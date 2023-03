Wado de Pedro dijo que quiere “unir al peronismo con el campo” y cenó con empresarios en Expoagro

Wado De Pedro, a la derecha, junto a Fernán Saguier, de La Nación, y Jorge Rendo, de Clarín

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro por segundo año consecutivo se acercó al campo participando de la primera gran exposición del sector agropecuario del año, que hasta el viernes se realiza en el Autódromo de la ciudad bonaerense de San Nicolás. Tanto en la cena de expositores de ayer y hoy en la inauguración oficial del evento, el funcionario habló de su rol como productor agropecuario afectado por la sequía y también de la relación actual de la dirigencia con el Gobierno nacional.

De Pedro cenó franqueado por Fernán Saguier, subdirector de La Nación, y Jorge Rendo, presidente del directorio del Grupo Clarín. Hubo en esa mesa otros referentes de esos medios, organizadores del evento rural, como José Aranda, accionista de Clarín, y José Claudio Escribano, exsubdirector de La Nación. También estuvieron los ejecutivos de Techint, Martín Berardi y David Uriburu; y el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, entre otros.

El ministro del Interior ayer durante un encuentro con el campo en San Nicolás

El funcionario se mostró junto al Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo; el Secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, y también se hizo presente el ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez.

El titular de la cartera de Interior aclaró anoche, en su discurso durante la cena de expositores, que hablaba como cuarta generación de productores agropecuarios en el interior de la provincia de Buenos Aires. Posee un establecimiento rural en el distrito de Mercedes, y aclaró que también hace frente a la sequía que golpea a diferentes regiones del país y que según las estimaciones privadas se podrían exportar divisas de las exportaciones por más de 20.000 millones de dólares.

Al respecto, De Pedro dijo que hicieron rollos con maíz y le rindió “solo 20% de lo que salía siempre. Mientras un poco más allá, la alfalfa, el maíz y la soja se marchitaban”. Además, aseguró que la actual situación climática adversa es consecuencia del “cambio climático”, y por otro lado no brindó detalles de si el Gobierno estudia nuevas medidas para los productores damnificados por la sequía, mientras continúa el reclamo de los dirigentes de la Mesa de Enlace de soluciones de fondo a los problemas que está provocando la sequía.

De Pedro fue uno de los oradores de la cena de apertura de Expoagro

Por otro lado, en esta jornada y previo a la inauguración de la exposición en San Nicolás, el ministro del Interior realizó declaraciones radiales donde señaló que “uno de los desafíos que tenemos es volver a unir al peronismo con el campo”, y agregó que esa fuerza política “promueve, protege y fomenta todo modelo productivo que lleve dignidad y empleo a las familias argentinas. Y al decir campo también estoy generalizando y estoy cayendo en el mismo error. Para nosotros no hay federalismo, no hay arraigo si al sector agropecuario no le va bien, porque en el interior de la Argentina gran parte de la población vive del sector agropecuario. En los gobiernos nuestros, del peronismo, al campo le va muy bien, no solo a la industria metalmecánica sino a todo el ecosistema. También se invierte más en ciencia y tecnología, se desarrollan productos nuevos”.

Producción

Además, el funcionario y posible candidato a presidente de la Nación en las próximas elecciones, dijo que “si uno visita el norte argentino, las economías regionales, y entendemos eso también como campo, vemos que el peronismo estuvo siempre al lado fomentando, promoviendo y protegiendo”, destacó de Pedro, quién además resaltó que “no hay federalismo, no hay arraigo si al sector agropecuario no le va bien porque en el interior de la Argentina gran parte de la población vive del sector agropecuario”.

La mesa principal de la cena de ayer

Por otro lado, aseguró que el campo “convive permanentemente con el Estado, con el Gobierno. Es un sector que recibe muchísima ayuda. Es un sector, sobre todo también en los gobierno nuestros, donde la industria metalmecánica vinculada al agro crece mucho. La industria de la maquinaria agropecuaria es parte del arraigo, es parte de la vida de los pueblos del interior. así que parece que hay ruido, pero la verdad es que hay muchísima más convivencia que lo que el ruido que hay”.

