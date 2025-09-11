El activismo de Charlie Kirk contra los liberales marcó su carrera política hasta el día de su muerte (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)

Charlie Kirk siempre sostuvo que era mejor desafiar las malas ideas, tal y como él las veía, que tragárselas. Su vida profesional estuvo dedicada a esta creencia. A los 18 años abandonó la universidad para fundar lo que se convertiría en la organización juvenil conservadora más importante de Estados Unidos, Turning Point usa (TPUSA). El 10 de septiembre, Kirk fue asesinado a tiros en un campus universitario de Utah haciendo precisamente lo que le había dado fama, propósito y, para los seguidores de MAGA, gran reconocimiento: debatir con liberales.

La policía aún no ha detenido a ningún sospechoso. En las redes sociales, el presidente Donald Trump calificó a Kirk de “legendario” y añadió que “nadie entendía” a los jóvenes estadounidenses como él. El asesinato se produce después de una serie de ataques por motivos políticos en los últimos años, incluyendo, por supuesto, dos atentados contra la vida del presidente el año pasado.

Kirk consiguió mucho en sus 31 años. En los primeros días de TPUSA, los donantes republicanos a los que pedía dinero debieron de sorprenderse. Era un adolescente desgarbado que apenas sabía anudarse una corbata. Pero pronto empezaron a firmar cheques, encantados por su tenacidad de bulldog y su feroz compromiso con la causa del libre mercado y un gobierno pequeño. Apostaron por el caballo adecuado. Kirk demostró ser un organizador formidable; hoy TPUSA es un monstruo. En 2023, los ingresos totales de TPUSA y su brazo de presión ascendían a 92,4 millones de dólares, según el New York Times. Cuenta con delegaciones en 850 universidades y organiza eventos en los que participan nombres destacados de la derecha política, entre ellos Trump.

La influencia de Kirk también se debe a su reputación como tribuno de la derecha, alguien que no teme defender el conservadurismo frente a una horda imaginaria de liberales miopes. Entre los usuarios de TikTok menores de 30 años que votaron a Trump en 2024, Kirk era la persona en la que más se confiaba en la plataforma, según una encuesta de TikTok. Puede que haya ayudado a Trump a recuperar la presidencia. En las elecciones del año pasado, el margen de victoria de Kamala Harris entre los votantes jóvenes se redujo en 12 puntos en comparación con el de Joe Biden en 2020, una oscilación mayor que la de cualquier otro grupo de edad. Según los informes, Trump atribuyó a Kirk el mérito de haber contribuido a su mejora entre los votantes jóvenes.

Entre los usuarios de TikTok menores de 30 años que votaron a Trump en 2024, Kirk era la persona en la que más se confiaba en la plataforma, según una encuesta de TikTok (REUTERS)

Kirk podría haber utilizado fácilmente su influencia como trampolín hacia un cargo electo. Desde luego, ha demostrado su aptitud para influir en el partido republicano. El año pasado, el TPUSA gastó decenas de millones de dólares en una campaña de captación del voto y Kirk ayudó a expulsar al presidente del Comité Nacional Republicano. Tras la reelección de Trump, Kirk ayudó a examinar a los posibles miembros del gabinete. Se había convertido en un agente de poder.

Sin embargo, Kirk siempre mantuvo que no estaba interesado en presentarse a las elecciones. Tenía en mente algo más importante. Creía que el “wokismo” amenazaba con destruir el país. Estados Unidos no se salvaría en las urnas, sino en los crisoles donde se forja la cultura, como los campus universitarios. Cristiano devoto, quería seguir viajando de campus en campus, arrancando las anteojeras de los ojos de los estudiantes liberales, educándoles sobre los males de la teoría crítica de la raza y la ideología de género e instándoles a fundar familias y reclamar América para Jesucristo.

Kirk se mostró belicoso y fogoso en la tribuna, reflejando una época definida por el rencor partidista. La creciente desconfianza e incluso odio de los estadounidenses hacia sus adversarios políticos ha ido acompañada en los últimos años de un inquietante aumento de las agresiones, casi agresiones y amenazas. Entre ellas, un incendio provocado contra Josh Shapiro, gobernador demócrata de Pensilvania; un plan frustrado para secuestrar a Gretchen Whitmer, gobernadora demócrata de Michigan; y otro para matar a Brett Kavanaugh, juez del Tribunal Supremo. En 2022, un hombre irrumpió en la casa de Nancy Pelosi, entonces presidenta de la Cámara de Representantes, y apaleó a su marido con un martillo. En junio, una representante del estado de Minnesota y su marido fueron asesinados en su domicilio. Trump tuvo suerte de sobrevivir a un disparo en un mitin de campaña al aire libre en Pensilvania.

Kirk siempre mantuvo que no estaba interesado en presentarse a las elecciones (EP)

Los estadounidenses rechazan mayoritariamente la violencia política. Las encuestas sugieren que menos de una décima parte la respalda y que el apoyo es prácticamente el mismo en la izquierda y en la derecha. Pero en un país inundado de armas, sólo hace falta una persona para cometer un acto atroz que llame la atención. “A la gente que busca un propósito, que quiere reivindicar una misión histórica, le mueve una conversación pública que dice ‘llamarás la atención, serás alabado si hieres a alguien de forma pública’”, señala Rachel Kleinfeld, del think tank Carnegie Endowment for International Peace. Esto se aplica tanto a los atentados contra políticos como al asesinato de un ejecutivo del sector sanitario el año pasado.

Hay dos factores que suelen influir en el apoyo a la violencia política. Cuando las élites la condenan, los ciudadanos escuchan: la gente tiene el instinto de seguir al líder, dice Robb Willer, sociólogo de la Universidad de Stanford. Un segundo factor es la percepción que tienen los partidarios de lo que piensa el otro bando. Tanto demócratas como republicanos tienen ideas exageradas sobre hasta qué punto sus rivales toleran la violencia, cuando en realidad ambos bandos la aborrecen mayoritariamente. Esto alimenta las percepciones erróneas de unos y otros.

La aprobación de la violencia política no es alta en términos absolutos, pero sigue siendo demasiado alta, dice Willer. La solución pasa por el compromiso. El propio Kirk lo reconoce. En una ocasión, una mujer le preguntó fríamente por qué había ido a su campus. Él respondió con firmeza: “Cuando la gente deja de hablar, es cuando se produce la violencia”.

