias, BNSF y CSX, podrían verse impulsadas a fusionarse. El auge de la inteligencia artificial está convirtiendo los centros de datos en una propiedad codiciada. Según informes, GIP, una empresa de infraestructuras, está en conversaciones para comprar Aligned Data Centres por unos 40000 millones de dólares. Los inversores están valorando cualquier noticia de grandes inversiones en IA sin pensar demasiado en la rentabilidad, lo que anima a las empresas a ir aún más lejos. También han recibido con entusiasmo al gobierno como accionista. Lo que los analistas llaman “espíritus animales” es una mezcla de dos cosas: confianza y capital. La confianza en la economía es más fuerte que en abril, cuando Trump lanzó su andanada de aranceles “recíprocos”. El capital es barato y abundante. Los diferenciales de los bonos de alto rendimiento (la diferencia entre los costos de financiación de las empresas de riesgo y los del gobierno estadounidense) son casi tan bajos como en 2007.

Planes de adquisición frustrados desde hace tiempo siguen adelante; se están deshaciendo acuerdos fallidos. En septiembre, Anglo American anunció su fusión con Teck, una minera canadiense de cobre, en un acuerdo valorado en más de 50.000 millones de dólares. Glencore había intentado comprar Teck en 2023; BHP buscó a Anglo en 2024; Glencore y Rio Tinto habían considerado un acuerdo. Warner Bros. Discovery, un gigante de los medios de comunicación formado en 2022 mediante la unión de Discovery y WarnerMedia, ya se está desintegrando. En septiembre, Kraft Heinz, un gigante alimentario, anunció su separación una década después de estar fusionadas.

Dos aspectos hacen especial a esta última ola. El primero se relaciona con el enfoque paradójico de Trump respecto al libre mercado, que implica una ligera manipulación de las cuestiones antimonopolio mientras utiliza los acuerdos, junto con las exenciones arancelarias, como herramientas de coerción del sector privado y la política industrial. Todo vale hasta que desagrada al jefe, como en un casino. En segundo lugar, las empresas tecnológicas se han lanzado a una oleada de compras con una voracidad y variedad sin precedentes. Tras las elecciones del año pasado, a los ejecutivos les preocupaba que la política antimonopolio MAGA combinara el activismo antiescala de la presidencia de Joe Biden con el estilo intimidatorio de Trump. Algunas pesadillas se hicieron realidad. La fusión entre Skydance y Paramount, dos compañías de medios de comunicación, se retrasó hasta que Paramount pagó 16 millones de dólares a la biblioteca presidencial de Trump para resolver su queja sobre un episodio de “60 Minutes” de CBS News.

Pero los directivos están, en general, satisfechos con el resultado. En junio, los reguladores llegaron a un acuerdo para permitir la adquisición de Juniper Networks, una empresa de telecomunicaciones, por parte de Hewlett Packard Enterprise, tras intentar bloquearla inicialmente. Dos funcionarios del Departamento de Justicia nombrados por la administración Trump fueron despedidos; uno de ellos denunció a los grupos de presión “MAGA solo de nombre” que ponían en riesgo la “agenda conservadora populista”. También se han flexibilizado las normas sobre fusiones bancarias. Este mes, Fifth Third anunció que compraría Comerica para crear el noveno banco más grande de Estados Unidos. Parece probable una mayor consolidación de los 4.400 prestamistas estadounidenses.

La proximidad con la administración ayuda. Se espera que MGX, un fondo de Abu Dabi que este año utilizó una criptomoneda vinculada al presidente para una operación de 2.000 millones de dólares, se convierta en propietario del negocio estadounidense de TikTok. El fondo soberano de Arabia Saudí se encuentra entre los compradores de EA. El consorcio incluye a Jared Kushner, yerno de Trump, quien desde entonces ha ayudado a negociar el acuerdo de paz de Gaza. Los inversores dudan que la compra se enfrente a muchos obstáculos regulatorios.

Las promesas de grandes inversiones y control presidencial también ayudan. La venta de US Steel a la japonesa Nippon Steel es un ejemplo de ello. Biden intentó bloquear el acuerdo, alegando falsos riesgos para la seguridad nacional. Se hicieron pocos esfuerzos para contactar con Nippon. Es mucho más fácil contactar con Trump y su equipo por teléfono. Japón prometió invertir 14.000 millones de dólares en US Steel y otorgó a Trump el veto sobre algunas decisiones, lo cual el gobierno amenazó con utilizar en septiembre para evitar el cierre de una planta en Illinois.

Los accionistas han recompensado intervenciones similares. El precio de las acciones de Intel ha subido un 50% desde que el estado adquirió el 9,9% del fabricante de chips en agosto. Las acciones de MP Materials, Lithium Americas y Trilogy Metals, tres empresas mineras, también se han disparado desde que el Tío Sam se convirtió en copropietario.

Sin embargo, el mayor entusiasmo gira en torno a la IA. Las nuevas tecnologías suelen distorsionar la forma corporativa. La IA lo está haciendo con especial rapidez. Algunas empresas tecnológicas están absorbiendo personal de IA de alto nivel mediante acuerdos de licencia con startups que no llegan a ser adquisiciones completas. Sin embargo, más importantes son las relaciones poliamorosas y las participaciones cruzadas que surgen en la industria.

Nvidia se ha convertido en la empresa más valiosa del mundo porque sus chips son el eje físico de la industria de la IA. Cada vez más, sus acuerdos son el equivalente financiero. Según PitchBook, un proveedor de datos, Nvidia ha invertido en 50 empresas solo este año. Muchas son pequeñas: a finales de julio, la empresa valoraba su participación en empresas privadas en tan solo 4.000 millones de dólares.

Algunas no lo son. Nvidia posee alrededor del 7% de CoreWeave, una empresa altamente apalancada que se espera que invierta más de 10.000 millones de dólares en sus chips este año antes de alquilárselos a las grandes tecnológicas (Nvidia firmó recientemente un acuerdo de 6.000 millones de dólares para garantizar los ingresos de CoreWeave). También ha invertido 5.000 millones de dólares en Intel y está aportando parte de los 20.000 millones de dólares que está recaudando xAI de Elon Musk, otro cliente más.

Lo más importante es su inversión en OpenAI. A partir del año que viene, Nvidia invertirá hasta 100.000 millones de dólares en el fabricante de ChatGPT. El acuerdo de diez gigavatios (GW) podría traducirse en 400.000 millones de dólares de ingresos para Nvidia. De este modo, Nvidia se asegura un cliente para sus chips, mientras que OpenAI reduce el efectivo necesario para comprarlos. El banco Goldman Sachs estima que el acuerdo cubrirá más de una cuarta parte de los costes operativos de OpenAI el próximo año.

OpenAI ha creado su propia red de participaciones cruzadas con empresas que, a su vez, están creando las suyas propias. Tiene participación propia en CoreWeave, así como un acuerdo de reparto de ingresos con Microsoft. En octubre, OpenAI anunció que utilizaría 6 GW de chips de Advanced Micro Devices, el principal rival de Nvidia. AMD entregó warrants que se convertirían en el 10% de su capital.

La letra pequeña de estas adquisiciones se mantiene en secreto, lo que da a los accionistas poca idea de lo acordado y aumenta la posibilidad de doble contabilización y riesgos de concentración. Incluso las notorias (e ineficientes) participaciones cruzadas de Japón quedarían en ridículo ante la complejidad resultante.

El final de los auges de adquisiciones anteriores es una lectura desalentadora. Un cambio en la aplicación de las leyes antimonopolio podría arruinar la diversión, como ocurrió con la primera ola en 1904. Dicho esto, la desregulación mantiene a los directivos del lado de Trump. Otra posibilidad es que los mercados crediticios se desmoronen, como ocurrió en 2007. Sin embargo, muchos auges de adquisiciones han terminado con un desplome del mercado. Esta vez, es posible que las estructuras de las adquisiciones tecnológicas provoquen o agraven el caos, dificultando aún más su desenredo.

