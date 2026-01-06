Networking

Ualá incorpora a su plataforma seguros de vida y de accidentes personales

La fintech amplía su oferta con pólizas de vida y cobertura, disponibles desde la aplicación y con sumas aseguradas de hasta 100 millones de pesos para usuarios argentinos

Guardar
Los servicios se dan en
Los servicios se dan en asociación con Allianz

Ualá presentó la integración de seguros de vida y seguros de accidentes personales en su plataforma, dando acceso a estos productos a través de una experiencia 100% digital desde la aplicación.

Los servicios, provistos por Allianz, se irán habilitando en forma progresiva.

La propuesta permite que los usuarios coticen y contraten sus pólizas de manera autónoma, con opciones personalizables y precios competitivos que parten desde $2.500 por mes. Las sumas aseguradas alcanzan hasta $100 millones, adaptándose a las distintas etapas y necesidades.

Joaquín Richards, director de seguros de Ualá, expresó: “Queremos que todos los argentinos tengan acceso a proteger a quienes aman a través de un seguro de vida simple. Nos apoyamos en la trayectoria y solidez de Allianz para ofrecer una experiencia digital confiable, ágil y segura”.

La disponibilidad de cada producto dependerá del perfil de cliente, en línea con el objetivo de Ualá de consolidarse como un ecosistema financiero que facilite tanto la gestión del dinero como la planificación y protección personal desde un único lugar.

¿Qué tipos de seguros se podrán contratar?

Desde Ualá, las personas podrán acceder a diferentes opciones de Seguros de Vida y Accidentes Personales según su necesidad:

  • Seguros de Vida: incluyen alternativas como Vida Esencial, Vida Integral y Vida Plena, con coberturas que pueden contemplar fallecimiento, invalidez y enfermedades críticas. Próximamente los paquetes también incluirán asistencias como telemedicina, descuentos en farmacias y reintegro de gastos de sepelio.
  • Seguros de Accidentes Personales: opciones como Trabajo Esencial y Trabajo Plus, que brindan respaldo ante imprevistos y gastos derivados de accidentes.

Temas Relacionados

Ualá

Últimas Noticias

BAT Argentina designó a su nuevo country manager

Se trata de Jorge Diego Arguindegui, quien tiene una extensa trayectoria en posiciones de liderazgo en la tabacalera y otras compañías

BAT Argentina designó a su

TGN anunció a su nuevo director Comercial y de Asuntos Regulatorios

Se trata de Carlos Luis Rabuffetti, quien reemplazará de Guillermo Cánovas

TGN anunció a su nuevo

Una calificadora de riesgo confirmó la nota “AAA” del Banco Nación

El informe otorgó la máxima valoración a la entidad y subrayó cifras positivas en gestión, liquidez y créditos

Una calificadora de riesgo confirmó

Verano 2026: todos los beneficios de Banco Macro para disfrutar en las playas argentinas

Hasta el 28 de febrero los clientes de banco podrán disfrutar de múltiples descuentos con sus tarjetas de crédito en paradores, gastronomía, movilidad, espectáculos, y hoteles de todo el país

Verano 2026: todos los beneficios

Banco Galicia habilitó pagos con Pix en Brasil desde su app

Se trata del sistema de pagos instantáneos más utilizado en el país vecino, y ahora está al alcance de todos los clientes de la entidad que viajen

Banco Galicia habilitó pagos con
DEPORTES
Lionel Messi recordó cómo empezó

Lionel Messi recordó cómo empezó su historia de amor con Antonela Roccuzzo y dejó una risueña frase sobre su personalidad

El Australian Open rompe récords en premios y entregará sumas millonarias a los campeones: cuánto ganan ronda por ronda

El Chelsea de Enzo Fernández confirmó a su nuevo entrenador tras la salida de Maresca

Argentina clasificó por primera vez a los cuartos de final de la United Cup y enfrentará a Suiza

La brutal caída de un medallista olímpico que le provocó una fractura de cráneo

TELESHOW
Las primeras horas de Daniela

Las primeras horas de Daniela Christiansson y sus hijos sin Maxi López: “Te extrañamos”

El insólito regalo que recibió Gimena Accardi al aire de su programa en su primer verano soltera

Entre bromas y desafíos, Benjamín Vicuña debutó como conductor en The Balls: cuál fue el pico de rating

Quién es la reina del polo que aconsejó a Laurita Fernández antes de iniciar su romance con Matías Busquet

El fuerte posteo de Wanda Nara que enseguida borró: “Tengo 24 centímetros de razones para estar más relajada”

INFOBAE AMÉRICA

Béla Tarr: claves de una

Béla Tarr: claves de una filmografía que exaltó la belleza de lo insignificante

Depeche Mode estrena en Netflix su film “M”: el tour que marcó una nueva era para la banda

Por qué “Ob-La-Di, Ob-La-Da” tardó 42 horas en grabarse: la historia detrás del bloqueo creativo de McCartney y el giro inesperado que dio Lennon

Los Globos de Oro regresan con ‘Una batalla tras otra’ y ‘Valor sentimental’ como grandes candidatas

Mirra: qué es, de dónde viene y por qué fue uno de los regalos de los Reyes Magos