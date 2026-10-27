Efecto Lula: los dólares financieros se acercan a los $1.700 y la brecha cambiaria subió a 7,5 por ciento

El tipo de cambio oficial subió a 1.560 pesos en una rueda donde el Banco Central evitó la intervención. (Bloomberg)

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Los activos argentinos se contagiaron del derrumbe sucedido en el mercado brasileño tras la sorpresiva victoria de Lula Da Silva en el balotage del domingo. La salida de inversores se sintió desde la apertura de la semana financiera y en el caso local se registró un fuerte aumento del riesgo país, caída de las acciones que cotizan en Wall Street y mayor presión cambiaria.

La referencia fue el valor del dólar en Brasil, que desde temprano mostró tendencia alcista aunque no terminó en los máximos del día. Tras cerrar debajo de 5 reales el viernes, la divisa trepó por encima de 5,51 al promediar la rueda, pero al final cerró a un nivel algo más bajo a 5,37. Significó un salto de 8% en una sola jornada.

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En comparación, el comportamiento del tipo de cambio en el mercado argentino fue mucho más tranquilo, pero igual se registró un leve movimiento alcista. El dólar oficial trepó 10 pesos hasta $1.560 y el Banco Central no intervino, evitando así un incremento mayor.

La desconfianza del mercado en búsqueda de refugio se sintió un poco más en el contado con liquidación. Los inversores que buscaron dolarizarse y hacerse de las divisas directamente en el exterior presionaron sobre este tipo de cambio implícito, que cerró la jornada en su mayor nivel del día: $1.681, tras una suba de 1,8%.

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El incremento de los dólares financieros se dio en paralelo con la suba del riesgo país, que se fue acelerando con el transcurso de la jornada. Sobre el cierre llegó a 765 puntos, su máximo anual.

La brecha cambiaria subió así al nivel más alto del año, superando el 7,5%. Esto significa que una empresa que busca comprar dólares para girarlos al exterior deberá pagar más caro por no poder acceder al mercado oficial.

En los últimos meses esa brecha entre el dólar oficial y el CCL se había mantenido en un rango del 4,5% a 5%. En las últimas dos semanas se agrandó levemente hasta 5,5%, a la par del aumento del riesgo país, que la semana pasada superó los 700 puntos básicos.

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El deterioro del mercado de bonos y el aumento de la brecha cambiaria están yendo de la mano. Ambos comportamientos reflejan una mayor cautela de parte de los inversores, que puntualmente ayer estuvo relacionada con el sorpresivo resultado electoral de Brasil, donde Flavio Bolsonaro venía como favorito tras imponerse en primera vuelta.

El comportamiento de la brecha será un dato clave para las próximas semanas, sobre todo en lo que es la discusión respecto a un posible atraso del tipo de cambio. Con tan poca diferencia entre el CCL y el oficial a lo largo del año parecía como mínimo exagerado afirmar que existía tal situación. De hecho, quienes querían sacar dólares del mercado local pagaban una pequeña diferencia respecto al dólar oficial, que es en el que interviene el Banco Central.

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Si el aumento de la brecha se consolida en las próximas jornadas, posiblemente el Central quede con mínimo margen para seguir acumulando reservas. Esto sí podría poner el debate nuevamente sobre la mesa, aún a pesar del récord de exportaciones y de superávit comercial.

El comportamiento del mercado, sin embargo, es muy dinámico. El tipo de cambio en Brasil retrocedió parcialmente tras haber hecho un pico al mediodía y lo mismo pasó con las acciones: abrieron muy mal y luego recuperaron parcialmente, aunque igual las pérdidas fueron significativas.

Incluso las acciones de Mercado Libre arrancaron con una caída superior a 10%, afectadas por la devaluación brasileña y el posible impacto en sus balances. Sobre el cierre recuperó de manera parcial para finalizar a USD 1.668, una caída del 7,8%.

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Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street también se recuperaron parcialmente. Galicia y Macro llegaron a perder más de 10% para luego recortar hasta niveles de 6,5%. Y algo parecido sucedió con Nubank, el principal banco digital de la región: abrió casi 25% abajo y finalizó con una merma de 17%.