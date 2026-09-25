Finanzas y Negocios

“Cuando te prometen grandes riquezas en poco tiempo, en general eso es una estafa”: cómo evitar las trampas financieras

El especialista en criptomonedas Norberto Giudice explicó cómo identificar promesas de ganancias rápidas, esquemas Ponzi y rendimientos garantizados antes de poner los ahorros en riesgo

Bitcoin se diferencia de otros activos digitales por su trayectoria en el mercado y su función como reserva de valor
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En un contexto en el que las dificultades económicas pueden llevar a buscar alternativas para obtener dinero en poco tiempo, las promesas de rendimientos garantizados y riqueza inmediata requieren cautela. Norberto Giudice advirtió que este tipo de ofertas puede encubrir estafas financieras con criptomonedas y remarcó la importancia de contar con nociones básicas para administrar los recursos.

Durante una entrevista sobre inversiones y criptoactivos, Giudice, conocido en redes como @criptonorber, señaló que la urgencia y la ambición pueden influir en quienes buscan una salida rápida a sus problemas financieros. “Cuando te prometen grandes riquezas en poco tiempo, hacerte millonario en semanas, en general eso es una estafa”, precisó en Infobae en Vivo.

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El entrevistado recomendó desconfiar de los atajos para aumentar el patrimonio. “Yo siempre digo que hay que desconfiar del camino corto”, afirmó. Como punto de partida, planteó una regla de administración del dinero: “Primero gastá menos de lo que te ingresa”.

El especialista Norberto Giudice planteó la necesidad de gastar menos de lo que ingresa como regla básica de gestión del dinero
El especialista Norberto Giudice planteó la necesidad de gastar menos de lo que ingresa como regla básica de gestión del dinero

Los esquemas Ponzi

Para Giudice, la búsqueda de retornos acelerados puede alimentarse de la situación económica de quienes no llegan a fin de mes y de expectativas similares a las que generan la lotería o los juegos de azar. “El peor enemigo de las inversiones es la ambición”, sostuvo.

Entre las modalidades que identificó, mencionó los esquemas Ponzi, que ofrecen pagos iniciales a algunos participantes con el fin de captar nuevos aportantes. “Después los creadores se van con la plata de todos”, describió sobre estas pirámides financieras.

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También puso el foco en las propuestas que garantizan una renta mensual. “Si alguien te dice: ‘Yo te aseguro que vas a tener 20% por mes’, hay que sospechar”, indicó.

Al referirse al mercado cripto, Giudice distinguió a Bitcoin de otras criptomonedas por su antigüedad y su funcionamiento. “Bitcoin ya demostró lo contrario, porque con la antigüedad que tiene ya está como reserva de valor”.

Modalidad de estafa virtual seduce con inversiones y promesas de ganancias fáciles - crédito www.freepik.es
Las promesas de ganancias rápidas y riqueza inmediata suelen encubrir estafas financieras con criptomonedas - crédito www.freepik.es

Sobre el resto de los activos digitales, el entrevistado expresó reparos: “Todas las criptomonedas son estafas hasta que demuestren lo contrario”. En el caso de Bitcoin, mencionó que su código fija un límite de emisión de 21 millones de unidades y que cada cuatro años se produce un halving, un proceso que reduce esa emisión a la mitad.

“Un activo que tiene demanda, que se le reduce la oferta a la mitad, lógicamente sube su precio”, señaló Giudice. Además, explicó que las monedas estables, divisas digitales que mantienen paridad con el dólar, pueden funcionar como una vía de ingreso al mercado cripto.

Por último, advirtió que no recomienda endeudarse para comprar criptomonedas ni otros activos de riesgo. “No le recomendaría a nadie que saque un préstamo para comprar una acción”, afirmó.

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