Los bonos revivieron y bajó el riesgo país en medio de otra caída del real, una crisis cripto por un hackeo y el balance de una bigtech

El mercado overnite se vio impactado por las versiones de un hackeo a Binance (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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El mundo hoy estaba más preocupado que la Argentina con Brasil. El monumental hackeo a Binance, una de la principal exchange de criptomonedas, que se cree que podría superar los USD 5.000 millones, no solo afectó a las cotizaciones nocturnas a las acciones del sector, sino que derribó a las criptomonedas. Anoche, tarde, el bitcoin caía 5% y el dólar bajaba 0,20% frente a las principales divisas.

En tanto, en Brasil, la Bolsa de San Pablo perdió 1,06% y el ETF, el índice que representa a los principales bonos, divisas y acciones del país vecino, bajó 1,5% pero fue acompañado por un retroceso similar en el índice de emergentes. El real tuvo otra devaluación de 0,5% y elevó al dólar a 5,37. Antes de las elecciones, los brasileños pagan 4,97 reales por dólar. La devaluación desde el triunfo de Lula es de casi 11 por ciento.

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El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (REUTERS/Adriano Machado)

A favor de la Argentina jugó que, cerca del cierre, el Bono del Tesoro de Estados Unidos, que rendía 5% comenzó a subir y terminó con una tasa de retorno de 4,90%, la más baja desde los primeros días de septiembre. La suba se debe a que tras la mala rueda de las acciones de inteligencia artificial que hizo caer 1,38% al Nasdaq de las tecnológicas, se conoció la noticia del hackeo a Binance y los inversores buscaron refugio en los bonos soberanos del Tesoro y se alejaron de las obligaciones negociables de las tecnológicas.

Esto explica la suba de los bonos argentinos. Los bonos Globales que son los que inciden en la medición del riesgo país rebotaron hasta 1,40% y el riesgo bajó 24 unidades (-2,9%) a 741 puntos básicos.

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Otro dato a favor de los bonos fue que los AO28 y AO29 emitidos recientemente tuvieron recuperaciones de hasta 0,8 por ciento. Estos títulos vencen después de las elecciones. El problema de los inversores no es si están los dólares, sino quiénes pagarán la deuda después de 2027.

El otro obstáculo que se asumió oficialmente es que la inflación va a subir este mes por el alza de la carne, combustibles y precios regulados. Pero lo que no dice el Gobierno es que la inflación es un dato que afecta al mundo. Por caso, Japón, que desconocía lo que era la suba generalizada de precios, está por subir las tasas y los bonos soberanos rinden cerca de 3 por ciento. La inflación subyacente es de 2 por ciento. Europa tiene un diagnóstico similar y en Estados Unidos sigue por encima del objetivo y obligará a la Reserva Federal a subir la tasa de referencia antes de fin de año.

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El presente cambia tan rápido que la lectura del crecimiento de 3,4% anual de Estados Unidos se debió a la actividad del sector de Inteligencia Artificial que ahora está generando dudas en los inversores tras la presentación de los nuevos balances.

En Estados Unidos el crecimiento también va por sectores. El inmobiliario está en caída directa y así como la industria tiene una desaceleración importante, no sucede lo mismo con la tecnología, las refinerías y el agro.

El dólar ayer se debilitó en el mundo y en la Argentina. En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 621 millones y tras tres ruedas consecutivas de ausencia, el Banco Central compró USD 47 millones. El dólar mayorista bajó 3 (-0,2%) a 1.539 pesos.

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La consultora F2 que dirige Andrés Reschini señaló que los depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA subieron 22 millones el martes luego de la caída de USD 95 millones del lunes cuando se presume que realizó ventas para contener al tipo de cambio. “En futuros el volumen de operaciones fue de 2.008.026 contratos con ajustes a la baja, aunque con un incremento en el interés abierto de nada menos que USD 183 millones. Asimismo, en la rueda de bonos dollar linked (DL) en BYMA, t+1 el volumen de operaciones se elevó a casi USD 200 millones (VN) por lo que la demanda de cobertura estuvo algo más activa en la previa de cierre de mes”, dijo.

En la plaza financiera, el MEP bajó $6 a $1.579, mientras el contado con liquidación (CCL) aumentó $13 a $1.649. El blue se mantuvo en 1.565 pesos.

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El analista financiero Nau Bernues se preguntó si volvió la demanda de pesos. Porque “por primera vez en más de un año, los pesos nuevos se quedan en la calle”.

El BCRA publicó el Informe de Política Monetaria de septiembre y la remonetización parece que vuelve a la cancha. La pregunta que vale es si esa demanda de pesos es genuina y si va a durar. Según el BCRA, el cambio es consistente con la baja de la inflación, el nivel de tasas, la suba de los medios de pago y la necesidad de fondos prestables que tienen los bancos. La inflación promedió 1,9% mensual entre julio y septiembre, 0,3 puntos menos que en el segundo trimestre, con la núcleo del BCRA en 2,0 por ciento. La interanual del trimestre subió 0,5 puntos, a 33,6 por ciento, por efecto base. Para entender cuántos pesos quiere tener la gente pesa más el ritmo mensual y ese ritmo bajó.

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Bernues señaló que el cuadro de los créditos es “más flojo”. Nota que el crédito al sector privado en pesos y dólares creció 0,6% real por mes en promedio en el tercer trimestre, aunque el que empuja es el de dólares. “En pesos quedó estable en términos reales y el de consumo bajó. La mora del crédito bancario al sector privado se mantuvo en torno a 7,7% entre julio y septiembre. Los bancos necesitan fondos para prestar, pero el crédito en pesos todavía sigue en el banco de suplentes”, señaló.

La Bolsa tuvo una rueda mixta que no se reflejó a pleno por la baja de dos empresas que tienen alta ponderación en las líderes. El Merval bajó 1% en pesos y 0,1% en dólares. Las bajas de Edenor (-4%) y de YPF (-3,9%) condicionaron al índice.

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Anoche, en el mercado overnite, se veía el efecto de la crisis que nació en Binance. Si bien la acción llegó a tocar USD 680 con una caída de casi 9%, estaba recortando pérdidas y cotizaba a USD 702 con lo que la baja cedió a poco más de 6 por ciento. Es lógico el rebote porque las explicaciones que se dieron mostraban una crisis controlada. De todas maneras, el Nasdaq de las tecnológicas está bajo fuego cruzado y anoche perdía 2,34%, mientras el S&P 500 bajaba poco más de 1%. La crisis de Binance se unió al mal balance de Google.

A su vez, el petróleo resurgía amenazante con alzas de alrededor de 2,5% con el Brent en USD 113,50. El dólar perdía 0,30% y el Bitcoin estaba en USD 76.580 (-4,22%).

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El escenario no va a afectar a la Argentina, pero queda la duda de si el renacimiento de los bonos soberanos se podrá sostener.