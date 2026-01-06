Ualá incorpora a su plataforma seguros de vida y de accidentes personales

Los servicios se dan en asociación con Allianz

Ualá presentó la integración de seguros de vida y seguros de accidentes personales en su plataforma, dando acceso a estos productos a través de una experiencia 100% digital desde la aplicación.

Los servicios, provistos por Allianz, se irán habilitando en forma progresiva.

La propuesta permite que los usuarios coticen y contraten sus pólizas de manera autónoma, con opciones personalizables y precios competitivos que parten desde $2.500 por mes. Las sumas aseguradas alcanzan hasta $100 millones, adaptándose a las distintas etapas y necesidades.

Joaquín Richards, director de seguros de Ualá, expresó: “Queremos que todos los argentinos tengan acceso a proteger a quienes aman a través de un seguro de vida simple. Nos apoyamos en la trayectoria y solidez de Allianz para ofrecer una experiencia digital confiable, ágil y segura”.

La disponibilidad de cada producto dependerá del perfil de cliente, en línea con el objetivo de Ualá de consolidarse como un ecosistema financiero que facilite tanto la gestión del dinero como la planificación y protección personal desde un único lugar.

¿Qué tipos de seguros se podrán contratar?

Desde Ualá, las personas podrán acceder a diferentes opciones de Seguros de Vida y Accidentes Personales según su necesidad:

Seguros de Vida : incluyen alternativas como Vida Esencial, Vida Integral y Vida Plena, con coberturas que pueden contemplar fallecimiento, invalidez y enfermedades críticas. Próximamente los paquetes también incluirán asistencias como telemedicina, descuentos en farmacias y reintegro de gastos de sepelio.

Seguros de Accidentes Personales: opciones como Trabajo Esencial y Trabajo Plus, que brindan respaldo ante imprevistos y gastos derivados de accidentes.