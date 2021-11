Acto encabezado por la familia Etchevehere en Entre Ríos: reivindicación del derecho a la propiedad y reclamo de paz social en la Patagonia

La familia Etchevehere al descubrir una placa en el monolito que se construyó en la puerta de ingreso del campo de Santa Elena.

A un año de la toma del campo de la familia del ex ministro de Agricultura del Gobierno anterior, Luis Miguel Etchevehere, en la localidad entrerriana de Santa Elena, se realizó un acto en la puerta de ingreso del establecimiento “Casa Nueva”. En el mismo productores agropecuarios y ciudadanos renovaron su defensa sobre la propiedad privada y cuestionaron el accionar del Gobierno de Alberto Fernández y la Justicia sobre las tomas de tierras, una problemática que actualmente continúa afectando a las comunidades de la Patagonia y del norte del país.

Hay que recordar que en octubre del año pasado, un grupo de militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) ingresaron en la estancia de los Etchevehere en 15 autos comandados por Dolores Etchevehere, hermana del también expresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), para tomarlo y donar las tierras a un proyecto agroecológico conocido como Artigas. Días después y en medio de cuestionamientos por su accionar, la Justicia de Entre Ríos finalmente desalojó el campo. La causa todavía no fue elevada a Juicio Oral.

Hoy más de 100 productores y amigos de la familia Etchevehere, participaron de un acto en la puerta del campo, donde hubo encendidos discursos, un minuto de silencio por los fallecidos de la pandemia, entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino y finalmente la familia descubrió una placa en el monumento que fue construido en el ingreso al campo, y que recuerda la defensa de la propiedad privada. La única oradora en representación de la familia Etchevehere, fue Leonor Barbero Marcial, mamá del ex titular de la cartera agropecuaria, quien agradeció a todos los que participaron del acto y apoyaron la lucha para que el campo sea restituido hace un año atrás.

La familia Etchevehere durante el acto de hoy a la mañana.

“Estoy convencida que la presencia de la gente en la puerta del campo y con la Constitución en la mano pidiendo que el campo sea desalojado, sin violencia y decididos a pasar el tiempo que sea necesario para conseguir el objetivo, permitió que tuviéramos un fallo de segunda instancia a favor de nosotros para que se normalice la situación”, dijo Leonor. También habló sobre el significado que es trabajar y vivir en el campo.

Por otro lado, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, reconoció que “hoy es un día de festejo”, ya que lo sucedido hace un año atrás “fue un momento único, por la manera que se defendió la propiedad privada”. Además, dijo: “La rotura de un contrato social genera también que se rompa la paz social, y eso es lo que está sucediendo en la Argentina, donde en la Patagonia los pseudo mapuches que no dejan de ser simplemente delincuentes. Es por eso que la Justicia debe actuar y meterlos presos. Tenemos que seguir defendiendo la propiedad privada y la propiedad pública, que también quieren usurpar los mapuches. Desde acá nuestro apoyo a todos los que están sufriendo por estos atropellos”.

Otros discursos

En los discursos estuvieron presentes aquellos productores y ciudadanos que desde un primer momento se solidarizaron con la causa y estuvieron en vigilia durante los días que duró la toma. Uno de ellos fue Daniel Dambros, del distrito de Concordia. “Ni bien me enteré de lo que estaba pasando en Casa Nueva me di cuenta que tenía que estar en el lugar, porque se estaban violando los derechos constitucionales de los ciudadanos, como es el derecho a la propiedad privada. Yo no conocía a la familia Etchevehere, y descubrí que son personas íntegras y que merecen ser llamados ciudadanos argentinos”, señaló.

Además, un encendido discurso brindó Fabio Schneider, de la Federación Agraria de Crespo. Acusó a Juan Grabois de “ser un perro que quería estorbar en la provincia de Entre Ríos”, y señaló: “Cuando teníamos que estar, en el momento que había que estar y decir las cosas que había que decir, lo hicimos. Y fuimos todos los ciudadanos entrerrianos que vinimos a defender la Constitución, la propiedad privada, la República. No era que un grupito mafioso venía a usurpar un campo solamente, venían por todo. Yo como pequeño productor me decían en aquel momento, cómo iba a estar al lado de la Sociedad Rural, y cuando escuchaba eso me irritaba. Yo no estoy al lado de la Sociedad Rural, yo estoy al lado del ser humano”.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina.

“Hay que ser solidarios, volver a las fuentes y hacer el bien, sin importar a quien se le haga el bien. La gente de Entre Ríos es mucho más inteligente de lo que creen algunos mediocres dirigentes, que hoy no están presentes y no lo estuvieron hace un año atrás, porque lo único que querían era quedar bien con la dirigencia política de turno y son esos los que nos han llevado al fracaso como país”, sostuvo el productor de Crespo.

Guillermo Manfredini, productor de La Paz, en su discurso aseguró que la toma del campo en Santa Elena “no tengo duda que fue un embate del Gobierno nacional sobre el campo. No fue casualidad que esto se haga en el campo de un exministro de Mauricio Macri, los usurpadores se manejaron con tecnología de última gama, no fue casualidad que a los seis días de la usurpación y cuando se decía que se iba a dictar el desalojo, el Gobierno se presentó en la causa con funcionarios nacionales que empiojaron todo y luego durmieron con los usurpadores en el campo, y no fue casualidad que a partir de eso el Juez dictara una resolución que le prohibía a los Etchevehere hablar en público. Además nos cortaron la libertad de prensa, y ningún funcionario salió a cuestionar la usurpación, como tampoco lo hicieron con el accionar de los pseudo mapuches. Con la Ley en la mano y sin violencia, logramos el desalojo del campo”.

