Banco Macro lanzó un fondo para seguir el precio de la soja sin acopiar granos

Banco Macro lanzó el Fondo Pionero Soja para acompañar la cotización de la oleaginosa sin conservar el grano físico.

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Banco Macro anunció el lanzamiento del Fondo Pionero Soja, una alternativa de inversión destinada al sector agropecuario que busca acompañar la evolución del valor del grano sin que el productor deba conservar existencias físicas.

La propuesta, presentada por Macro Fondos, combina contratos de futuros de Soja Rosario con activos vinculados al dólar. Según informó la entidad, apunta a quienes venden su cosecha y buscan mantener exposición al precio de la oleaginosa a través de un Fondo Común de Inversión (FCI).

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El fondo combina futuros de soja con cobertura cambiaria

El vehículo invierte en contratos de futuros de Soja Rosario negociados en el mercado A3. Como esos contratos están denominados en dólares, la estrategia se complementa con instrumentos dólar-linked para reflejar tanto el precio pizarra como las variaciones del tipo de cambio.

De acuerdo con Banco Macro, el fondo permite reemplazar la tenencia física del grano por una posición financiera. La entidad sostuvo que esa modalidad evita los costos de almacenaje y mantenimiento, además de los riesgos asociados a mermas o deterioro de la mercadería.

El Fondo Pionero Soja combina contratos de futuros de Soja Rosario con instrumentos dólar-linked para reflejar el tipo de cambio.

El producto contará con liquidez en 24 horas y recibirá operaciones hasta las 15 en los días hábiles. También tendrá el tratamiento impositivo correspondiente a los FCI autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), señaló el banco.

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Macro Fondos administra más de $ 6 billones

Ricardo Muñoz, CEO de Macro Fondos, afirmó que el nuevo instrumento se incorpora a la familia Pionero como una opción para mantener posiciones líquidas vinculadas a la cotización de la soja. La administradora indicó que gestiona más de $ 6 billones y que ocupa el cuarto lugar de la industria de fondos comunes de inversión.

Con la incorporación del Fondo Pionero Soja, la familia Pionero reúne 40 alternativas de inversión, desde fondos de mercado de dinero y renta fija hasta vehículos de renta variable y mixta.

Federico Taffarell, gerente de Macro Agro, señaló que el lanzamiento busca ofrecer al productor una alternativa para posicionarse en soja sin tener el activo físico. El anuncio fue difundido por Banco Macro el 28 de septiembre de 2026.

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