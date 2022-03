Siguen las criticas del campo al secretario de Comercio: “Feletti siempre busca sacarse la culpa de su ineptitud”

Conferencia De Prensa De Roberto Feletti

Aumenta la tensión entre el Gobierno y el campo por el aumento de las retenciones a los subproductos de la soja y por las últimas declaraciones del Secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien acusó al sector de haber realizado un “ataque especulador”, en medio de la suba de precios de los alimentos. Desde diversos sectores salieron a instalarse en la polémica.

Tras las medidas que adoptó el Gobierno de aumentar las retenciones y crear un fondo estabilizador del precio del trigo, el funcionario expresó que en el campo “especulan para comprarse 4x4 y más departamentos en Miami”. Las respuestas del sector llegaron de inmediato.

En relación a las declaraciones de Feletti, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, sostuvo que “la estupidez que dijo este hombre no vale la pena contestarle. Pero si hay que recordar que en 2008 la entonces presidenta hablaba del ´yuyito´ y cuando el enojo del productor comenzó a expresarse en las rutas, decía que era el piquete de la abundancia por las 4x4. Esta gente no entiende nada. Pasaron 14 años y seguimos hablando de lo mismo”.

El dirigente agropecuario agregó en declaraciones radiales: “Esa es la manera que tienen de gestionar algunos funcionarios del Gobierno. Y digo algunos porque hay que separar con quién se puede hablar y con quién no se puede hablar. Pero este tipo de dirigentes como el señor Feletti lo que hace siempre es sacarse la culpa de su ineptitud, porque no puede solucionar un problema y pone la culpa en otros”.

Nicolás Pino, presidente de la Rural.

Además, el dirigente hizo a un costado de esta polémica al titular de la cartera agropecuaria, Julián Domínguez. “Esto no significa que me ponga de acuerdo con el ministro, con quien dialogamos y muchas veces sobre los planteos que hacemos no nos podemos de acuerdo. Pero no existe una agresión hacia el sector y hacia la persona del productor, tratándolo de avaro y especulador, cuando todos saben que los productores no ponemos los precios. Los precios los pone el mercado y nosotros ponemos a disposición de los mercados lo que producimos”.

Por otro lado, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, también expresó el malestar que generó en el mundo agropecuario las declaraciones de ayer del secretario de Comercio Interior. “Las declaraciones nos generan una sensación de bronca e injusticia por estar escuchando algo tan irreal y tan diferente a lo que realmente nos ocurre. Y eso nos hace pensar lamentablemente que el secretario está muy mal informado, que es algo que me preocupa porque un funcionario de ese nivel tendría que saber lo que pasa realmente con el campo. Y si no es así, la segunda opción es que siguen buscando un escenario de conflicto”, señaló el dirigente del campo en declaraciones a CNN Radio.

La industria molinera

A través de un comunicado, la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), una entidad que representa el 96% de la molienda de trigo del país, se pronunció en torno a la polémica en el precio de los alimentos. “La molinería no especula, solo produce y abastece”, es el titulo del documento.

La entidad, que presidente Diego Cifarelli, reconoce la gravedad del problema inflacionario que pega de lleno en el poder adquisitivo de la población y afecta de manera especial a las familias mediante el precio del pan. Al respecto, se aclaró que “la industria nunca buscó evadir los problemas ni especular con las soluciones. La molinería demostró siempre su predisposición al diálogo con todos los Gobiernos democráticos para contribuir a una solución y disipar las tensiones de mercado”.

En ese sentido, aclararon que en plena cosecha, el abastecimiento de trigo se realiza en su gran mayoría mediante operaciones llamadas “a fijar”. También la industria molinera señaló que “la recepción del trigo se encuentra mediada por un contrato de concesión y la fijación del precio se realiza de forma independiente y posterior a la entrega física al molino, a medida que se produce la molienda. De esta manera, es un error considerar al stock de trigo en los molinos con precio “a fijar” como trigo disponible, ya que es tenencia pero no propiedad”.

“La molinería no especula, solo produce y abastece” (FAIM)

A modo informativo, se recordó que en base a datos del ministerio de Agricultura al pasado 2 de marzo, las compras que realizó la molinería fueron de 1.680.600 toneladas de trigo, de las cuales 398.900 toneladas fueron con precio a fijar. “Esto implica que la industria, sin comprometer su patrimonio, tiene que haber molido un máximo de 1.281.700 toneladas de trigo. Según las estimaciones de molienda de FAIM y del Ministerio para febrero de 2022, la industria lleva molidas para el periodo diciembre/21-febrero/22 un volumen cercano a 1.400.000 toneladas de trigo, que contemplan el carry de la campaña previa. Es decir, queda demostrado el compromiso de abastecimiento regular del mercado que guarda relación con el trigo efectivamente adquirido”, agregaron.

Frente a la actual situación inflacionario, la Federación expresó que más allá de tener una mirada diferente a las políticas públicas que se han implementado, “no buscará torcer su trayectoria de búsqueda de concordancia, dado que asume que el objetivo prioritario es dar una solución a los precios al consumidor. La molinería estará a disposición de la sociedad siempre, redoblando esfuerzos con la única premisa de poder seguir acercando un producto tan esencial y necesario para todas las mesas y alacenas del país, porque es con orgullo la primera industria nacional”, concluyó el documento.

