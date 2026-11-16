Se agudiza la suba de tasas y se complica la economía mundial

Un fotomontaje ilustra el contraste entre el encarecimiento de la deuda con tarjetas de crédito y el rendimiento del ahorro frente al edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las bases de un futuro negativo para el crecimiento y el consumo se reafirmaron la semana pasada tras la cumbre del Reino Unidos, la Unión Europea y Estados Unidos, que acordaron una estrategia de suba de tasas. El mercado descontó esa suba al vender masivamente bonos del Tesoro de Estados Unidos, elevando su rendimiento por encima de 5% y creando dudas en las Bolsas de Nueva York, que tuvieron una rueda negativa. El futuro de las acciones del sector de Inteligencia Artificial sigue siendo la enorme duda del mercado.

En el centro de la crisis está el petróleo y causó preocupación que la UBS estimara que vuelva a tocar los USD 110 por barril a fin de año.

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Un dato que no se debe pasar por alto es la contradicción entre la baja del oro y la mayor compra de los Bancos Centrales que crecieron 42% respecto al mismo mes del año pasado, alzándose con más de 300 toneladas. UBS recomendó a los inversores aumentar sus tenencias de oro para cubrirse de una futura crisis.

En este escenario los bonos de la deuda argentina respondieron bien y bajó el riesgo país. Es un movimiento acotado, porque los inversores no quieren ir más allá de 2027. La idea de una posible derrota oficialista en un ballotage ya está instalada en los precios de los bonos y acciones.

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Las consultoras analizaron el tema y los problemas del Gobierno para manejarse en este escenario. Una de las preocupaciones es la caída del salario.

Tomás Amerio, economista en la Fundación Libertad y Progreso advirtió que el índice de salarios “quedó rezagado frente a los precios en septiembre. Su suba de 1,3% quedó por debajo de una inflación de 1,9%. Detrás del promedio hay dos movimientos distintos. El sector registrado, tanto privado como público, acompañó a los precios con aumentos de entre 1,8% y 1,9%. La caída la provocó el empleo no registrado, cuyo ajuste negativo arrastró el índice general. La lectura interanual muestra que los salarios apenas superan a la inflación (34,3% contra 33,4%), pero esa ventaja descansa casi por completo en el segmento informal, que muestra la mayor variación. Los trabajadores registrados, con un 31,2%, sostienen su ingreso por debajo de los precios, lo que sugiere una recuperación incompleta del poder adquisitivo formal. En el acumulado del año, en cambio, los salarios llevan ventaja (26,7% contra 23,6%). La aceleración inflacionaria de octubre (2,2%), impulsada por las tarifas de gas, complica este escenario. Si los ajustes salariales no la acompañan, esa ganancia podría erosionarse”.

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Efecto papal

EconViews que dirige Miguel Kiguel, señaló que la visita del papa León XIV calmó los ánimos, pero es algo temporal. “Puede ser una remake de lo que pasó después del triunfo en las elecciones de octubre, cuando el optimismo duró poco y se desinfló en el verano. En lo económico, lo más positivo fue la baja del riesgo país, que cayó más de 100 puntos desde un pico de 939 puntos que había alcanzado el viernes pasado, y esta vez sin ayuda del contexto global”, señaló en un informe.

La visita del Papa calmó los ánimos, pero solo sería algo temporal

La consultora también observó que mejoró un poco el clima cambiario. “El dólar se mantuvo estable y el Banco Central volvió a comprar una buena cantidad de reservas, USD 172 millones entre el miércoles y el viernes, con USD 103 millones el jueves, la mayor compra diaria en más de tres semanas. Desde fines de octubre había tenido que intervenir en varias ocasiones vendiendo dollar linked y futuros para contener la presión, y en cinco ruedas no había comprado nada. Además, el Tesoro tuvo que salir en algunas oportunidades al rescate y vender dólares, algo que el mercado no ve con buenos ojos. El tema es que acumular reservas es indispensable de cara a 2027 y es bueno que el Banco Central haya vuelto al ruedo”, destacó.

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Acumular reservas es indispensable de cara a 2027 y es bueno que el Banco Central haya vuelto al ruedo EconViews

Por otro lado, hubo turbulencias en la tasa de interés “algo que pensábamos que había quedado atrás después del desmanejo del año pasado. En la previa de los feriados, los bancos demandaron más pesos para darles liquidez a empresas y personas, y cumplir con los encajes, y las tasas cortas llegaron a tocar 190%. El Tesoro tuvo que salir a comprar títulos en el secundario por unos $ 1,8 billones para inyectar liquidez. No es la primera vez que pasa en el año, y el problema de fondo sigue siendo el mismo. Sin una tasa de referencia y sin un corredor de tasas que ayude a dar más previsibilidad, las tasas tienen un piso del 20% al que el BCRA absorbe lo que sobra, pero no tienen techo cuando faltan pesos. El Gobierno eligió manejar la liquidez con la rienda corta y apagar los incendios con inyecciones ad hoc. Eso vuelve imprevisible el costo de fondeo de los bancos y termina pegando en el crédito y la actividad. Una ventanilla de liquidez a una tasa conocida le pondría techo a esa volatilidad”.

Rebote en septiembre

FMyA que dirige Fernando Marull indicó que la actividad rebotó en septiembre, “pero en octubre volvió a estar más floja: habrían vuelto a caer los salarios reales después de 6 meses rebotando (desde marzo). Los datos de inflación de octubre sorprendieron al alza y en noviembre seguirá alta, alrededor de 2,1%”. En cambio, prosiguió la consultora “el mercado de pesos sigue muy bien y estable. Lecaps al 2% y Bonos CER 2027 muy demandados por la inflación alta y el dólar estable. El mercado no se anima a seguir comprando bonos en pesos después de 2027. Por su lado, los Bonos Soberanos rebotaron esta semana 6% luego de semanas cayendo ¿Motivos?“. Y señaló factores locales:

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Precios más baratos.

Datos de actividad que serán algo mejores (recuperación de EMAE en septiembre).

La apuesta de que el Gobierno logrará eliminar las PASO en diciembre.

El informe concluye que si a eso se le suma mayor estabilidad en el mundo, “hay espacio para que sigan mejorando los bonos. 2027 y en las próximas semanas, no vemos grandes cambios. La actividad estará un poco mejor para fin de año con inflación de 2% y el dólar en diciembre normalmente no sube”.

En septiembre de notó un repunte del nivel de actividad económica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre lo que vendrá el año que viene la consultora de Marull no cambia las proyecciones sobre “una economía que seguirá a dos velocidades con 2% de rebote en 2027, después de un muy flojo 2026 (+0.5%). Sectorialmente, vemos un consumo subiendo 1% y la construcción más cerca de 5%. Una inflación bajando a 23% (2026: 31,6%) aun con un dólar que estimamos que aumente 30% en 2027; muy por encima de lo que espera el mercado de dólar Futuro (aproximadamente +24%)”.

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Del escenario político señaló que la apuesta del Gobierno es eliminar las PASO “a pesar del ruido de Bullrich amenazando con romper. Las Primarias entran por el Senado, y el Presupuesto por Diputados. El éxito dependerá de la gestión de Santilli y los Gobernadores. El mercado y el Gobierno asume que se eliminarán”.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini advirtió que el Tesoro “desde agosto a esta parte nota cierta dificultad para estirar vencimientos más allá de este mandato presidencial y esto es un riesgo que puede poner presión sobre las tasas y el tipo de cambio eventualmente”. Y sobre la inflación, que “con estas variaciones sigue ensanchándose la ventaja a favor de la variación acumulada en precios regulados desde que inició el mandato presidencial actual y este fenómeno achica más el ingreso disponible de los trabajadores en relación de dependencia. Además de afectar negativamente al consumo puede generar un impacto negativo en el apoyo al Gobierno. Teniendo en cuenta la suba del 2,9% en octubre para Regulados, es probable que el ingreso disponible haya sufrido un deterioro todavía mayor en el último mes cerrado y aquí es donde se juega un partido importante para el Gobierno pensando en la reelección. Es clave que a inversión despegue para que este frente mejore, pero eso no está sucediendo por falta de previsibilidad para luego de 2027 y por lo tanto el ajuste queda huérfano, sin un mayor nivel de inversión que compense”.

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Un poco más de pesos

El informe de F2 resaltó que según datos del BCRA “el 5 de noviembre se registró un incremento en la Base Monetaria de $2,8 billones con respecto a la jornada anterior que no ha tenido como contrapartida un alza en el tipo de cambio y que además no fue absorbido por Pasivos Remunerados del BCRA. A esto debemos sumarle el efecto expansivo generado por el Tesoro mediante la novación parcial de deuda como resultado de la licitación del 11 de noviembre. Luego de ello el tipo de cambio siguió con una leve baja por lo que podríamos inferir que estamos con una mejora en la demanda de pesos”.

En noviembre se observaron datos de expansión de base monetaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consultora destacó otro dato clave: “el peso ha soportado muy bien el debilitamiento del real, pero esta no es la única divisa que lo ha vuelto fuerte. También se le suman el debilitamiento reciente del euro y del yuan chino. Además, debemos considerar el efecto de una inflación doméstica algo más elevada de lo que se estimaba y todo eso es un combo perfecto para que el Tipo de Cambio Real Multilateral se aprecie. Este índice que calcula el BCRA se aproxima al registro que tenía en la previa al cambio de esquema cambiario por el de bandas en abril de 2025. Si bien el saldo de la balanza comercial está en crecimiento y ayuda a mantener el dólar en calma, el Riesgo País por encima de 800 puntos amenaza al programa financiero de 2027 tal como fue planteado y la ralentización de compras de BCRA en este contexto no ayuda. No sería extraño que de mantenerse esta tendencia a la apreciación del peso veamos alguna corrección al alza en el tipo de cambio, aunque de momento no hay demasiados argumentos para imaginar un evento de tensión que lo aproxime a la banda superior, ni mucho menos”.

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Por su parte, 1816 indicó que “venimos de días particulares para el mercado de pesos, en los que vimos varias cosas inéditas en mucho tiempo. Primero al Tesoro interviniendo con montos enormes en bonos largos, al día siguiente a las tasas a 1 día alcanzando sus niveles más altos en más de 8 meses (pese la inyección de pesos del Ministerio de Economía) y en la jornada posterior al BCRA participando en la rueda de Simultáneas de BYMA para ponerle techo a los rendimientos cortos”.

“El miércoles pasado -precisó la consultora- el Tesoro recompró $1,8 billones entre bonos Duales y bonos CER con vencimiento en el próximo mandato presidencial, en una operación que tuvo por objetivo poner techo a las tasas largas. En el caso de los Duales, el precio de intervención fue muy claro: el fisco compro los bonos en el nivel de TAMAR+10,0%, mandando el mensaje de que pretendía que los rendimientos no superen ese nivel. Al día siguiente, sin embargo, tuvimos una rueda muy mala para los activos de riesgo a nivel internacional, y el Tesoro (entendiblemente) se corrió, dejando que los títulos vuelvan operar con márgenes de dos dígitos, que mantuvieron durante toda la semana”. buscará algún tipo de cobertura en moneda dura y creemos que el Gobierno volverá a usar la herramienta de la tasa en mayor o menor medida para contener presiones, y la tasa forward en dólares entre bonos 2027 y 2028, actualmente en 28% TNA contrasta mucho con la tasa interbancaria de pesos cercana al 20%”.

Anoche, en el mercado overnite, los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York abrían en leves verdes que no definían tendencia. El Nasdaq de las tecnológicas que amagaba crecer, resistió poco tiempo en el nivel de 0,70% y comenzó a retroceder. También repuntaba el oro, que se encaminaba a perforar el techo de 4.000 dólares. El petróleo operaba con una leve caída de 0,54% a USD 95,6 por barril. El dólar se mantenía estable y el Bitcoin, después de superar los USD 66 mil retrocedía a 65.300. El piso de la rueda anterior fue de USD 62.029.

La Argentina deberá probar hoy si se mantiene la tendencia al descenso del riesgo país. El escenario no ayuda.