Reacción del campo a la idea oficial de una empresa estatal que intervenga en el mercado de granos: “Pretenden fundir al productor”

Preocupación en el campo sobre las últimas declaraciones de Alberto Fernández.

La dirigencia rural expresó un amplio rechazo a las declaraciones de Alberto Fernández, que en una entrevista reflotó la posibilidad, que había quedado archivada tras el fracaso inicial de intervenir y expropiar la agroexportadora Vicentin, de crear una empresa testigo “para ordenar” el mercado de comercialización de granos y de alimentos en general.

El nuevo desencuentro profundizará el conflicto entre el Gobierno y el sector alimenticio y agroexportador, el más productivo y eficiente y principal aportante de divisas del país, y aumentará la incertidumbre en la toma de decisiones de inversión.

El presidente manifestó a Página/12 que si bien en 2020 desistió del intento inicial de estatizar Vicentin, porque –según explicó- “le hubiera hecho un favor a los acreedores, no a la Argentina”, pero agregó que el gobierno siguió trabajando en la iniciativa y que “ahora hay un escenario donde, tal vez, podamos hacer algo. No digo que esté seguro, pero sí que tenemos un escenario más favorable que aquel”.

Las declaraciones se publicaron días después de conocerse la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de suspender el concurso de acreedores de Vicentin, que se tramita en el juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista, a cargo de Fabián Lorenzini, que ahora deberá enviar las actuaciones al máximo tribunal. Luego habrá que aguardar más definiciones en el proceso por la deuda de la empresa, que supera los 1.300 millones de dólares.

Insistente

En este escenario, el Gobierno volvería a avanzar sobre el sector alimenticio y agroexportador de la mano de un plan que ya no sería el aumento a las retenciones para “desacoplar” los precios sino de reforzar con la estructura y activos de Vicentin a YPF Agro, para que esta intervenga en todo lo relacionado al comercio exterior, para tener directa injerencia en la provisión de divisas e incidir en la formación del precio de los alimentos.

YPF Agro se ha posicionado como una empresa de soluciones para la nutrición y protección de cultivos, con una amplia gama de productos y servicios que ofrece a los productores, desde la pre-siembra hasta la post-cosecha. En esa línea se consolidó en 2021 como la proveedora de insumos y servicios para el campo argentino más importante, con una facturación cercana a USD 2.000 millones, a través de más de 100 distribuidores.

Gabriel De Raedemaeker, Vicepresidente de CRA.

Gabriel De Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), dijo a Infobae: “sin lugar a dudas esta gente es perseverante y buscan de alguna manera meterse en el comercio de granos y regular el precio de los alimentos. Lo que está pasando con los combustibles actualmente es lo que hacen en YPF, no me quiero imaginar si se meten de manera importante en el comercio de granos y desincentiva la producción de la misma manera que lo está haciendo con el gasoil y los combustibles en general. Además no podemos dejar de reclamar que la Justicia actúe de manera independiente y defendiendo los principios fundamentales de propiedad privada , que está en discusión en este tema de Vicentin”.

“Lo que está pasando con el gasoil actualmente es lo que hacen en YPF; no me quiero imaginar si se meten en el comercio de granos (De Raedemaeker, vicepresidente de CRA)

Por su parte, Juan Monin, integrante del Grupo Independencia y referente de la Sociedad Rural de Sachayoj, comentó: “lo que pretende el Gobierno es quedarse con el comercio de granos y fundir al productor, algo que buscan desde el 2008. Hasta el momento han demostrado que son ineficientes para competir en lo que sea, y este negocio es de competencia y en el juego de oferta y demanda, y de quien brinda un servicio mejor. El Gobierno no está preparado para esto. Lo que pasa es que están tan desesperados por hacer caja de cualquier lado. El kirchnerismo no solamente quiere quedarse con la totalidad del negocio agropecuario, sino también quedarse con los campos y los pocos productores que quedan que sean lacayos de ellos”.

Desde el ámbito del Congreso de la Nación también opinaron sobre las expresiones del presidente. El diputado nacional por Juntos por el Cambio por la provincia de Formosa, Ricardo Buryaile, aseguró que “hay que imaginarse los alimentos de los argentinos en manos de una empresa como YPF que nos hizo faltar el combustible, mañana nos hace faltar los alimentos. El problema no es la empresa de alimentos, lo que hace falta es un Gobierno que sepa a dónde va, con un problema de la Argentina que es s su estructura logística e impositiva, es la falta de ideas de funcionarios como el presidente de la República”.

