Luego de la frustrada movilización al Obelisco por la falta de gasoil, los transportistas aseguraron que seguirán con los cortes

Un operativo policial impidió que los transportistas lleguen a la Capital Federal. (Franco Fafasuli)

Tras la frustrada movilización a la zona del obelisco, en pleno centro porteño, los transportistas de carga continúan con su medida de fuerza por tiempo indeterminado, en medio del reclamo por el faltante de gasoil y la actualización de la tarifa de flete de granos. Todo esto en medio de la conmoción por la muerte de un camionero luego de ser atacado a piedrazos cuando quiso evitar un piquete de transportistas en la ciudad de Daireaux, en el interior de la provincia de Buenos Aires.

Ante la falta de soluciones por la escasez de gasoil, un grupo de transportistas organizó hoy una caravana de camiones hacia el centro de Ciudad para visibilizar el descontento del sector. Sin embargo, las autoridades porteñas desplegaron un importante operativo con personal de Infantería sobre ese acceso a la Capital Federal por zona Sur y no dejan pasar los camiones.

La concentración en el centro porteño, organizada junto a la CTA Autónoma, estaba programada para las 11 horas. Pero un operativo de policía del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el ingreso del Puente Pueyrredón, impidió el paso de los transportistas a bordo de sus camiones. Al respecto, el ministro de Seguridad y Justicia del gobierno porteño, Marcelo D’Alessandro, al referirse al funcionamiento del operativo y destacó que “las alertas tempranas actuaron muy bien”.

Además, el funcionario cuestionó a las autoridades nacionales y de la provincia de Buenos Aires porque hoy no había presencia de efectivos de fuerzas federales sobre el Puente cuando “siempre están”. Y agregó: “Hay reclamos legítimos, pero no pueden afectar la vida de cientos de miles de personas. Hacemos lo imposible para que la gente tenga la vida lo menos complicada”.

Daniel Rumbau, delegado del gremio SUTAP, hoy durante el acto en el obelisco junto a la CTA Autónoma. (Adrián Escandar)

A pesar de que no se les permitió avanzar con los camiones, representantes de los transportistas participaron del acto que realizó la CTA Autónoma en el obelisco, donde hubo fuertes críticas al Fondo Monetario Internacional, y al impacto de sus políticas en el país. Daniel Rumbau, Delegado Regional del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (Sutap), uno de los sectores que organiza la medida de fuerza por tiempo indeterminado, cuestionó el accionar del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, y responsabilizó al ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, y al Secretario de Energía, Darío Martínez, por la crisis que enfrenta el sector.

Repercusiones

Tras el acto en el centro porteño, Rumbau en diálogo con Infobae sostuvo que “hace más de 10 días que estamos movilizados. El país se encuentra prácticamente parado por el reclamo del faltante de combustible, por el reclamo de insumos y por las pésimas tarifas con las que tenemos que trabajar. Nos preocupa que ante esta situación, nadie nos atiende y no hay respuestas a nuestros reclamos. Hacemos responsable de todo esto al ministro de Transporte y el Secretario de Energía, quienes solamente hablan con las cámaras de transportistas que son sectores en los cuales no nos sentimos representados”.

Además, en relación al lamentable hecho en Daireaux donde un camionero falleció luego de ser atacado a piedrazos cuando quiso evitar un piquete de transportistas en esa zona de loa provincia de Buenos Aires, Rumbau señaló que “estamos consternados con lo que ha sucedido y lamentamos el hecho. Ese corte de ruta no estaba dentro del organigrama de bloqueos que nosotros organizamos y que habían sido informados a las autoridades, y lo llevaban adelante personas que nos forman parte de nuestros gremios, y si son autoconvocados. A todo esto, si los funcionarios nacionales nos hubieran recibido para dialogar, no estaríamos cortando las rutas del país. No vamos a levantar la medida de fuerza hasta que nos reciban en Transporte y Energía”.

Ayer mataron a un camionero que esquivó un corte en la ruta 65, en la provincia de Buenos Aires.

A todo esto, desde la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) emitieron un comunicado donde expresaron que “repudiamos de manera categórica el hecho ocurrido en la tarde de ayer que le costó la vida a un chofer contratado por una empresa asociada a la Federación Faetyl. Consideramos que los hechos de violencia llevan a más violencia y ninguna situación, por más extrema que sea, puede justificar de manera alguna lo ocurrido en la Ruta 65, en la localidad de Daireaux”.

También en el pronunciamiento de la entidad se reiteró el pedido para que el Gobierno convoque a las Federaciones con representación para encontrar una solución a la situación que desde hace más de 60 días se viene denunciando. “Nuestra posición siempre ha sido y será el diálogo y el consenso. Acompañamos a la familia del conductor en este duro momento”, concluyó el comunicado.

Por último, la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL) también se pronunció sobre lo sucedido en Daireaux: “Expresamos nuestro pesar y repudio por el trágico hecho, y repudiamos la inexplicable violencia que desencadenó en este brutal suceso e instamos a las autoridades a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la libertad de tránsito en todo el territorio nacional, así como llevar a la justicia a quienes resulten responsables. Acompañamos a la familia y amigos de Guillermo Jara en este doloroso momento”, resaltaron los integrantes de la entidad.

