¿Es imposible para los extranjeros hacer negocios en China?

El presidente de China, Xi Jinping (Jack Taylor/Pool Foto via AP, Archivo)

A juzgar únicamente por el flujo constante de ejecutivos occidentales que cruzan el Pacífico, China está retomando su actividad donde la dejó antes del inicio del covid-19. En las dos últimas semanas, Elon Musk, de Tesla, fabricante de coches eléctricos, se reunió con funcionarios en Beijing en su primer viaje al país en más de tres años. Al mismo tiempo, Jamie Dimon, de JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos, celebraba en Shanghái una conferencia que reunió a más de 2.500 clientes de todo el mundo. Cientos de peces gordos del mundo de los negocios han realizado viajes similares en los últimos tres meses. Los altos cargos del Presidente Xi Jinping los han recibido con el mantra de que, tras un paréntesis pandémico, “China vuelve a los negocios”.

Sin embargo, una vez que los ejecutivos se instalan, muchos encuentran el lugar mucho menos acogedor. En abril, el gobierno reforzó una ley antiespionaje ya de por sí estricta y, según el Wall Street Journal, puso al jefe de espionaje chino al frente de la represión de las amenazas a la seguridad planteadas por las empresas estadounidenses. Los funcionarios invocan leyes vagamente redactadas relacionadas con los datos, introducidas durante la pandemia, que dejan perplejas a muchas empresas extranjeras, estadounidenses o no. Algo tan inocente como compartir una firma de correo electrónico, considerada en algunas interpretaciones de la legislación china sobre datos como información personal, con un destinatario en el extranjero puede meterte en un lío.

El espacio para los extranjeros que hacen negocios en China ya se estaba viendo limitado por las restricciones que sus propios gobiernos, encabezados por el estadounidense, han impuesto a las empresas chinas en medio de las crecientes tensiones geopolíticas; más de 9.000 empresas chinas se han visto afectadas por sanciones occidentales, según Wirescreen, un proveedor de datos. Ahora Xi está reduciendo aún más el margen de maniobra de las empresas. Peor aún, incluso los movimientos cautelosos dentro del margen que queda pueden invitar al desastre.

Una serie de casos espectaculares en los últimos meses ha provocado escalofríos entre los ejecutivos extranjeros. En marzo, cinco empleados locales de Mintz Group, una empresa estadounidense de diligencia debida, fueron detenidos por lo que muchos sospechan que fue una posible infracción de las leyes locales relativas a la seguridad de los datos. Un mes después, las autoridades iniciaron una investigación sobre Bain, consultora con sede en Boston, por transgresiones aparentemente similares.

En mayo, la televisión estatal emitió imágenes de la policía hurgando en las oficinas de Capvision, una empresa multinacional de investigación. En la conferencia de JPMorgan, las conversaciones del cóctel giraron, sotto voce, en torno al caso de un banquero chino muy conocido en los círculos empresariales extranjeros, cuya detención, según se supo durante la velada, se prorrogaría tres meses más por motivos no especificados. Mintz afirmó que “siempre ha operado de forma transparente, ética y de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables”. Bain, por su parte, “coopera adecuadamente con las autoridades chinas”. Capvision prometió acatar con determinación las normas de seguridad nacional de China.

No está claro por qué las autoridades apuntaron a los asesores, aunque corren rumores de que tenía que ver con la investigación en Xinjiang, donde Estados Unidos acusa a China de utilizar mano de obra forzada, y en la industria nacional de semiconductores, que Estados Unidos espera debilitar mediante la retención de chips avanzados. Sin embargo, la falta de claridad puede hacer que las cosas sean aún más escalofriantes.

Un grupo de personas en una torre de vigilancia en el muro perimetral del Centro de Detención nº 3 de Urumqi, en Dabancheng, en la región autónoma uigur de Xinjiang, en el oeste de China (AP/Mark Schiefelbein)

Algunos extranjeros están tirando la toalla. El 6 de junio, Sequoia Capital, uno de los pilares de la industria de capital riesgo de Silicon Valley, decidió separarse de su rama china, que se convertirá en una empresa independiente. El 10 de junio, el Financial Times informaba de que Microsoft trasladaría de China a Vancouver a varias docenas de investigadores de inteligencia artificial, en parte para evitar que sean cazados por sus rivales chinos, pero también por temor al acoso de las autoridades chinas. El jefe de un gestor de activos suizo susurra: “No creo que se pueda invertir [en China], sinceramente”. Muchos extranjeros coinciden. Aun así, para la mayoría de ellos China sigue siendo un premio demasiado grande como para renunciar a él. Los que se quedan deben aprender a convivir no con una superpotencia, sino con dos.

Deshacer el negocio

Las tribulaciones de Mintz, Bain y Capvision han tocado la fibra sensible de los CEOs extranjeros porque se han cebado con los investigadores, consultores, abogados y otros asesores de cuya experiencia dependen los extranjeros para establecerse en lugares lejanos. Los clientes suelen recurrir a estos intermediarios para saber con quién están haciendo negocios, identificar riesgos ocultos y facilitar las transacciones.

Las autoridades comunistas siempre han mirado con recelo este tipo de trabajo y han establecido normas sobre intercambio de datos y secretos de Estado que, de aplicarse, podrían servir para frenarlo. Los profesionales informan de que este año su aplicación se ha hecho mucho más común. En áreas como Xinjiang y la fabricación de chips, las investigaciones corporativas parecen ahora totalmente fuera de los límites. Los detalles sobre insumos críticos para el sector tecnológico en general -que podrían convertirse en blanco de nuevas sanciones estadounidenses- parecen tratarse cada vez más como secretos de Estado. Lo mismo puede ocurrir con la información personal sobre empresarios vinculados al Estado, que a menudo se encuentran en el punto de mira de las empresas de diligencia debida. Es poco probable que esta lista de temas prohibidos sea exhaustiva. Y es casi seguro que se está alargando.

WIND Information, una empresa china de datos empleada por bancos e intermediarios de todo el mundo para proporcionar información financiera sobre empresas chinas, ha recibido la orden de las autoridades de dejar de ofrecer algunos de sus servicios a extranjeros, aparentemente porque podrían infringir las normas de seguridad de datos. Lo mismo ha ocurrido con Qichacha, otro proveedor de datos corporativos. Algunos analistas chinos que trabajan para empresas extranjeras han recibido visitas de las autoridades y se les ha presionado para que presenten una imagen más optimista de China. El temor de las autoridades chinas a que las revelaciones normativas en Estados Unidos pudieran divulgar secretos sobre los proveedores de tecnología de Didi Global e incluso el paradero de pasajeros sensibles fue lo suficientemente fuerte como para obligar a la empresa de transporte a domicilio a dejar de cotizar en Nueva York el año pasado.

Una pantalla muestra información sobre la cotización del gigante del transporte por carretera Didi Global en el parqué de la Bolsa de Nueva York (REUTERS/Brendan McDermid)

Cuando los “muckrakers” de las empresas intentan averiguar más información de la que está a disposición del público o de la que ofrecen voluntariamente las empresas, las cosas se ponen aún más espinosas. Hacer demasiadas preguntas sobre una empresa que resulta tener conexiones invisibles con funcionarios poderosos puede resultar especialmente peligroso para un asesor entrometido. Como cuenta un asesor, esas preguntas simplemente “no deberían hacerse”. Muchos rechazan ahora las solicitudes de diligencia debida “reforzada”, lo que puede dejar a los clientes en la estacada.

Incluso los trámites administrativos y legales más cotidianos, como escribir correos electrónicos o intercambiar información bancaria, se están volviendo más delicados. Mientras que antes las empresas extranjeras se preocupaban más por la filtración de su propiedad intelectual a sus rivales chinos, ahora se preocupan por el flujo de información de sus socios chinos hacia ellas, señala Diana Choyleva, de Enodo, una empresa de investigación de Londres. El jefe de un bufete de abogados internacional dice que técnicamente ya no puede mantener correspondencia con sus socios en China. Cuando la empresa china en cuestión tiene vínculos con el Estado, como es el caso de muchas, cualquier información suya podría clasificarse como secreto de Estado.

Las empresas extranjeras se apresuran a navegar por este nuevo y peligroso entorno. Para evitar la fuga accidental de datos, algunas están pensando en desarrollar programas informáticos que analicen todos los intercambios de información, incluidos contratos y correos electrónicos, señala un asesor. Es probable que también tengan que contratar y formar a personas que revisen cualquier dato que el ordenador señale como sensible. Los expertos lo comparan con los sistemas contra el blanqueo de dinero que los bancos y otras multinacionales empezaron a implantar hace más de una década.

Muchas empresas occidentales también han empezado a elaborar “planes de acción” para hacer frente a los nuevos riesgos. Estos planes son elaborados por asesores internos o bufetes de abogados externos, a menudo a instancias de las oficinas regionales de empresas multinacionales deseosas de demostrar su preparación a la sede central en Estados Unidos.

Según Benjamin Kostrzewa, del bufete Hogan Lovells, el alcance y la profundidad de estos planes los diferencian de los típicos planes de continuidad de negocio que las empresas han elaborado en el pasado. Se basan en un amplio estudio de las cambiantes leyes chinas, como las relativas a datos, propiedad intelectual y seguridad nacional, así como de las igualmente proteicas restricciones estadounidenses. Sus disposiciones se basan en una evaluación, en la medida de lo posible, de las empresas y personas chinas implicadas.

Los planes contemplan contingencias como la revisión de los arrendamientos de oficinas, los contratos de trabajo y otras responsabilidades legales en caso de que una empresa se viera repentinamente obligada a abandonar China. Las empresas también tienen más cuidado a la hora de enviar ejecutivos a China. Un ejecutivo del sector minero explica que, antes de cualquier visita a China continental, se celebran largas reuniones con los abogados de la empresa para discutir cómo actuar en caso de detención u otro tipo de encontronazo con las autoridades chinas. Sin esa formación, dice el ejecutivo, el departamento de cumplimiento no aprobaría un viaje a China.

Para garantizar el cumplimiento de la legislación china sobre datos, las empresas conjuntas entre empresas extranjeras y chinas han reestructurado su forma de procesar y almacenar la información, explica un asesor. Muchas empresas conjuntas que aparentemente se gestionan como una sola unidad se están repartiendo el alojamiento de datos para asegurarse de que el socio extranjero no acabe teniendo nada que pueda considerarse secreto de Estado. La propiedad intelectual china se guarda en servidores chinos.

También aumenta la preocupación por la amenaza de que el dinero de las multinacionales sea confiscado o congelado en caso de conflicto entre China y Occidente, afirma Mark Williams, de la firma de investigación Capital Economics. En respuesta, los asesores afirman que algunas empresas extranjeras están poniendo en marcha estructuras corporativas que reducirían su exposición financiera global al país y a sus controles de capital. Una estratagema consiste en crear nuevas empresas en China que utilicen dinero prestado por bancos chinos para comprar activos de la filial china original de la empresa extranjera. A continuación, la empresa original envía los ingresos de la venta al extranjero. En caso de embargo de esos activos, las responsabilidades recaen en los bancos chinos, no en la multinacional extranjera ni en su banco en el extranjero.

Estos acuerdos son posibles gracias a una serie de cambios normativos introducidos en los últimos cuatro años, que han relajado los criterios de concesión de préstamos a entidades extranjeras de reciente creación. Aunque por ahora estas estructuras siguen siendo poco frecuentes, algunos asesores las ven como un signo de deterioro de la confianza. Es casi seguro que esta confianza se deteriore aún más, ya que las empresas extranjeras decididas a no renunciar a su sueño chino se encuentran en una situación imposible. Deben cumplir las sanciones occidentales y, al mismo tiempo, las leyes cada vez más draconianas de China y el deseo de Xi de controlar los flujos transfronterizos de información. Para que el sistema funcione, China u Occidente deben hacer la vista gorda. China solía estar dispuesta a hacerlo en aras del crecimiento económico. Ahora ya no.

Seguir leyendo: