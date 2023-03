Sequía: cayó más de un 70% la actividad de las empresas de aviación agrícola

Complicado momento atraviesa la aviación agrícola, como consecuencia de la sequía

La sequía que está provocando enormes pérdidas productivas y económicas, a lo que sumaron las heladas tempranas y la última ola de calor, también impacta en otros sectores relacionados con la actividad agropecuaria. Tal es el caso de la aviación agrícola, donde se estima que la aplicación aérea cayó más de un 70%. Así lo precisaron desde la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FeArCa).

Francisco Casajús, vicepresidente de la entidad, comentó que “el impacto de la sequía se puede considerar grave, nunca vimos una situación similar en los años que llevamos trabajando. Además del bajo nivel de precipitaciones, lo que más daño produjo a los cultivos fueron las altas temperaturas, sumado a una helada entre medio”. Además, señaló que “la campaña fue muy tranquila, aunque aún no terminó estimamos un 50 % menos de trabajo. No tengo dudas de que habrá un retraso en la cadena de pagos, refinanciación en muchos casos y esto se va a reflejar a nivel nacional. Un Gobierno Nacional serio debería tener un plan para años como este, teniendo en cuenta la importancia del aporte de nuestro sector. No sólo es la falta de trabajo por sequía, sino que venimos arrastrando problemas de pago en el exterior por falta de dólares”.

Por otro lado, Alcides Di Piero, miembro de la Cámara de Aeroaplicadores de la provincia de Buenos Aires, sostuvo que “en Chacabuco la sequía afectó en un 100% en el cultivo de trigo, en un 70 % en maíz, en un 50 % en soja de primera y un 95 % en soja de segunda aproximadamente. Mi empresa trabajó sólo un 20% con respecto a un año normal. Nos va a afectar muchísimo por la falta de ingresos y por la brecha cambiaría. Deberíamos pedir una línea de créditos de muy baja tasa de interés, la eliminación de impuestos por lo menos por un año y que se pueda volver a importar repuestos al dólar oficial”.

En el contexto de las medidas que el Estado debería implementar para que el sector pueda hacer frente a la difícil situación, el presidente de FeArCa, Walter Malfatto, señaló que “lamentablemente se perdió la cosecha de trigo y la gruesa va a ser muy floja. El Gobierno tiene que devolver las retenciones de cinco años como ayuda al productor ya que durante 21 años nos saquearon. En el corto plazo se va a cortar la cadena de pago porque mucha gente no va a poder cubrir lo que adelantó”.

Desde la aviación agrícola piden medidas al Gobierno

Y agregó: “El aeroaplicador cumple una un rol fundamental en la sociedad, cuando se trata de ayuda, lo hace y es importante en la cadena de alimentos. El avión cumple una tarea fundamental, solamente se tiene en cuenta cuando hay inundaciones que vienen plagas y el terrestre no puede entrar. Creo que el Gobierno tendría que tener algún plan para los aeroaplicadores como, por ejemplo, combustible subsidiado”.

Más opiniones

Mauricio Fargioni, aeroaplicador de la Cámara de Empresas Agroéreas de Santa Fe (CEASFE), dijo que en su zona de trabajo, que se encuentra repartida entre Santa Fe y Entre Ríos, “fue verdaderamente catastrófico”, ya que la cosecha de trigo se perdió casi en su totalidad, y el maíz y soja vienen muy mal”. Y agregó: “Todo impactó directamente en las aplicaciones aéreas porque desalienta a los productores a gastar en un cultivo perdido. Nuestro trabajo mermó en más del 70%, verdaderamente creo que esto va a traer consecuencias irreparables en la economía regional y nacional”.

En medio de la situación complicada por la que atraviesa el sector, Fargioni comentó que “todos los sectores están perjudicados, desde el mecánico o albañil de nuestros pueblos hasta la cadena de insumos y servicios, ya deberíamos tener un plan de gobierno para paliar esta situación, hasta el momento ajeno a esta crisis histórica. Es el momento en donde debemos estar más unidos que nunca y hablo de todo el sector comprometido en la producción de alimentos, para ayudarnos mutuamente a salir de esto. Ya hay repercusión internacional, pero desde nuestros administradores no tenemos novedades al respecto, debemos aunar nuestras voces y reclamos para que toda la sociedad esté al tanto de esta crisis”.

