Se vendió Supermercados Día: la cadena española pasa a manos del grupo liderado por Francisco De Narváez, dueño de Changomás

Supermercados Día: la cadena de origen español cuenta con 991 establecimientos en la Argentina, entre locales propios y franquiciados GRUPO DIA

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La cadena Supermercados Día Argentina cambia de dueño. El grupo español confirmó este jueves la venta de su filial local a Dorinka S.R.L., una sociedad controlada por el Grupo de Narváez (GDN), propietario de Changomás, por un monto de USD 53,8 millones. La operación, cuyo cierre está previsto para el próximo 12 de noviembre, marca la salida de la compañía española del mercado argentino, en medio de un escenario de caída del consumo y dificultades para sostener la rentabilidad del negocio.

La adquisición también fue confirmada por GDN Argentina, que incorporará más de 900 sucursales, con fuerte presencia en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Con esta compra, el grupo encabezado por Francisco De Narváez alcanzará una red de más de 1.000 tiendas distribuidas en 22 provincias y una estructura que comprende más de 15.000 empleos directos e indirectos.

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Infobae anticipó la semana pasada que GDN era el principal candidato para quedarse con Día, en un proceso competitivo que también contó con el interés del conglomerado peruano Intercorp y la plataforma de entregas PedidosYa. La negociación estuvo a cargo del banco Santander, contratado para organizar la búsqueda de interesados y coordinar las distintas etapas de evaluación de la empresa.

Día tiene su base en Madrid, pero está controlada por el fondo de inversión LetterOne, del empresario ruso Mijail Fridman. Mediante un comunicado dado a conocer este jueves, la compañía española explicó que la decisión forma parte de una transformación estratégica destinada a concentrar sus operaciones en España, donde cuenta con más de 2.400 supermercados de barrio. Los fondos obtenidos con la venta se destinarán principalmente a acelerar su expansión en ese mercado y a fortalecer su posición financiera.

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Pero la salida también responde a las dificultades que atravesó la filial argentina. Según informó el grupo español, Día Argentina registró pérdidas contables por 54 millones de euros durante los doce meses terminados en junio de 2026 y absorbió otros 14 millones de euros de caja. La empresa vinculó esos resultados con un contexto macroeconómico desafiante y con la debilidad del consumo, que acumuló una caída superior al 20% en las ventas de supermercados desde 2023.

La operación permitirá a la casa matriz eliminar la necesidad de realizar futuras aportaciones de capital para sostener el negocio argentino y reducir su exposición a la volatilidad del tipo de cambio. Al mismo tiempo, GDN buscará ampliar su participación en el segmento de tiendas de proximidad, complementando la red de supermercados y grandes superficies que opera bajo la marca Changomás.

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El CEO de Grupo Día, Martín Tolcachir, reconoció que la decisión de abandonar el mercado argentino no resultó sencilla

El CEO de Grupo Día, Martín Tolcachir, reconoció que la decisión de abandonar el mercado argentino no resultó sencilla. “Con esta operación culminamos una etapa fundamental de la transformación de Dia y abrimos una nueva fase de crecimiento centrada plenamente en España. No ha sido una decisión fácil, pero estamos convencidos de que es la mejor para el futuro del Grupo”, afirmó.

El ejecutivo agregó: “Hoy Dia es una compañía más enfocada, con un modelo de proximidad líder, rentable y con un enorme potencial de crecimiento. Esta decisión refuerza nuestra solidez financiera y permite dar mayor visibilidad a la fortaleza y los resultados de nuestro negocio en España”.

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A su vez, De Narváez destacó la continuidad del vínculo con los clientes, los trabajadores, los franquiciados y los proveedores. “En esta nueva etapa, continuaremos sirviendo a nuestros clientes junto a los equipos de tienda, consolidando la relación con la comunidad de franquiciados y fortaleciendo la cadena de valor con los proveedores nacionales”, aseguró.

Los detalles de la venta y la fecha de cierre

El acuerdo establece un precio de aproximadamente USD 53,8 millones, equivalentes a unos 48 millones de euros al tipo de cambio del 5 de noviembre. El pago se realizará en efectivo en el marco del cierre de la operación, previsto para el 12 de noviembre de 2026.

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Francisco De Narváez, presidente de GDN, aseguró que buscará fortalecer la relación con los franquiciados y los proveedores nacionales (Marcelo Umpierrez)

La confirmación oficial permitió conocer el valor de una negociación que durante las últimas semanas generó expectativas en el sector supermercadista. Según pudo saber Infobae durante el proceso de venta, las propuestas económicas que circulaban entre los interesados habrían rondado inicialmente los USD 100 millones.

El proceso estuvo coordinado por el banco Santander y contempló diferentes etapas. En primer lugar, los potenciales compradores recibieron información general sobre el negocio y manifestaron su interés en participar. Posteriormente, aquellos que avanzaron accedieron a documentación comercial, financiera, laboral y regulatoria de la compañía. Entre los aspectos analizados figuraron la nómina de empleados, las habilitaciones de los establecimientos, los contratos de alquiler, las multas y los expedientes administrativos pendientes.

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También se examinaron los acuerdos con los franquiciados, un componente central del modelo de negocios de Día, debido a la importante participación de estos establecimientos dentro de su red comercial. En la etapa final, GDN se impuso frente a Intercorp y PedidosYa, los otros dos interesados que participaron de la negociación.

La fecha de cierre adquiere relevancia por el calendario regulatorio argentino. El 17 de noviembre está prevista la entrada en vigencia obligatoria del régimen de control previo de concentraciones económicas establecido por la Ley 27.442. El nuevo esquema exige que determinadas fusiones y adquisiciones obtengan autorización estatal antes de concretarse, en lugar de notificarse posteriormente. La fecha del 12 de noviembre anunciada por Día se ubica cinco días antes de ese cambio normativo.

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Por qué Día decidió abandonar la Argentina

La venta de la filial argentina representa el último paso de una reestructuración internacional que el grupo español desarrolló durante los últimos años.

La compañía ya se desprendió de sus operaciones en Portugal y Brasil, además de abandonar formatos de grandes superficies y negocios no alimentarios. Con la salida de la Argentina, Grupo Día concentrará sus recursos en España, donde buscará profundizar su estrategia de crecimiento en el segmento de supermercados de proximidad.

Grupo Día concentrará sus recursos en España, donde buscará profundizar su estrategia de crecimiento en el segmento de supermercados de proximidad GRUPO DIA

La decisión también responde al desempeño financiero de la filial local. Durante los doce meses finalizados en junio de 2026, la operación argentina acumuló pérdidas contables por 54 millones de euros y consumió 14 millones de euros de caja. Según explicó la empresa, la venta permitirá evitar nuevas necesidades de capital para financiar el negocio argentino y aislar los resultados del grupo de las fluctuaciones cambiarias.

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La salida también modificará los indicadores financieros consolidados de la compañía española. Según las cifras proforma no auditadas que presentó el grupo, correspondientes a los doce meses terminados en junio de 2026 y excluyendo la operación argentina, el crecimiento de las ventas netas alcanzó el 10,2%, frente al 2% reportado.

El margen EBITDA ajustado se ubicó en 6,9%, en comparación con el 5,7% informado anteriormente. Por su parte, el beneficio neto de las actividades continuadas ascendió a 169 millones de euros, frente a los 110 millones reportados, mientras que el retorno sobre el capital invertido llegó a aproximadamente el 20%, contra el 11,5% previo. Los USD 53,8 millones que ingresarán por la venta se destinarán principalmente a acelerar el plan de expansión orgánica en España, además de fortalecer el perfil crediticio del grupo ante una próxima instancia de refinanciación.

Los planes de Francisco De Narváez para la cadena

Para GDN, la adquisición representa una nueva etapa de expansión dentro del negocio supermercadista argentino.

El grupo regresó con fuerza al sector en noviembre de 2020, cuando compró las operaciones locales de Walmart, que incluían más de 90 establecimientos y alrededor de 9.500 trabajadores. Posteriormente, avanzó con la transformación comercial de la cadena y el desarrollo de Changomás.

La familia De Narváez mantiene una extensa trayectoria en el comercio minorista, vinculada históricamente con Casa Tía, que se vendió al fondo Exxel Group en 1998. Más recientemente, GDN también participó del proceso de venta de Carrefour Argentina, impulsado por la compañía francesa durante 2025. El grupo figuró entre los interesados y presentó una propuesta cercana a los USD 1.000 millones, aunque la operación finalmente no prosperó.

Con Día, la empresa sumará un formato diferente al de sus actuales establecimientos. La cadena española se caracteriza por su presencia en barrios y zonas residenciales, con tiendas de menor superficie y una estructura comercial que combina locales propios y franquiciados.

En su comunicado, GDN explicó que la incorporación permitirá integrar grandes superficies, supermercados y tiendas de proximidad, con el objetivo de ofrecer una propuesta más amplia a los consumidores. La compañía también señaló que trabajará en la integración de ambas operaciones, la optimización de procesos y la eficiencia operativa.

En tanto, desde el grupo español remarcaron que la venta permitirá dar continuidad al negocio argentino mediante un comprador con experiencia en la operación local de supermercados, preservando la red comercial y la relación con franquiciados y proveedores.

Un mercado con caída de ventas y mayor concentración

La compra de Día se produce en un momento de dificultades para el comercio minorista argentino.

Según la propia compañía española, las ventas de los supermercados acumularon una caída superior al 20% desde 2023, un retroceso que afectó el desempeño de su filial local y formó parte de los factores considerados en la decisión de venta.

Los datos más recientes de la consultora Scentia también reflejaron la debilidad del consumo. En septiembre, las ventas de productos de consumo masivo retrocedieron 1,2% interanual y acumularon una contracción del 2,7% durante los primeros nueve meses de 2026.

En los supermercados de cadena, las cantidades comercializadas cayeron 2,6% frente a septiembre del año pasado, mientras que el acumulado entre enero y septiembre registró una baja del 3,8%.

La debilidad del consumo y la pérdida de rentabilidad forman parte del escenario que enfrentan las principales cadenas supermercadistas del país (Europa Press)

En paralelo, el mercado registró distintas operaciones de compraventa. Una de ellas fue la adquisición de parte de la operación de hipermercados Libertad por parte de La Anónima, la cadena controlada por la familia Braun. El acuerdo, anunciado en marzo de 2026, comprendió 12 sucursales, un centro de distribución y más de 1.600 trabajadores.

En el caso de Día, la compañía llegó a la instancia de venta con una red de 991 establecimientos al cierre de septiembre. Durante el tercer trimestre del año registró ventas brutas por 378,4 millones de euros, con un crecimiento interanual del 12,2%, aunque las ventas comparables en volumen retrocedieron 5,2%.