La crisis de Metalfor: la firma de maquinaria le debe sueldos a sus 600 trabajadores y abrió un procedimiento preventivo de crisis

La empresa opera a un 50% de su capacidad instalada y registró una caída de ventas de casi la mitad en el primer trimestre de 2026 respecto al año anterior

La empresa de maquinaria agrícola Metalfor abrió un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante el Ministerio de Trabajo de Córdoba por el atraso en el pago de sueldos a sus 600 trabajadores directos. Se trata de la compañía que meses atrás había recibido un financiamiento de USD 50 millones del banco de desarrollo del gobierno de Estados Unidos.

La firma cordobesa con sede en Marcos Juárez, en el sudeste provincial, deberá sostener negociaciones con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para renegociar condiciones laborales mientras acumula una deuda salarial con su plantilla. El PPC es el mecanismo legal que habilita ese proceso de diálogo tripartito —empresa, sindicato y Estado— para evitar despidos o suspensiones masivas.

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Es, a su vez, un recurso en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, mediante el cual, bajo ese paraguas legal, empresas que acrediten un estado económico adverso pueden aliviar sus costos laborales, tanto con una flexibilización de las condiciones de sus convenios colectivos, como la aplicación de suspensiones o, directamente, despidos en su personal.

Metalfor había recibido un préstamo de USD 50 millones de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) de Estados Unidos a fines de 2025

La apertura del procedimiento se produce en un contexto de deterioro financiero acelerado para la compañía. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Metalfor mantiene deudas con 23 entidades bancarias por unos $52.000 millones. De ese total, aproximadamente $22.000 millones se ubican en Situación 2 a 4, categorías que van desde el seguimiento especial hasta el alto riesgo de insolvencia. Además, la empresa registra 558 cheques rechazados por $5.348 millones, de los cuales abonó apenas el 11 por ciento.

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Sin embargo, Metalfor se mantuvo en Situación 1 —la de menor riesgo— hasta mayo de 2025, pasó a Situación 2 entre agosto y noviembre de ese año, y alcanzó la Situación 3 entre marzo y abril de 2026.

La crisis financiera tiene correlato directo en la producción. La empresa opera a un 50% de su capacidad instalada en sus dos plantas de Marcos Juárez, una en Noetinger y otra en el estado brasileño de Paraná. Los resultados del primer trimestre de 2026 mostraron una caída de ventas de casi la mitad respecto al mismo período del año anterior: 56 unidades frente a 116. La producción siguió la misma tendencia, con 38 máquinas fabricadas contra 86 en la comparación interanual.

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El contexto sectorial tampoco favorece una recuperación rápida. La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), a través de su División de Maquinaria Agrícola, informó que los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras en mayo de 2026 totalizaron 710 unidades, una caída del 16,8% respecto a las 853 registradas en mayo de 2025. El acumulado de los primeros cinco meses del año alcanzó 2.823 unidades, un 1,3% por debajo de las 2.861 del mismo período del año anterior.

Metalfor y la DFC

A fines del año pasado, Metalfor se convirtió en la primera compañía argentina en recibir financiamiento de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) luego de más de seis años. El préstamo fue de USD 50 millones, a ocho años de plazo con dos de gracia.

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Según pudo saber Infobae en febrero de 2026, ese crédito se enmarcó en la reactivación del vínculo financiero entre Washington y Buenos Aires tras el acuerdo comercial bilateral, y fue presentado como una señal del retorno de la Argentina al radar de inversión de organismos estatales estadounidenses.

“El caso de Metalfor no es aislado. Hay al menos otras dos empresas que están transitando el mismo proceso con la DFC, incluso con montos superiores a los USD 50 millones. Ambos expedientes están muy avanzados, con visitas presenciales de ejecutivos del organismo en las plantas de las empresas”, explicó una fuente al tanto de las conversaciones en ese entonces.

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