Economía

La otra cara del boom minero: las provincias que buscan quedarse con una parte del negocio sin tener grandes yacimientos

Los mandatarios de Córdoba, Corrientes y Entre Ríos propusieron medidas para mejorar la competitividad e integrar a sus industrias al desarrollo minero

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Desde Santa Fe- Durante la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que se llevó a cabo este jueves en La Fluvial de Rosario, gobernadores de provincias no mineras pusieron el foco en el potencial de sus industrias para integrarse a las cadenas de valor de los grandes proyectos del sector, y reclamaron mejoras en infraestructura, financiamiento e incentivos para fortalecer la participación de las empresas locales.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó la oportunidad de que las pymes metalmecánicas y tecnológicas argentinas se conviertan en proveedoras de las empresas mineras y energéticas, sectores que actualmente importan buena parte de sus servicios e insumos.

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En ese sentido, sugirió replicar la experiencia de la agroindustria y la automotriz para desarrollar una cadena de valor nacional y aprovechar la competitividad de las industrias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, entre otras.

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El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora

El mandatario apuntó que el RIGI representa una oportunidad para impulsar nuevos motores productivos, pero remarcó que las grandes empresas deben comprometerse con el desarrollo de proveedores locales. Para ello, propuso generar condiciones que faciliten el ingreso de las pymes, mediante acuerdos, capacitación y financiamiento.

En tanto, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, manifestó que la provincia quiere integrarse al desarrollo minero a través de sus industrias y, principalmente, de la logística. Para ello, impulsa mejoras en su infraestructura portuaria con el objetivo de reducir costos y ganar competitividad.

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A los puertos de la capital e Ituzaingó se sumará el de Lavalle, más cercano a la hidrovía, que permitirá ofrecer nuevas alternativas de transporte a las compañías mineras. Ya se realizaron pruebas logísticas con la industria del litio, que arrojaron un ahorro cercano a USD 400 por contenedor.

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El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés

El gobernador también aludió a las perspectivas vinculadas a los recursos minerales: Corrientes cuenta con 20 pedidos de autorización para buscar tierras raras y otros tres para explorar arena de fractura, iniciativas que podrían facilitar su incorporación a la cadena de valor minera.

En paralelo, la provincia avanza con la compra de dragas para mejorar la navegabilidad de sus canales y reducir los costos de transporte.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, afirmó que el país está cerca de superar dos de sus principales restricciones macroeconómicas históricas: el déficit fiscal y la escasez de dólares. Sin embargo, advirtió que la estabilidad no alcanza por sí sola para crear empleo y que será imprescindible coordinar políticas entre Nación y provincias para conectar las inversiones con el entramado productivo local.

A su vez, destacó el potencial de las empresas entrerrianas para convertirse en proveedoras de la minería, a partir de su capacidad metalúrgica, metalmecánica y logística.

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El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio

El mandatario también resaltó la necesidad de ampliar la infraestructura de transporte para acompañar el crecimiento de la actividad. “No hay competencia entre jurisdicciones por los puertos. Vamos a necesitar los puertos de Santa Fe, los de Corrientes y los de Entre Ríos”, expresó, y reclamó inversiones en rutas y ferrocarriles para trasladar la producción.

Por último, remarcó la importancia de los incentivos fiscales. Contó que la provincia exime de impuestos provinciales y locales durante 20 años a las nuevas inversiones y ampliaciones, como parte de una estrategia para impulsar la actividad privada y la creación de puestos de trabajo.

El Secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, les preguntó a los gobernadores qué necesitan en la actualidad del Gobierno Nacional. Pidieron medidas para reducir el riesgo país y facilitar el acceso al crédito para las empresas y pymes, además de impulsar la incorporación de tecnología.

Adicionalmente, solicitaron que se eliminen las retenciones al campo para fomentar la inversión e incrementar la producción agroindustrial. El trabajo conjunto entre Nación y las provincias, más allá de las diferencias políticas, constituye otro de los pilares.

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