“Más incertidumbres que certezas”, la mirada de un dirigente del campo sobre la próxima campaña agrícola tras la sequía

José Martins, hoy en el Seminario donde se lanzó la nueva campaña fina. (Bolsa de Cereales de Buenos Aires)

En el marco del lanzamiento de la Campaña de cultivos de fina, trigo y cebada, el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y Vocero del Consejo Agroindustrial Argentino, José Martins, dijo que el nuevo ciclo se enfrenta con “más incertidumbres que certezas”, y reclamó a la clase política “reglas claras” que se mantengan en el tiempo.

“En lugar de enfocarnos en hablar y proyectar modelos de crecimiento con los riesgos propios del negocio, como clima y precios, tenemos que extremar la imaginación para vislumbrar el futuro contexto político y económico nacional. Enfrentaremos la nueva campaña fina con muchas más incertidumbres que certezas”, dijo Martins, durante la inauguración del Seminario que hoy organiza la Federación de Acopiadores, en la sede de la Bolsa de Buenos Aires.

Sin embargo, el dirigente señaló que hay un contexto positivo que el sector agropecuario podrá aprovechar, de la mano de las oportunidades que sigue ofreciendo el mundo, a través de una mayor demanda y pese al posible crecimiento de la producción mundial, y a lo que se suma una mejor relación insumo/producto. Sobre esto último, los técnicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires plantearon que la campaña fina, en el caso del trigo, se presenta con caída de precios a cosecha, pero que se mantienen en niveles históricos, a lo que hay que sumar la merma en los precios de los fertilizantes, como los nitrogenados. Por otro lado, Martins aseguró que hay que prestar atención a los focos de tensión en la política internacional, como el ataque de Rusia a Ucrania y las amenazas de China, Estados Unidos y Taiwan.

Martins inauguró hoy el Seminario Agrotendencias. (Bolsa de Cereales de Buenos Aires)

A todo esto, José Martins precisó que “hay una cadena agroindustrial dispuesta a seguir arriesgando capital de trabajo propio y de terceros. Todo esto en un entorno donde en términos económicos esta cadena de valor sufrió un impacto negativo peor que la pandemia. Vale recordar que en la lamentable crisis económica generada por la pandemia, vastos sectores perjudicados recibieron políticas y medidas de apoyo para paliar la situación, cosa que no se replicó con nuestro sector”.

Escenario

En un contexto político y económico atravesado por diferentes problemáticas, la mirada del campo y la agroindustria está puesta también en las próximas elecciones. Al respecto, José Martins aseguró en su discurso que “necesitamos de la política, un entendimiento de nuestra actividad. Nada de subsidios ni prebendas. Sólo un escenario de reglas claras sostenibles en el tiempo que den previsibilidad a un sector que invierte y genera divisas, empleo y riquezas de manera federal”.

Por otro lado, recordó la propuesta que el Consejo Agroindustrial Argentino presentó días atrás de cara a las próximas elecciones. “No nos quedamos en la queja. Tenemos una propuesta. Desde el Consejo Agroindustrial Argentino hemos presentado un Plan de Política Industrial para los próximos 10 años, con varios ejes y pensado no solamente en el sector. Buscamos contribuir a una macroeconomía razonable y con foco en la generación de empleo de manera federal, algo importante para reducir los actuales índices de pobreza”.

A modo de mensajes finales en su discurso. José Martins propuso hacia adentro del campo y la agroindustria, “hagamos un esfuerzo de trabajar en conjunto. Discutamos puertas adentro. No ampliemos la grieta generando cantidad de propuestas sectoriales que solo enloquecen o benefician a quienes nos gobernarán”. Y por otro lado, una mención del titular de la Bolsa de Cereales al sector de la política: “La propuesta que hemos elaborado desde el Consejo no está escrita en piedra. fue elaborada con mucha responsabilidad, incluyendo a sectores ajenos a nuestra actividad para asegurarnos que el resultado tenga un impacto positivo económico y social para nuestro país. Mejórenlo, agreguen su impronta, pero por favor no lo cajoneen”.

