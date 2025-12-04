Networking

BBVA fue reconocido como el “Mejor banco de Argentina”

Una revista del Grupo Financial Times distinguió a la entidad a nivel local destacando que su ejercicio anual, caracterizado por una etapa de vastas reformas estructurales, concluyó con un “desempeño notable”

"Recibir el premio confirma que
"Recibir el premio confirma que estamos en el camino correcto: liderando desde la innovación", dijo Jorge Bledel, country manager de BBVA en Argentina (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

BBVA fue distinguido como el Mejor Banco en Argentina por la revista The Banker, del Grupo Financial Times. A su vez, el Grupo BBVA fue premiado como el Mejor Banco de América Latina por su liderazgo en innovación y el carácter pionero en su actividad sostenible, y también como Mejor Banco en Perú.

“BBVA Argentina obtuvo sólidos resultados durante un año marcado por amplias reformas económicas, combinando un desempeño financiero estable con continuas mejoras en productos y servicios digitales”, afirma Silvia Pavoni, editora en jefe de The Banker.

Jorge Bledel, country manager de BBVA en Argentina, afirmó tras la confirmación del galardón: “Recibir el premio de The Banker como mejor banco de Argentina confirma que estamos en el camino correcto: liderando desde la innovación, la digitalización y la cercanía. Este reconocimiento nos inspira a seguir impulsando una banca más humana y sostenible, al servicio del progreso del país”.

La publicación destacó que BBVA en Argentina “obtuvo sólidos resultados gracias a una evolución financiera estable y mejoras continuas en productos y servicios digitales, en un año marcado por reformas económicas de calado”. El jurado también ha considerado “el uso de la automatización y la analítica de datos, sus bajos niveles de mora y los proyectos relacionados con el cambio climático y el crecimiento inclusivo gracias a su programa de financiación sostenible”.

