Un escenario combinado que no hace más que dar oxígeno nuevamente a las estrategias de "carry trade". No obstante, las Lebacs ya no son bajo este sistema el instrumento (hoy, su stock es menor de $200.000 millones y los súper martes se acabaron), sino que la atención –prácticamente diaria- se centra en las tasas y la evolución del stock de Leliq.