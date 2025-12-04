BBVA fue reconocido como el “Mejor banco de Argentina”

"Recibir el premio confirma que estamos en el camino correcto: liderando desde la innovación", dijo Jorge Bledel, country manager de BBVA en Argentina (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

BBVA fue distinguido como el Mejor Banco en Argentina por la revista The Banker, del Grupo Financial Times. A su vez, el Grupo BBVA fue premiado como el Mejor Banco de América Latina por su liderazgo en innovación y el carácter pionero en su actividad sostenible, y también como Mejor Banco en Perú.

“BBVA Argentina obtuvo sólidos resultados durante un año marcado por amplias reformas económicas, combinando un desempeño financiero estable con continuas mejoras en productos y servicios digitales”, afirma Silvia Pavoni, editora en jefe de The Banker.

Jorge Bledel, country manager de BBVA en Argentina, afirmó tras la confirmación del galardón: “Recibir el premio de The Banker como mejor banco de Argentina confirma que estamos en el camino correcto: liderando desde la innovación, la digitalización y la cercanía. Este reconocimiento nos inspira a seguir impulsando una banca más humana y sostenible, al servicio del progreso del país”.

La publicación destacó que BBVA en Argentina “obtuvo sólidos resultados gracias a una evolución financiera estable y mejoras continuas en productos y servicios digitales, en un año marcado por reformas económicas de calado”. El jurado también ha considerado “el uso de la automatización y la analítica de datos, sus bajos niveles de mora y los proyectos relacionados con el cambio climático y el crecimiento inclusivo gracias a su programa de financiación sostenible”.