El “colchón” de dólares del Banco Central y qué pasó con una de las principales fuentes para la compra de reservas

El Banco Central aceleró el ritmo de compra de reservas internacionales en octubre. (Foto: Charly Diaz Azcue /Comunicación Senado)

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En lo que va de octubre, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró el ritmo de compra de reservas internacionales, con más de USD 1.200 millones. El avance resulta positivo para la meta de acumulación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y para ampliar el poder de fuego ante una eventual corrida cambiaria. La duda ahora pasa por si la entidad que conduce Santiago Bausili puede mantener o aumentar ese ritmo. Del lado de las colocaciones de Obligaciones Negociables (ON), los últimos datos aportaron cifras elevadas y un volumen pendiente de liquidación que el organismo sigue de cerca.

El BCRA compró USD 1.253 millones durante octubre, cifra que más que duplicó los USD 473 millones adquiridos en septiembre. La diferencia entre ambos meses fue de USD 780 millones y mostró una aceleración en el ritmo de compras de divisas.

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La continuidad de las compras mantiene importancia por dos factores. El primero es la meta de acumulación de reservas acordada con el FMI para diciembre de este año de USD 8.000 millones. El segundo está vinculado con la necesidad de contar con mayor disponibilidad de divisas frente a un escenario de tensión cambiaria antes de las elecciones presidenciales de 2027.

La compra de reservas depende de la oferta de dólares disponible en el mercado, es que el BCRA no quiere entrar a comprar al mercado cuando hay poca oferta y presionar el tipo de cambio. En ese esquema, las emisiones de Obligaciones Negociables (ONs) por parte de empresas y la posterior liquidación de esos fondos se consolidaron como una de las principales fuentes bajo observación. Las compañías acceden a financiamiento a través de la colocación de deuda y parte de esos recursos puede ingresar al mercado mediante la liquidación.

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El “colchón”

La diferencia entre los fondos emitidos por las empresas y el dinero que llegó al mercado quedó expuesta en una presentación del vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning. Hasta octubre, las compañías colocaron USD 23.700 millones en ON, mientras que las liquidaciones alcanzaron 19.200 millones de dólares.

Ese cálculo dejó una brecha de USD 4.500 millones entre ambos registros. El monto representa las colocaciones que, según los datos presentados por Werning, todavía no se liquidaron en el mercado. El BCRA sigue ese volumen porque una eventual liquidación ampliaría la oferta de divisas disponible para sus compras.

Para el Banco Central aún restan por liquidarse USD 4.500 millones.

La diferencia no implica que la totalidad de esos USD 4.500 millones llegue de forma automática al mercado ni que el BCRA pueda adquirir todo ese monto. Sin embargo, marca un margen entre los fondos obtenidos por las empresas mediante la emisión de deuda y los recursos que ya ingresaron al circuito de liquidación.

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Aumento deuda corporativa

El seguimiento de ese remanente coincide con un período de fuerte actividad en el mercado de deuda corporativa. Según PwC, en septiembre, las emisiones de ON alcanzaron USD 2.722 millones de fondos nuevos, medidos a contado con liquidación. El registro ocupó el segundo lugar de la serie histórica que comenzó en 2015. La cifra de septiembre quedó solo por debajo de noviembre de 2025, cuando las emisiones sumaron USD 2.954 millones medidos a contado con liquidación.

El dato de USD 2.722 millones de septiembre incluyó una colocación internacional de YPF, que explicó una parte central del resultado mensual. La empresa emitió su ON Clase LXIV por USD 1.200 millones, con un plazo de nueve años y una tasa nominal anual de 7,85 por ciento.

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La operación de YPF representó una proporción central de los fondos nuevos colocados durante ese mes. El monto de USD 1.200 millones equivalió a una parte relevante de los USD 2.722 millones que contabilizó el informe de PwC sobre emisiones de ON medidas a contado con liquidación.

La actividad no se limitó al volumen nominal. En septiembre se colocaron 42 ON, una cifra que quedó en el tercer lugar de la serie histórica por cantidad de operaciones. Solo octubre de 2024, con 49 colocaciones, y agosto de 2024, con 47, registraron niveles superiores.

Las 42 emisiones de septiembre mostraron un mercado corporativo activo, con una operación de gran escala como la de YPF y otras 41 colocaciones. Para el BCRA, la relevancia de ese movimiento no queda únicamente en el dato de deuda emitida, sino en el proceso posterior de liquidación de los fondos.

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La nueva proyección

El ministro de Economía, Luis Caputo, proyectó a mediados de septiembre que el BCRA podía acercarse a USD 20.000 millones de compras de reservas durante el año. La estimación tomó como referencia el acumulado de USD 14.350 millones que el Gobierno informó en ese momento y una mayor intensidad de adquisiciones durante los últimos tres meses.

En el Ministerio de Economía proyectan que la compra de reservas internacionales por parte del Banco Central puede llegar a USD 20.000 millones en 2026. (Foto: Ilustración Infobae en base a Ministerio de Economía)

“La situación actual, hoy ya estamos en USD 14.350 millones. Si proyectamos esa tendencia, todo indicaría que vamos a estar más cerca de los USD 20 mil millones de los que habla el presidente”, señaló Caputo durante un evento de.

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El gráfico elaborado por el Ministerio de Economía contempló que el acumulado de USD 14.350 millones de septiembre podía alcanzar USD 19.438 millones en diciembre. Esa proyección quedó cerca de los USD 20.000 millones mencionados por el ministro y supuso una expansión de las compras durante octubre, noviembre y diciembre.

En ese momento, Caputo recordó que el acuerdo con el FMI incluía una meta implícita de USD 10.000 millones. También indicó que el escenario que el Gobierno consideraba más optimista ubicaba la compra anual de divisas en USD 17.000 millones.

“Teníamos una meta implícita de USD 10.000 millones con el FMI y teníamos un escenario recontra optimista que era que, si las cosas salían muy, muy bien, tal vez llegábamos a comprar USD 17.000 millones de dólares en el año”, dijo el ministro.

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