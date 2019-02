Ahora, según pudo saber Infobae, los abogados de Tecpetrol preparan un recurso administrativo para rechazar los pagos que ya hizo el Gobierno y que pretende corregir con la modalidad de pagar por lo calculado y no por todo lo producido. La acción se tramitará en los próximos días y si bien aún no hablan de escalar el tema a instancias judiciales, es algo que en el Grupo no descartan para el corto plazo si no hay diálogo con el Gobierno.