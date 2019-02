– ¿Cómo los afectó la devaluación?



– Nos afecta, no digo que no, pero no mucho. Las materias primas en general están dolarizadas. Hacer un litro de pintura acá o afuera vale más o menos lo mismo. No se importa mucho y tampoco se exporta mucho, es complicado hacerlo por el valor del flete. Sí exportamos pintura de alta calidad y alta tecnología. Llegamos a India, Israel y toda la región, pero no es un rubro grande.