El riesgo país subió a 765 puntos: cuánto afecta el programa financiero y qué otras alternativas hay

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo (Fuente)

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Luego de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, este lunes los bonos argentinos cayeron y el riesgo país subió a 765 puntos básicos (p.b.). Pese al efecto arrastre del resultado electoral en el país vecino, los analistas consultados señalaron que se debe mirar la evolución reciente del indicador que construye J.P. Morgan, que mantuvo una trayectoria ascendente, y analizar las consecuencias que ello tiene para el programa financiero que presentó el ministro de Economía, Luis Caputo, además de las alternativas que podría utilizar el equipo económico.

El movimiento a la baja de los bonos argentinos sumó presión sobre el esquema que busca cubrir vencimientos en moneda extranjera durante 2026 y 2027. El programa presentado en julio pasado contemplaba la emisión de deuda en dólares en el mercado local, una previsión que ahora quedó en duda.

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Es que la suba del riesgo país eleva el costo que el Tesoro debería aceptar para emitir deuda. Por ese motivo, el aumento del indicador complica una parte de la estrategia oficial, que prevé obtener financiamiento a través de títulos en moneda estadounidense para afrontar obligaciones futuras.

Tendencia previa

El economista Christian Buteler indicó que la reacción de este lunes respondió a la situación brasileña, aunque señaló que el indicador ya mostraba una tendencia previa. “La suba del riesgo país no es de hoy, lo de hoy está impulsado por lo que sucede en Brasil, pero lo cierto es que hace más de dos meses sube el riesgo país”, sostuvo en conversación con Infobae.

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Para Buteler, el resultado de los comicios brasileños explicó el movimiento inmediato de los bonos, pero no agotó las razones detrás del encarecimiento del financiamiento argentino. La trayectoria ascendente del indicador representa un obstáculo para el objetivo de regresar al mercado de deuda.

En el programa financiero que presentó Luis Caputo, se pretendía colocar USD 6.000 millones en el mercado de capitales local en 2026 y USD 5.000 millones en 2027.

“Complica el programa financiero que vos tengas más riesgo país cada día”, afirmó el economista. El programa presentado por Caputo planteó una cobertura de los vencimientos sin depender de inmediato del mercado, aunque Buteler sostuvo que el esquema también buscó modificar la percepción de los inversores para facilitar un regreso posterior al financiamiento voluntario.

“El plan mostraba, en teoría, una forma de cubrir los vencimientos sin tener que recurrir al mercado. Pero en realidad la idea era convencer al mercado de que no necesitábamos de él, para después ir a buscarlo y terminar cubriendo los vencimientos”, explicó.

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Buteler diferenció el diseño del programa de la meta que atribuyó al ministro de Economía desde el inicio de su gestión, en 2023. “Una cosa es lo que se plantea y otra lo que busca Caputo; en particular, desde que asumió en 2023, es volver al mercado”, dijo.

El economista señaló que esa posibilidad todavía no se concretó. “No lo pudo lograr por distintos motivos y, en este momento, además de los problemas internos, se complicó el sector externo”, agregó. En esa lectura, la reacción del mercado tras la elección en Brasil se incorporó a un escenario que ya presentaba dificultades para una colocación de deuda.

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Sin emisión de bonos

En términos concretos, la suba del riesgo país complica el programa financiero, que plantea colocar USD 6.000 millones en el mercado de capitales local en 2026 y USD 5.000 millones en 2027. A medida que sube el riesgo país, cada vez es más costoso para el Gobierno hacerlo.

“La subida del riesgo país de este lunes tiene que ver con Brasil. Y es una complicación más; pone al Gobierno más lejos de poder emitir deuda en dólares y era una parte de lo que proponía el Gobierno en el programa financiero”, afirmó Alejandro Giacoia, economista de EconViews. En ese contexto, también mencionó que el Gobierno ya retiró de las últimas licitaciones el Bonar 2029 (AO29) con el que se pretendían conseguir los USD 2.000 millones restantes previstos para este año.

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El Gobierno frenó las colocaciones del Bonar 2029 cuando aún le faltaban conseguir USD 800 millones. (Foto: Reuters/Yuriko Nakao)

Nicolás Cappella, sales trader del Grupo IEB, coincidió en que las tasas actuales cierran la puerta a nuevas emisiones de ese bono. “Está claro que no van a emitir más Bonar 2029 para cumplir esa parte del programa financiero a estas tasas”, sostuvo.

Cappella también atribuyó la caída de los activos al efecto de la elección brasileña. “Hoy los activos bajan fuerte por el efecto derrame de la elección de Brasil. El mercado se vuelve más cauto luego de la remontada de Lula”, afirmó. Su lectura ubicó el resultado electoral como un factor inmediato de cautela entre los inversores. A la vez, señaló que el programa financiero cuenta con alternativas ante la dificultad para completar el tramo de deuda previsto mediante la colocación del AO29.

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La nueva opción con China

Giacoia señaló que el Gobierno planteó el uso del swap con China como una herramienta para reemplazar los fondos que no logre obtener mediante emisiones de deuda. Esa posibilidad aparece vinculada con los USD 5.000 millones previstos en el programa para el año próximo.

“El Gobierno dice que eso lo puede reemplazar usando el swap con China”, indicó el economista de EconViews. Cappella sostuvo una posición similar y afirmó que el Ejecutivo “podría usar el swap de China para cubrir esos USD 5.000 millones que faltan cubrir”.

La utilización de ese mecanismo permitiría cubrir una parte de las necesidades previstas sin salir al mercado local con un bono en dólares. Sin embargo, Giacoia también mencionó una segunda posibilidad: que el Tesoro compre más reservas al Banco Central.

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Foto de archivo: peatones caminan frente a la fachada del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el centro finanicero de Buenos Aires, Argentina. REUTERS/Enrique Marcarian

“Si no, una alternativa va a ser que tenga que comprarle más reservas al Banco Central”, explicó. El mecanismo implica que el Tesoro reciba divisas de la autoridad monetaria para cumplir con los pagos externos incluidos en el programa financiero.

Esa alternativa suma una exigencia sobre la acumulación de reservas. Si el Banco Central vende dólares al Tesoro, necesita adquirir divisas en el mercado para preservar su disponibilidad y sostener el proceso de acumulación. “Eso obligaría a que el Banco Central compre más dólares en el mercado para poder vendérselos al Tesoro y, a su vez, acumular reservas”, dijo Giacoia. De ese modo, la capacidad de compra de divisas aparece como un componente relevante dentro de las opciones que evaluó el mercado.

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