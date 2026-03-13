Networking

Coca-Cola Argentina presenta “La Selección Coca-Cola” rumbo al Mundial 2026

La empresa impulsa una estrategia de comunicación integral con actividades en puntos de venta, productos de colección y presencia de figuras del fútbol

Guardar
Jaime Olivos
Jaime Olivos

Coca-Cola Argentina lanzó una campaña integral denominada “La Selección Coca-Cola” en el contexto de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. El plan combina creatividad, promociones y experiencias con el objetivo de acompañar a los argentinos durante el torneo.

El concepto principal, “Defendamos lo que es nuestro, dentro y fuera de la cancha”, guió el desarrollo de la propuesta, que busca capturar la intensidad y la pasión que caracteriza a los aficionados locales en cada partido. La campaña refuerza el vínculo histórico de la marca con el fútbol y con los momentos que conectan a las personas en el país.

Como pieza central del lanzamiento, Coca-Cola Argentina presentó “Conferencia”, una producción realizada junto a Grey Argentina y dirigida por Andy Fogwill, de Landia, con la participación del director técnico de la selección y campeón del mundo Lionel Scaloni. El film muestra una conferencia de prensa en la que Scaloni responde a una pregunta del periodista Germán Paoloski sobre la preparación “para ganar la copa” con una frase inesperada: “No vamos a ir a ganarla”. Luego, completa su mensaje: “Vamos a ir a defenderla”, lo que genera una reacción de orgullo colectivo.

La narrativa de la campaña recorre escenarios variados donde se vive el fútbol, desde bares y hogares hasta calles emblemáticas del país, y destaca la montaña rusa emocional de los hinchas en cada partido. María Victoria Castagnino, Directora de Marketing para Argentina y Uruguay, afirmó: “Defender lo nuestro es una idea que conecta con algo muy profundo de la identidad argentina. Con esta campaña quisimos reflejar esa emoción colectiva que se vive en cada partido y acompañar a los hinchas en esos momentos”.

El despliegue se concreta con una estrategia 360°, producción 100% local, activaciones en miles de puntos de venta, lanzamiento de ediciones coleccionables y promociones que ofrecen la posibilidad de viajar a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La campaña se apoya en la operación productiva de Coca-Cola Argentina, que ejecuta un plan de inversión superior a 1.400 millones de dólares hasta 2028 para ampliar y modernizar plantas, fortalecer su red logística e incorporar tecnología de última generación. Más de 150 mil personas integran su cadena de valor y la red alcanza a más de 260 mil clientes en todo el país.

Leonardo García, Gerente General para Argentina y Uruguay, expresó: “Este Mundial es una oportunidad para expresar quiénes somos hoy en Argentina: una compañía que produce localmente desde hace más de ocho décadas, que invierte y que acompaña a las personas en los momentos que nos unen. La campaña refleja esa convicción y nuestra decisión de seguir apostando al país con una mirada de largo plazo”.

El equipo detrás de la campaña incluye a la agencia WPP OpenX, liderada por Grey Argentina, con participación de creativos y productores como Diego Medvedocky, Marco Milesi, Juan Ure, Gonzalo Fernández, Julieta Margulis, Alan Piñeyro, Matias Amarante y Carolina Bruzzone, entre otros. La productora LANDIA y profesionales como Matias Moltrasio, Nuria Wainstein, Adrian D’Amario, Florencia Gastelu e Ivan Grichener también formaron parte del proyecto.

Coca-Cola, junto a sus socios embotelladores, produce y distribuye en Argentina marcas como Coca-Cola, Sprite, Fanta, Cepita Del Valle, Aquarius by Cepita, Bonaqua y Benedictino, generando empleo para más de 150 mil personas y llegando a más de 200 países en todo el mundo.

Temas Relacionados

Coca-Cola

Últimas Noticias

Aeropuertos Argentina fue premiada como la Mejor Empresa de Gestión Aeroportuaria de Sudamérica

El galardón internacional otorgado en Berlín destacó el crecimiento constante del tráfico de pasajeros y la planificación de inversiones que superan los USD 360 millones para renovar la infraestructura de las terminales argentinas en los próximos años

Aeropuertos Argentina fue premiada como

Adcap conformó un consejo asesor y designó como presidente a Miguel Kiguel

La reciente designación busca fortalecer la estrategia y el análisis macroeconómico de la organización, sumando a Kiguel, especialista en mercados financieros, junto a otros miembros con amplia trayectoria en finanzas e instituciones internacionales

Adcap conformó un consejo asesor

El aeropuerto de Carrasco fue premiado como el Mejor de América Latina y el Caribe

La terminal uruguaya fue distinguida en la categoría de 2 a 5 millones de pasajeros por el Consejo Internacional de Aeropuertos, luego del relevamiento de opiniones de viajeros mediante encuestas globales realizadas por el programa ASQ

El aeropuerto de Carrasco fue

Pampa Energía cerró 2025 con crecimiento en generación eléctrica y mayores reservas en Vaca Muerta

El incremento en las reservas y la extensión del horizonte extractivo consolidan el liderazgo de la firma entre las compañías energéticas del país, favorecida por reglas de mercado más claras y una mayor capacidad de inversión

Pampa Energía cerró 2025 con

Santander Argentina invertirá USD 230 millones en innovación y tecnología en 2026

La entidad bancaria planea fortalecer sus capacidades digitales y físicas mediante la incorporación de inteligencia artificial y nuevas funcionalidades, con el objetivo de transformar la experiencia de sus clientes y empresas a nivel nacional

Santander Argentina invertirá USD 230
DEPORTES
Franco Colapinto correrá la carrera

Franco Colapinto correrá la carrera Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1: largará desde la 16ª posición

Las llamativas declaraciones del DT del Tottenham luego del polémico cambio del arquero: “Ocurren cosas inusuales”

El Seis Naciones 2026 se define entre tres: cómo llegan Francia, Escocia e Irlanda a la última fecha

Polémica por el punto clave que ganó tras un reclamo Medvedev en su pase a semifinales de Indian Wells: “No creo haber hecho trampa

La pregunta sobre el futuro de Julián Álvarez en Atlético Madrid que fastidió a Simeone: “No le hablo a los periodistas, le hablo a nuestra gente”

TELESHOW
Ian Lucas habló por primera

Ian Lucas habló por primera vez tras el escándalo con Evangelina Anderson: “Venía a casa y subía fotos”

Se casa el hermano de Mauro Icardi en una boda llena de incógnitas que alimenta el misterio familiar

El tenso cara a cara entre Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio: ironías, chicanas y una promesa conjunta

Arena, palmeras y mar turquesa: las vacaciones de Fede Hoppe, Maca Rinaldi y su hija Amanda en Miami

Cómo es y cuánto cuesta el paradisíaco hotel de Maldivas en el que se hospedan Wanda Nara y Martín Migueles

INFOBAE AMÉRICA

La NASA prepara el primer

La NASA prepara el primer viaje de astronautas alrededor de la Luna en más de cinco décadas: esta es la fecha del lanzamiento

El narcotraficante Sebastián Marset está camino a Estados Unidos: Rodrigo Paz habló con Yamandú Orsi

El narco uruguayo Sebastián Marset fue extraditado desde Bolivia a Estados Unidos: la DEA se encarga del traslado

Copa Airlines reactiva vuelo nocturno entre Panamá y Caracas

Las Vegas se prepara para romper varios récords de temperatura durante una ola de calor inusual en marzo