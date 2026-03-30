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Pronto Pago implementa un sistema para agilizar y conciliar cobranzas en empresas a través de CVU

La nueva tecnología otorga a cada cliente, comercio o factura una clave bancaria individual que permite la identificación automática de transferencias y facilita la conciliación de pagos digitales

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Primer plano de manos sosteniendo un smartphone con la aplicación 'SEND MONEY' abierta. En la mesa, hay un portátil y una taza de café en un ambiente de cafetería.
Las transferencias inmediatas vía CVU han superado el 100% de crecimiento interanual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pronto Pago, con más de 20 años en el sector de cobranzas extra bancarias, implementó un sistema integral que asigna un CVU único a cada cliente o factura, lo que permite identificar automáticamente transferencias y conciliar pagos digitales de forma ágil y precisa.

Esta innovación surge en un contexto en el que la digitalización acelerada de pagos en Argentina —impulsada por la pandemia— ha generado tanto un aumento exponencial del uso de transferencias bancarias como una complejidad operativa en la gestión y conciliación de grandes volúmenes de cobros.

Datos recientes del Banco Central de la República Argentina (BCRA), citados por la propia empresa, muestran que las transferencias inmediatas vía CVU han superado el 100% de crecimiento interanual, y más del 50% de las transacciones digitales en el país involucran al menos un CVU, ya sea como origen o destino de la operación.

Este avance en la interoperabilidad del sistema obliga a adaptar los procesos internos de recaudación para satisfacer tanto la alta demanda como las exigencias de control y trazabilidad financiera.

El nuevo sistema desarrollado por Pronto Pago evita errores y reduce los pasos manuales, asignando un CVU fijo e intransferible a cada cliente, comercio o incluso factura, garantizando que cada transferencia quede automáticamente asociada y registrada.

Según explicó Mauro Giaccone, CEO de Pronto Pago: “La explosión del CVU nos demuestra que el camino es la interoperabilidad. Pronto Pago está traduciendo esa directriz del BCRA en eficiencia real: tomamos la facilidad del pago y le sumamos la inteligencia que la empresa necesita para operar a gran escala”.

“El CVU único es la herramienta que faltaba para cerrar el círculo de la digitalización. Le damos una identidad digital a cada pago, transformando un proceso caótico en una operatoria completamente ordenada y transparente desde el inicio, que reduce tiempos y costos para las empresas”, agregó el CEO.

La problemática que resuelve esta solución se origina en el uso de CVU o CBU genéricos, que impiden identificar la procedencia y el destino de cada pago recibido, lo que obliga a empresas y clientes a notificar manualmente la información mediante canales como correo electrónico o WhatsApp.

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