“Rulo de la Vaca Vieja”: uno de los frigoríficos apuntados por el Gobierno se defendió ante acusaciones de subfacturación

Un frigorífico se defiende ante la denuncia del Gobierno sobre supuestas subfacturación en las exportaciones de carne

El apoderado del frigorífico Recreo, Antonio D’Angelo, negó que la empresa de la que empresa de la que es parte haya participado en maniobras de subfacturación en exportaciones de carne de vaca denunciadas por la Aduana días atrás y aseguró que no recibieron hasta el momento ninguna comunicación desde el mencionado Organismo respecto a estas acusaciones.

“Rulo de la Vaca Vieja”: la Aduana detectó 523 operaciones por las que 22 frigoríficos subfacturaron casi USD 12 millones en exportaciones de carne Las ventas tenían como destino principalmente a China, Chile y Brasil y se hacían a través de traders ficticios. Según el organismo, mediante un “juego” con las categorías de calidad informaban valores irreales y evadían el pago de retenciones y Ganancias.Las empresas involucradas VER NOTA

Hace algunos días la Dirección General de Aduanas-AFIP informó la detección de 523 maniobras de subfacturación en permisos de embarque de exportaciones de carne vacuna durante el período 2021-2022. Según el informe, se verificaron subfacturaciones de parte de 22 frigoríficos exportadores por un monto total de USD 11.908.320. Entre ellos, indicaron, se encontraba el frigorífico santafesino Recreo, con unas 800 toneladas.

“Nosotros negamos totalmente esto y siempre estamos dispuestos a este tipo de verificaciones. Tenemos al Senasa permanentemente en nuestra planta las 24 horas del día y auditorías de la Dirección de Control Comercial Agropecuario (ex ONCCA) y no tenemos comunicación de ningún tipo de organismos de contralor hasta la fecha. La Aduana no nos notificó nada”, dijo D’Angelo a Infobae. En la Aduana marcaron que en su mayoría, las exportaciones tenían como destino final a China, Chile y Brasil y las operaciones se refacturaban a través de traders sin sustancia económica en Chipre, Uruguay, Suiza y Estados Unidos.

La carne argentina ya es hasta 12% más cara que en Brasil, pero sigue siendo más barata que en Chile y Uruguay Así lo refleja una comparación del precio promedio de 8 cortes en la primera semana de febrero, luego del aumento del 27,3% que tuvieron durante enero los precios cárnicos en la Argentina. Los datos corresponden a un informe del Ieral de la Fundación Mediterránea y la Sociedad Rural del Noreste Santiagueño VER NOTA

“La mercadería se embarcaba directo desde Argentina a Brasil, pero en el medio se refacturaba la operación desde un trader en Chipre o Estados Unidos, que no le agregaba nada al producto final, pero le sumaba una “comisión” del 30% a la operación. Esta diferencia era una utilidad irregular de los frigoríficos argentinos, que la dejaban en el exterior para no liquidar los dólares en el Banco Central, reducir los derechos de exportación y evadir el impuesto a las Ganancias” señalaron fuentes del Gobierno.

El Gobierno avanza con los controles a las exportaciones de carne. (Foto NA: PRENSA AFIP)

Al respecto, D’Angelo sostuvo que “esta información que salió nos llamó la atención porque no habíamos tenido ninguna notificación de ningún órgano contralor. Estamos exportando a China desde 2018, siempre con buenas referencias. Anteriormente exportamos a Rusia y otros destinos menores y nunca un organismo nos ha dicho esto. Quiero entender que nos involucraron en un ‘rulo’, que no se si es cierto, en el que se comercializa vaca categoría D y en realidad es vaca C. Nosotros realmente exportamos vacas D y este control la gente de la ex ONCCA, que es la que verifica este tipo de negocios los tenemos cada 60 días haciéndonos un control exhaustivo y ven qué tipo de vaca ingresa, cuál se tipifica y cuál se exporta. Por eso nos llama la atención”.

Precio de la carne: cuál será el impacto de las medidas del Gobierno para los consumidores La cadena de ganados y carnes asiste a un escenario de reacomodamiento de precios en relación al 2022. La hacienda aumentó entre un 25 y 35% desde el inicio del año. Qué pasará en los grandes supermercados y en las carnicerías VER NOTA

D’Angelo indicó que el frigorífico se vale de los servicios de un traders para el comercio internacional dado el tamaño de la empresa. “Nosotros, por ser un frigorífico chico y no tener un departamento de comercio exterior, nos manejamos con traders, eso es cierto. No tenemos gente que está recorriendo el mundo contactando clientes, sino que los tenemos a través de distintos traders que acercan las partes, pero a partir de ahí es todo normal y lo hace todo el frigorífico”.

Por último, señaló que “otro tipo de sorpresa es que dicen que son 22 frigoríficos los que hacen esto, pero solo nombran a cinco de Santa Fe y Entre Ríos y no sabemos a qué se debe”, al mismo tiempo que afirmó que “vamos a recurrir a la Aduana para ver de qué se trata, si hay algún error y cómo se puede subsanar algo que nosotros creemos que no ocurrió”.

El rulo de la Vaca Vieja

Desde Aduana detallaron cómo funciona una habitual maniobra fraudulenta de las exportaciones de carne argentina a China. Según el organismo, hay empresas que “juegan” con las categorías de calidad para evitar controles e informar valores de exportación irreales. Para entender cómo funciona la maniobra, primero se debe identificar cuáles son las clases de exportación que puede declarar un frigorífico. Por un lado está la exportación “Tipo A” o “Especial joven” de 430 kilogramos. En ese caso se faena sólo el 1% para consumo interno. En la “Tipo B” o “Especial adulta” de 430 kg, se faena el 8% para consumo interno.

Según la Aduana, hay empresas que “juegan” con las categorías de calidad para evitar controles e informar valores de exportación irreales

También existe la categoría “Tipo C” o “Regular”, que consta de ejemplares generalmente de dos pariciones. En ese caso se faena el 34% y las res con hueso pesa 200 kilos. Por otro lado, están la “Tipo D” o “Conserva buena”, también denominada “Vaca vieja” y la “Tipo E” o “Conserva inferior”, también conocida como “Vieja de descarte”. Antiguamente esas antes no tenían mercado y se vendían por poco dinero o morían en el campo, porque era más caro el flete que lo se facturaba por su venta. Sin embargo, en China hubo un “boom” por la Vaca vieja que volvió el negocio rentable. En ese caso, se faena el 57% y se exporta a China en su totalidad.

Ahora bien, el rulo de algunos exportadores consiste en hacer pasar una vaca regular (C), por una vaca vieja o conserva (D y E). Desde Aduana explicaron que esto les genera un doble beneficio, porque no solo saltean los controles de Senasa, sino que además les permite potenciar la subfacturación, ya que el precio de la “vaca vieja” es considerablemente inferior al de la “vaca regular”.

“Los frigoríficos incrementaron a 12 mil toneladas los registros de exportaciones de “vaca vieja” en un mes promedio, cuando lo normal sería 7 mil toneladas. La investigación de la Aduana apunta a que en realidad esas 5 mil toneladas adicionales son vaca regular “C”. Además de subfacturar la exportación y dejar dólares en el exterior sin liquidar por el Banco Central, los frigoríficos desabastecen el mercado local” indicó una fuente de la Aduana al tanto de la investigación.

En concreto, los frigoríficos aparte de Recreo sobre los cuales la Aduana puso la lupa, y ya generó alertas de canal rojo por los rulos exportadores con “vaca vieja”, son Login Food (550 tn mensuales promedio), Ruyi (700 tn), Procesadora Ganadera Entrerriana (650 tn) y Black Bamboo (350 tn). También está en la mira el Frigorífico Alberdi (430 tn), empresa vinculada a otro grupo exportador que dejó sin liquidar un importante volumen de divisas por exportaciones de productos agrícolas.

Seguir leyendo: