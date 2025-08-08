Edesur se sumó a la app Háblalo para personas con problemas para comunicarse

En Edesur ya se puede usar la app

Edesur se incorporó a Háblalo, la aplicación de asistencia comunicacional, para facilitar la realización de trámites en todas sus oficinas comerciales.

De esta manera, se convierte en la primera distribuidora de energía en Argentina en implementar esta tecnología.

“La herramienta está disponible en las oficinas de atención al cliente de la zona de concesión de la compañía. A través del escaneo de un código QR, las personas con dificultades para comunicarse podrán acceder de forma inmediata a una experiencia de atención más fluida e inclusiva”, explicó la distribuidora eléctrica.

Háblalo es una aplicación gratuita desarrollada Mateo Salvatto para asistir a personas con dificultades en el habla, la audición o la comprensión.

Mateo Salvatto

Funciona en 48 idiomas, no requiere conexión a internet y permite convertir texto, pictogramas y frases predeterminadas en voz, y viceversa.

Asteroid Technologies, la empresa creadora de Háblalo, desarrolló además una versión B2B especialmente pensada para empresas y organizaciones que buscan hacer más accesible su atención al cliente. Hoy, esta tecnología ya está presente en más de 50 empresas dando lugar a más de 3.000 espacios accesibles.

“Con esta iniciativa, Edesur reafirma su compromiso con la inclusión y la mejora continua de la experiencia de sus clientes. Este esfuerzo se suma a otras acciones recientes, como la certificación de sus oficinas para la atención de personas neurodivergentes y la implementación de políticas para facilitar la comprensión de clientes con dislexia”, cerró la empresa.