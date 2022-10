Los productores de huevos aseguran que pierden contra la inflación y critican la política crediticia oficial

Preocupación en la producción de huevos por el contexto inflacionario que atraviesa la Argentina. (REUTERS/Franck Prevel)

Los productores avícolas aseguran que el precio de sus huevos no logran superar el índice de inflación desde marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia, y señalaron que hoy los valores de este alimento están 15 puntos porcentuales por debajo del costo de vida que se registró en los últimos dos años. También expresaron su malestar por la falta de efectividad que tuvieron los anuncios que en materia crediticia se realizaron durante las gestiones de Matías Kulfas y Daniel Scioli, en el área de Producción.

Javier Prida, presidente de Cámara de Productores Avícolas de la República Argentina (CAPIA), afirmó en diálogo con Infobae que “es injusto decir que el huevo está caro, ya que durante todo el 2020 y 2021 el aumento aplicado se ubicó por debajo de la inflación. Desde el comienzo de la Pandemia en marzo de 2020 estamos 15% por debajo de la inflación”. Además, comentó que mientras que el kilo de milanesas vacunas ronda los $1.400 y la de pollo asciende a $600, hoy un kilo de huevos vale 350 pesos.

Y agregó: “El huevo en cualquier parte del mundo sale la docena entre 3 y 4 dólares, y en la Argentina está cerca de 2 dólares, mientras que al productor se le paga poco más de un dólar. No es que no están caros los huevos sino que el salario no vale. Hace cuatro años un jubilado ganaba 750 dólares al valor oficial y hoy gana 320 dólares. El problema no es que sea caro sino que no alcanza”.

La reflexión realizada por el titular de CAPIA se desarrolla durante la Semana Mundial del Huevo, que finalizará el viernes, donde el objetivo es difundir los beneficios de un alimento con muchos nutrientes y muy fácil de preparar. Según los datos aportados por la entidad, en nuestro país se constata un crecimiento sostenido en el consumo, que alcanza los 300 huevos por año per cápita. De esta manera Argentina se transformó como el quinto consumidor mundial de huevos, detrás de México, Japón, Colombia y China.

El consumo de huevos en la Argentina alcanza los 300 huevos por año per cápita. (Andina)

También desde CAPIA objetaron el impacto que provocó ajustar sus costos de producción de huevos, al aumento que le impuso contar con un valor de $72.000 de la tonelada de soja como alimento durante todo el mes de septiembre pasado, mientras que en agosto pasado dicho precio no superó en promedio los $60.000. “Esto no lo pudimos trasladar a precio final. Hay que producir todos los días y tenemos que vender diariamente nuestra producción y no podemos especular. Quien crea que podemos trasladar cada aumento que tenemos al consumidor, no tiene ni idea ni conoce nuestro mercado. Hoy tenemos aumento de combustibles, envases, cereales y mano de obra y no se puede trasladar a precio final en forma lineal”, aseguró Prida.

Financiamiento

Por otro lado, Javier Prida también cuestionó las gestiones que encabezaron en el área de Producción del Gobierno Matías Kulfas y Daniel Scioli, quienes habían realizado anuncios de líneas de financiamiento para promover el desarrollo avícola. Al respecto, el titular de CAPIA precisó que en definitiva “nunca se concretaron de manera efectiva los anuncios en materia de financiamiento”.

En ese sentido, recordó que en 2021 hubo anuncios de líneas crediticias “con bombos y platillos”, y agregó: “Primero se promovieron fondos por unos $ 1.200 millones que fueron ocupados rápidamente por el sector pollos, y luego se anunciaron otros por $ 12.000 millones que nunca fueron monetizados. Desde el sector privado presentamos carpetas, papeles y nunca fueron monetizados. En el último Día de la Avicultura, Daniel Scioli, junto a Julián Domínguez, en Agricultura, anunciaron créditos por $30.000 millones y no nos dieron nada. Nos hicieron perder el tiempo presentando nuevamente carpetas, papeles y haciendo análisis con los bancos y contadores”.

