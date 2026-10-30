Cuántas onzas hay, dónde están y la estrategia “zero cost collar”: 20 frases de Santiago Bausili sobre el polémico oro del BCRA

Santiago Bausili dio detalles de las tenencias en oro del BCRA

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) respondió a los cuestionamientos de la Auditoría General de la Nación (AGN) y las polémica que surgieron sobre sobre las operaciones de cobertura vinculadas al oro. Como detalló Infobae esta mañana, en su último Informe de Política Monetaria, la entidad sostuvo que los derivados deben evaluarse junto con la evolución del activo físico y no de forma separada, ya que su objetivo fue limitar el riesgo frente a una eventual caída del precio internacional.

Ayer por la tarde, en una conferencia de prensa, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, afirmó que las tenencias no disminuyeron y que el traslado de parte del oro físico tuvo como objetivo mejorar la liquidez de las reservas dada la herencia que recibieron de la gestión anterior.

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En los datos que expuso Bausili, al 12 de diciembre de 2023, las reservas internacionales del BCRA eran de USD 20.920 millones. Pero las netas -en función de la medición del Fondo Monetario Internacional (FMI)- estaban en USD -11.200 millones. Sumado a que el 21 de diciembre había que pagarle USD 921 millones a dicho organismo y el 9 de enero había un pago a bonista por USD 1.550 millones. Además, de la deuda por importaciones por USD 42.600 millones y que los depósitos en el BCRA eran de USD -9.300 millones.

También defendió el uso de un zero cost collar, una estrategia que estableció un piso de protección y un techo para las ganancias, y respondió a las observaciones del ex presidente del Banco Central, Martín Redrado.

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Santiago Bausili y Vladimir Werning en la conferencia de prensa de ayer

Los principales 20 conceptos del titular de la autoridad monetaria sobre la polémica con el oro.

“En la reserva del Banco Central hay 1.984.960,60 onzas troy de oro. Ese número no cambió desde 2011. Siguen estando ahí”. “Las tenencias del Banco Central al 31 de diciembre del 2023, 2024 y 2025, que es cuando estuvimos nosotros, fueron auditadas por completo en tres niveles: los auditores internos del Banco Central, los auditores externos, que en ese período era PwC, y la AGN”. “El Banco Central mantuvo el oro desde el 2004 en dos lugares, en la bóveda del Banco Central, en este edificio, y en el BIS”. “Hubieron operaciones de rebalanceo en la tenencia del oro del Banco Central en el 2024, a través de las cuales una porción del oro que estaba en la bóveda del Banco Central fue depositado en el BIS. O sea, la proporción de oro físico versus depósito que había cuando nosotros llegamos y en diciembre del 2023 cambió durante el 2024. No la cantidad, la composición”. “El BIS recibió ese depósito en Inglaterra, pero eso no es un tema de administración de los activos, es un tema de la administración del BIS. No tiene nada que ver con la administración del Banco Central. El Banco Central no tiene nada en Inglaterra”. “El valor de la tenencia de oro en la reserva del Banco Central era USD 4.100 millones al cierre de 2023. Pero más del 85% estaba en las bóvedas del Banco Central, o sea, no tenía acceso a liquidez”. “Ante la posibilidad de que una parte de los lingotes, que típicamente no eran fácilmente aceptables para ser depositados, sí podían recibirlos, lucía como lo más prudente rebalancear la tenencia de oro y mover una parte del oro físico a un depósito en el BIS, contra la cual se podía eventualmente obtener liquidez para afrontar los retiros de depósitos de los argentinos”. “Nunca se necesitó obtener liquidez contra los depósitos de oro en el BIS. El oro nunca se usó como garantía o colateral de ningún tipo de financiamiento”. “Técnicamente, un zero cost collar se construye con la compra de una opción put y la venta de una opción call. En términos prácticos, primero se define un piso para el precio del oro que se busca proteger y, como esa protección tiene un costo, se financia ese costo cediendo parte de las ganancias por encima de un determinado nivel, que pasa a ser el techo de la cobertura”. “Se está protegiendo frente a caídas por debajo del piso, pero también se renuncia a las ganancias que pudieran obtenerse por encima del techo establecido. Repito, se renuncia a las ganancias”. “Todas las veces que el Banco Central operó coberturas de oro, usó un zero cost collar”. “Un par de comentarios del tema, porque hubo un par de entrevistas donde Redrado, que fue presidente del Banco Central, hizo algunos comentarios sobre esto. Él dijo: ‘Nunca se puede cubrir el 100% de una posición. Siempre se cubre una parte de una posición para tener cierto respaldo, cierto piso’”. “Es un principio que quizás puede ser debatible. Yo no lo entiendo completamente, quizás conversando con él lo podría aclarar, pero debe ser algo que incorporó después de su paso por el Banco Central, porque entre el 2008 y el 2010, se llegó, cuando él estaba acá, se llegó a cubrir el 100% de la tenencia de oro”. “Y en esos años no había tantos pasivos en moneda extranjera en el Banco Central. Los encajes comparables a nuestros USD 9.000 millones eran USD 2.000 millones. Pero ellos sí tenían USD 25.000 millones de reservas internacionales”. “Él también describió una forma, que probablemente era la forma en la que se operaba en esa época, que ahora cambió. Comentó que la Gerencia de Administración le elevaba al presidente un informe y, en base a ese informe, el presidente ejecutaba. Hoy no funciona así”. “Como comenté, desde el 2015 hay una Gerencia de Administración de Reservas que funciona autónomamente según parámetros que establece un manual de operaciones, sin involucrar al presidente del Banco Central. Se informa una vez que las operaciones se llevaron a cabo en base a los parámetros establecidos por el manual”. “No hubo por parte de la AGN o algún auditor externo ningún señalamiento o párrafo de énfasis respecto a las operaciones de cobertura del Banco Central en los últimos 20 años. En ninguno de los doce ejercicios anteriores hubo un señalamiento como el que sí hicieron este año”. “Los precios de ejercicio del techo le permitían al Banco Central capturar subas adicionales de hasta un 30%. O sea, protegíamos la ganancia del 2024 entera y todavía podíamos capturar un 30% de ganancia adicional”. “Con la estrategia implementada bajo el manual de administración de reservas, el Banco Central capturó el 100% de la apreciación del oro en 2024 y el 70% de la apreciación del oro en 2025, equivaliendo a USD 3.500 millones de dólares”. “El oro se valorizó fuertemente y la cobertura cumplió su función: limitó el riesgo ante una eventual caída. La gestión de reservas se evalúa de manera integral, no se selecciona el renglón que me conviene mirar cuando estoy haciendo una evaluación”.