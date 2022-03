Las críticas del campo al discurso de Alberto Fernández: “La disociación entre la realidad y lo que percibe el Gobierno es abismal”

Jorge Chemes, presidente de CRA, una de las entidades que componen la Mesa de Enlace

La dirigencia del campo salió a cuestionar el discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, con motivo de la inauguración de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. La relación entre el sector productivo y el Poder Ejecutivo atraviesa momentos de desencuentros, como consecuencia de la intervención oficial en los mercados agropecuarios y las restricciones a la exportación de carne vacuna.

Al respecto, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, dijo: “La disociación entre la realidad y lo que percibe el Gobierno es abismal. No escuchamos respuestas a problemas urgentes, reales y concretos para que el país arranque mañana. No hay margen para más dilaciones. Tengo toda la sensación de vivir en un país diferente a lo que está planteando. Lo que escuchamos son expresiones de deseo, pero en ningún momento resaltaron cómo vamos a llegar eso. No fueron claros en las medidas. Escuchamos medidas que no apuntan a solucionar problemas estructurales para solucionar la economía del país”.

Y agregó: “La producción, los argentinos sin trabajo, los profesionales sin futuro, los que no llegan a fin de mes, sufren la inseguridad, la inflación y el narcotráfico se quedaron sin mensaje y con la foto de una pelea política. No vamos a tener futuro así”.

Por su parte, el presidente de Coninagro Carlos Iannizzotto, señaló desde se cuenta personal de Twitter: “El presidente es un comentarista de la política. A la Argentina le sobran palabras y le falta trabajo y gestión. La voz de los que producen sigue sin estar representada y hasta que no escuche a quienes empujan el país, nada va a cambiar”.

En su mensaje ante la Asamblea Legislativa, el presidente reconoció que el campo y la agroindustria fueron determinantes para la recuperación de la economía durante el 2021, donde se destacó la producción de alimentos y el sector de la maquinaria agrícola. También realizaron su aporte la obra pública, la industria automotriz, la industria y las Pymes. También resaltó el nivel de exportaciones agroindustriales en el último año, aprovechando el buen escenario de precios internacionales y generando un ingreso de divisas récord.

Por otro lado, Alberto Fernández señaló que en 2021 se logró aumentar la producción de trigo, maíz y cebada, y habló de la importancia de seguir trabajando para alcanzar una mayor industrialización de la producción primaria. En otra parte del discurso, recordó la eliminación y baja de retenciones en varias economías regionales, donde también hizo hincapié en alcanzar los objetivos trazados en el decreto 514/2021 que compatibiliza los ingresos entre los planes sociales y los provenientes de un sueldo por trabajo temporario.

Carlos Ianizzotto, presidente de Coninagro

“Vemos bien que se hayan eliminado los derechos a la exportación para algunos productos de las economías regionales, pero creemos que hay que seguir avanzando en corregir el doble tipo de cambio que hoy produce un freno a la actividad y es más dañino que las retenciones mismas”, agregó el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino.

En otra parte del discurso, Alberto Fernández sostuvo: “Debemos crecer, aumentar y diversificar nuestra oferta exportable para estabilizar nuestra economía. Nuestro plan para este año indica que las exportaciones de bienes crecerán entre un 5% y un 13% respecto a 2021. En materia de servicios en 2021 se estiman unos 9.000 millones de dólares y también se prevé una mejora para 2022″, sostuvo el presidente en su discurso, planteando los objetivos trazados del Consejo Agroindustrial Argentino de alcanzar en 2030 exportaciones por 100 mil millones de dólares y crear 700.000 nuevos puestos de trabajo.

En relación al CAA, Alberto Fernández volvió a prometer que una de la principales leyes que deberá debatir el Congreso de la Nación sería la de desarrollo agroindustrial, que es promovida por el sector privado y el Gobierno. A través de la misma se promueven una serie de medidas de incentivos fiscales e impositivos para aumentar la inversión y la producción.

“Debemos exportar más para mejorar la vida de los argentinos. Debemos crecer, aumentar y diversificar nuestra oferta exportable para estabilizar nuestra economía. No se trata de estabilizar para luego crecer. Se trata de crecer para estabilizar”, agregó el presidente de la Nación, quien proyectó para el 2022 que las exportaciones de bienes y servicios se acercarán a los 100 mil millones de dólares.

Además, sostuvo que se necesita una economía ordenada para dar previsibilidad a todos los sectores, y anunció un plan con nueve misiones industrializadoras, con medidas de sumar más tecnología, cuidar el medio ambiente y seguir apostando a las energías renovables, entre otras.

“Estamos de acuerdo con el presidente que hay crecer vía exportaciones, pero es contradictorio que en su gestión se tomen medidas que van en el sentido contrario. Solo hace falta mirar la intervención de los mercados de granos y carnes hoy: si quiere más exportaciones que nos deje exportar”, dijo el presidente de la Rural, Nicolás Pino.

