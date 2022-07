Paro del campo: la Mesa de Enlace reclama en el emblemático cruce de rutas que fue epicentro de la protesta de 2008

(Franco Fafasuli)

Desde Gualeguaychú, Entre Ríos - El campo ya se moviliza hoy en diferentes puntos del país, en el marco de una jornada federal de demanda que incluye un cese de comercialización de granos y hacienda por 24 horas.

El epicentro de la movilización es en la ciudad de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, dónde desde el mediodía los dirigentes de la Mesa de Enlace encabezan una asamblea de productores dónde desde temprano, y a la vera de la ruta, se escucharon críticas al Gobierno por la actual política para el sector, pero también mensajes a la oposición. Se trata de las cuatro agrupaciones que nucleas a buena parte de los productores: CRA, la Rural, Coninagro y Federación Agraria. Hay que sumar también a los Autoconvocados, de relativo peso en los últimos meses.

La asamblea se hace el emblemático cruce de las rutas 14 y 16, un recordado lugar de la protesta del campo en 2008 por las retenciones móviles.

El campo asegura que el paro tiene un muy alto acatamiento. Como destacó hoy Infobae, el flamante Mercado Agroganadero de Cañuelas ingresaron solamente 224 animales, transportados por 8 camiones. La cifra es muy inferior en comparación a otros días cuando el promedio se ubica en torno a las 10.000 o 11.000 cabezas.

(Franco Fafasuli)

Desde temprano, en una jornada muy fría, pero con sol pleno y cielo despejado, se fueron ultimando detalles en el lugar de la asamblea, dónde fueron llegando los primeros productores con banderas argentinas y se aguarda en el lugar una caravana de productores con camionetas y tractores desde el kilómetro 83 de la ruta 14, mano al sur.

“Este el comienzo de un plan de lucha. Lo que pase luego lo iría decidiendo en cada entidad. Estamos alzando la voz para mostrar lo que nos pasa, que no siempre es lo que el gobierno dice”, dijo esta mañana Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, en declaraciones televisivas.

“Tomamos mal lo anunciado por Batakis. Al campo se lo ve como una fuente de recursos fiscales, como algo que sirve sólo para recaudar. No se habla de crecimiento ni de inversión. Nadie invierte si confianza ni certidumbre” , destacó. Cuando se le preguntó sobre posibles subas de retenciones, el dirigente aseguró que “sólo pueden subir si pasa por el Congreso”. “Veremos”, afirmó.

Jorge Chemes, de CRA (Franco Fafasuli)

La portavoz presidencial Gabriela Cerruti calificó la medida de fuerza como “un paro político de las patronales que no tiene ningún motivo“. “Los temas que ellos ponen en discusión, como la falta de gasoil, fueron temas en algún momento. Sostener un paro por un reclamo ya solucionado... Son decisiones políticas que toman las entidades. Esperemos que no impacte demasiado en los que trabajan todos los días”, criticó la funcionaria en declaraciones a la radio AM530.

Para Cerruti, “los sectores concentrados” presionan de todas las formas posibles “para conseguir una devaluación, cosa que ya dijeron la ministra (Silvina Batakis) y el Presidente (Alberto Fernández) que no va a suceder”.

Mesa de Enlace

Ayer la Mesa de Enlace renovó sus críticas al Gobierno de Alberto Fernández durante una conferencia de prensa que se realizó en la sede de la Sociedad Rural local.

El trailer con el escenario, esta mañana temprano

“El Gobierno está viendo una película equivocada sobre lo que pasa en el campo, cuando se habla de crecimiento y desarrollo y tenemos un 50% de pobreza, y con muchas de nuestras producciones en una situación de extrema gravedad “, dijo Chemes, quien destacó el buen diálogo que existe con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, “pero la realidad es que los resultados son magros. El diálogo siempre lo vamos a tener abierto, porque no hay que dinamitar puentes, pero también podemos dialogar y tomar medidas de protestas que muestren claramente que se siguen equivocando y que no se corrigen los errores que se han cometido”.

Justamente horas antes, Domínguez se había pronunciado en contra del cese de comercialización: “El clima que se vive en el sector no es el clima que transmiten los dirigentes, se lo he transmitido a ellos personalmente, y yo recorro el campo no me quedo en el escritorio. Con este barullo que el mundo tiene, con esta guerra, donde los precios se fueron por las nubes y los precios de los fertilizantes este año se duplicaron, la confrontación no es el camino y me parece que hay que cooperar”.

